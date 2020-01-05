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Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
О начале поставок объявил глава «Булгартрансгаза». София начала получать газ по трубопроводу «Турецкий поток» 1 января
Участок газопровода «Турецкий поток» (Фото: Павел Бушуев / ТАСС)

Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.

«Поставки российского газа не только для нас, но и для Греции и Северной Македонии осуществляются через новую точку [на нашей границе с Турцией]», — сказал он (цитата по Reuters). Речь идет о компрессорной станции «Странджа 2».

Малинов отметил, что по состоянию на 1 января мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел «Турецкий поток», не задействованы. При этом он подчеркнул, что Болгария готова использовать их при необходимости.

Болгария начала получать газ по «Турецкому потоку»
Бизнес

1 января «Булгаргаз» сообщила, что начала получать российский газ по «Турецкому потоку». Компания оценила финансовую выгоду от нового пути поставки топлива примерно в $46,5 млн ежегодно и ожидает дополнительную выгоду в размере $2,6 млн за счет более низких тарифов. «Торжественный запуск «Турецкого потока» 8 января — это символический жест, газ должен был пойти по этому газопроводу с 1 января 2020 года», — отмечал источник РБК в «Газпроме».

Труба «Турецкого потока» идет из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Одна из двух ниток предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — для транзита в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

Автор: Артём Губенко
Теги: «Турецкий поток», Греция
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