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Бизнес ,  
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Дерипаска выиграл суд против Полонского по иску о защите репутации

Суд взыскал с Полонского 20 млн руб. по иску Дерипаски о защите репутации
Суд в Краснодарском крае взыскал с Сергея Полонского в пользу Олега Дерипаски 20 млн рублей компенсации. По судебному решению, опровержение также должен опубликовать телеканал RTVI, сообщил РБК адвокат Алексей Мельников
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски (Forbes оценивает его состояние в $2,5 млрд) о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданный против предпринимателя Сергея Полонского, сообщил РБК адвокат Дерипаски Алексей Мельников. Ответчиками также выступали телеканал RTVI и компания Google, владеющая сервисом YouTube.

«Исковые требования к Сергею Юрьевичу Полонскому, RTVI и Google удовлетворены, признаны порочащими и не соответствующими действительности, распространенные Полонским в интервью 10.12.22 года, утверждения», — сказал он.

Решением суда с Полонского взыскали 20 млн руб., по 10 млн руб за моральный и репутационный вред, бизнесмен и RTVI должны опубликовать опровержение, сообщив о решении суда, сообщил Мельников.

«И в отношении RTVI и Полонского установлен судебный штраф, на случай судебного неисполнения решения, в размере 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения. Если все будет исполнено, то штрафа не будет», — уточнил адвокат Дерипаски.

РБК обратился за комментариями к Сергею Полонскому и телеканалу RTVI. 

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Бизнес
Олег Тиньков

Иск был подан в марте. В апреле Мельников говорил РБК, что обращение в суд связано с высказываниями Полонского, сделанными в интервью корреспондентке RTVI Марианне Минскер в конце 2022 года.

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«В интервью он, так скажем, в экспрессивной манере обвинил нескольких людей, в том числе Олега Владимировича, в том, что, когда он сидел в тюрьме, они расхищали [завод имени] Казакова, и назвал еще несколько примеров различных правонарушений. По нашему мнению, никаких оснований у Полонского для этого не было», — отмечал Мельников.

Он также назвал высказывания Полонского в адрес Дерипаски «лживыми и оскорбительными». Сторона истца требовала взыскать с бизнесмена материальную компенсацию, а от RTVI и Google — удалить видео. Мельников в апреле говорил РБК, что телеканал это сделал. Текстовая версия есть на сайте RTVI, фамилия Дерипаски там не упоминается.

В октябре Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края постановил взыскать 20 млн рублей с бизнесмена Олега Тинькова по иску Дерипаски о защите чести и достоинства. Ответчиком также выступала Meta (компания-владелец Instagram и Facebook, она признана в России экстремистской и запрещена). Как пояснял РБК адвокат Алексей Мельников, поводом стал пост Тинькова в Instagram. Высказывания в нем он назвал оскорбительными и недостоверными.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Олег Дерипаска Сергей Полонский иск о защите чести и достоинства RTVi
Олег Дерипаска фото

Олег Дерипаска

предприниматель

2 января 1968 года

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