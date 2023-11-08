Власти назвали потенциальные порты для перевалки опасной химии

Разрешить размещать терминалы для работы с опасными грузами могут в Усть-Луге, Тамани и Восточном. В октябре Госдума одобрила в первом чтении законопроект о развитии портовых мощностей для такой продукции

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Минпромторг определил морские порты, в которых «наиболее вероятно» будет организовано строительство хранилищ для аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия. Разрешение на размещение специализированной инфраструктуры могут получить порты Усть-Луга, Тамань и Восточный, рассказали РБК в пресс-службе ведомства. Указанные предварительные локации также называют и в профильном комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

В середине октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о развитии портовых мощностей для перевалки опасной химии (дата второго чтения пока не назначена, срок приема поправок — до 17 ноября). Он был разработан Минпромторгом во исполнение «дорожной карты», утвержденной первым вице-премьером Андреем Белоусовым в марте этого года. Ведомство предложило внести поправки в закон об экологической экспертизе и закон об охране окружающей среды, Градостроительный кодекс и Водный кодекс с тем, чтобы вывести аммиак, метанол, аммиачную селитру и нитрат калия из-под запрета на размещение в водоохранных зонах в морских портах. Согласно инициативе, их можно будет хранить на специализированных терминалах в портах, но за пределами границ прибрежных защитных полос. Ширина водоохранной зоны моря составляет 500 м, а прибрежной защитной полосы — от 30 до 50 м в зависимости от уклона берега. Где финально будут размещаться подобные терминалы, должно определяться соответствующим распоряжением правительства.

«При размещении хранилищ необходимо соблюдение требований, исключающих причинение вреда здоровью людей и окружающей среде, а проектная документация на строительство должна будет пройти государственную экологическую экспертизу федерального уровня», — подчеркнули в пресс-службе Минпромторга.

Как отмечают в ведомстве, отсутствие запретов на размещение в морских портах спецхранилищ соответствует общемировой практике. Их хранение на территории морских портов в непосредственной близости от береговой линии обеспечивает минимизацию рисков влияния на окружающую среду при перевалке. Отсутствие дополнительных операций по перегрузке позволяет сохранять качество продукции и минимизировать расходы и время, затрачиваемые на перевалку.

В чем особенность выбранных портов

Усть-Луга, Тамань и Восточный обеспечивают выход к трем направлениям — к западному, южному и восточному, что может помочь наладить взаимодействие с потребителями из Южной Америки, Африки, Турции и стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна, объясняет Алексей Жундриков, главный аналитик исследовательской компании Sherpa Group. Кроме того, данные порты многопрофильны. «У них или были планы по развитию соответствующей инфраструктуры, или есть потенциал к созданию таковой, и они имеют благоприятное территориальное расположение по отношению к уже существующим транспортным коридорам», — отмечает собеседник РБК.

По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, указанные порты являются современными, обладают необходимой инфраструктурой, имеют разные подъездные пути — все это позволяет ускорить строительство необходимых терминалов, в которых можно принимать суда разных типов.

Кому нужны порты

Прежде всего в создании терминальной инфраструктуры заинтересованы крупные производители химической отрасли, нацеленные на экспорт, и сами владельцы портов. По словам Жундрикова, первым необходимо замещать «выпавшие» экспортные потоки, а для вторых это возможность поддержать и увеличивать грузооборот. «Введение законопроекта также покажет компаниям направления развития портов и в какие объекты необходимо инвестировать», — добавляет Баранов.

В марте этого года «Коммерсантъ» сообщил, что «Тольяттиазот» (ТОАЗ, входит в группу «Уралхим») реализует первый в России терминал по перевалке аммиака и азотных удобрений в Тамани. Первую очередь объекта проектной мощностью 2 млн т планируется запустить до конца года. Второй этап строительства предусматривает увеличение мощностей комплекса к декабрю 2025 года до 3,5 млн т аммиака и 1,5 млн т карбамида в год. Инвестиции в проект ТОАЗ оценивает в 40 млрд руб., 25 млрд руб. из которых будут вложены в строительство объектов для приема грузов в порту Тамань, другие 15 млрд руб. — в создание инфраструктуры для отправки продукции из Тольятти.

В пресс-службе ТОАЗ не ответили на запрос РБК.

Другим известным проектом строительства терминала для перевалки удобрений в морском порту Усть-Луга занимается «Еврохим». Инвестиционные соглашения по созданию логистического хаба были подписаны четыре года назад. Главгосэкспертиза согласовала строительство комплекса по перевалке минеральных удобрений летом 2020 года. Проектировщиком комплекса назначена компания «Морстройтехнологии».

Строительство терминала в Усть-Луге разбито на три этапа. Пропускная способность составит 6,025 млн т в год, грузооборот — 5,55 млн т в год. В марте 2021 года руководитель департамента реализации логистических проектов «Еврохим» Максим Мартышов заявил, что первую очередь терминала планируется ввести к концу 2023 года, объем инвестиций в нее составит около $280 млн. Как сообщалось ранее, финансирование предполагалось с привлечением средств ФГУП «Росморпорт».

В конце октября этого года «Еврохим» объявил общественные обсуждения по проекту терминала до 28 ноября.

РБК направил запрос в пресс-службу «Еврохима». Представитель «Морстройтехнологий» отказался от комментариев.

Есть ли дефицит портовых мощностей

По оценкам Минпромторга, на территории России «фактически отсутствует портовая инфраструктура» для перевалки опасных химических грузов, ее дефицит составляет порядка 6 млн т ежегодно. Этот показатель подтверждают и эксперты, опрошенные РБК.

Исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений Максим Кузнецов называет его критическим. «Сегодня он [дефицит портовых мощностей] измеряется 17 млн т, из которых 6 млн т — аммиак и жидкие удобрения. Это так называемые опасные грузы, экспорт которых раньше шел через Прибалтику. Их производство в России будет расти, — предполагает эксперт. — При этом развитие портовой инфраструктуры для перевалки опасных грузов сильно осложняется рядом устаревших норм и регламентов».

Жундриков, в свою очередь, считает, что пока дефицит портовых мощностей на уровне 6–7,5 млн т в год для российской химической отрасли «не выглядит критическим» — снижение экспорта в 2022 году совпало с мировым ростом цен на удобрения, а спрос на внутреннем рынке продолжает расти. Тем не менее, добавляет эксперт, решить вопросы с экспортом отраслевой продукции необходимо в среднесрочной перспективе, а некоторым компаниям — уже сейчас.

Поскольку процесс производства и хранения опасной химии характеризуется «значительной технологической спецификой», которая выражается в системном дефиците складских мощностей, сейчас произведенные партии груза в кратчайшие сроки вывозятся с предприятий для сбыта, поясняют в пресс-службе Минпромторга. В случае невозможности вывоза продукции производственный процесс необходимо «замораживать». Производители не получают экспортную выручку, соответственно, «не аккумулируется инвестиционный потенциал» для реализации проектов развития.

По оценке комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, потери экспортной выручки российских компаний составляют 100 млрд руб., что соответствует порядка 5 млрд руб. налоговых поступлений в различные бюджеты.