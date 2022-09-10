Власти предложили КНР перевозить внутренние грузы через Хабаровский край

Власти Хабаровского края предложили наладить обмен грузами между северными и южными провинциями Китая через территорию своего региона, сообщил в интервью ТАСС губернатор Михаил Дегтярев.

В августе Дегтярев, губернатор китайской провинций Хэйлунцзян Ху Чаншэн и глава провинции Гуандун Ван Вэйчжун подписали соглашение о намерениях по торговому и экономическому сотрудничеству, в том числе на Большом Уссурийском острове.

«Мы предложили им перемещать грузы внутрикитайского значения по Амуру и затем морем, а не по суше внутри Китая, что дольше и дороже. Губернаторы очень заинтересовались. Это такое уникальное предложение, наверное, единственное в мире. Мы его прорабатываем», — рассказал Дегтярев.

По его словам, также Хабаровский край будет сотрудничать с КНДР и Индией. В частности, в ходе встреч в рамках Восточного экономического форума, Дегтярев договорился с северокорейским послом о поддержке заявки российских предпринимателей на получение рабочей силы из республики. В свою очередь глава Хабаровского края пообещал поддержать рост числа студентов из КНДР в вузах региона. Индийский бизнес пригласили в фармацевтические проекты.