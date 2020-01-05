Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

О начале поставок объявил глава «Булгартрансгаза». София начала получать газ по трубопроводу «Турецкий поток» 1 января

Участок газопровода «Турецкий поток» (Фото: Павел Бушуев / ТАСС)

Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.

«Поставки российского газа не только для нас, но и для Греции и Северной Македонии осуществляются через новую точку [на нашей границе с Турцией]», — сказал он (цитата по Reuters). Речь идет о компрессорной станции «Странджа 2».

Малинов отметил, что по состоянию на 1 января мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел «Турецкий поток», не задействованы. При этом он подчеркнул, что Болгария готова использовать их при необходимости.

1 января «Булгаргаз» сообщила, что начала получать российский газ по «Турецкому потоку». Компания оценила финансовую выгоду от нового пути поставки топлива примерно в $46,5 млн ежегодно и ожидает дополнительную выгоду в размере $2,6 млн за счет более низких тарифов. «Торжественный запуск «Турецкого потока» 8 января — это символический жест, газ должен был пойти по этому газопроводу с 1 января 2020 года», — отмечал источник РБК в «Газпроме».