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Власти предложили КНР перевозить внутренние грузы через Хабаровский край

Власти Хабаровского края предложили наладить обмен грузами между северными и южными провинциями Китая через территорию своего региона, сообщил в интервью ТАСС губернатор Михаил Дегтярев.

В августе Дегтярев, губернатор китайской провинций Хэйлунцзян Ху Чаншэн и глава провинции Гуандун Ван Вэйчжун подписали соглашение о намерениях по торговому и экономическому сотрудничеству, в том числе на Большом Уссурийском острове.

«Мы предложили им перемещать грузы внутрикитайского значения по Амуру и затем морем, а не по суше внутри Китая, что дольше и дороже. Губернаторы очень заинтересовались. Это такое уникальное предложение, наверное, единственное в мире. Мы его прорабатываем», — рассказал Дегтярев.

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По его словам, также Хабаровский край будет сотрудничать с КНДР и Индией. В частности, в ходе встреч в рамках Восточного экономического форума, Дегтярев договорился с северокорейским послом о поддержке заявки российских предпринимателей на получение рабочей силы из республики. В свою очередь глава Хабаровского края пообещал поддержать рост числа студентов из КНДР в вузах региона. Индийский бизнес пригласили в фармацевтические проекты.

Теги
Михаил Дегтярев Хабаровский край Китай транзит
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