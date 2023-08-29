Власти предложили разрешить хранение взрывоопасных удобрений в портах

Минпромторг предложил снять запрет на размещение в портах взрывоопасных удобрений и метанола. Проект подготовлен в рамках «дорожной карты» по развитию спецхранилищ. Исторически такие терминалы строились на Украине и в Прибалтике

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министерство промышленности и торговли предлагает разрешить хранение в российских морских портах аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия. В настоящее время Водный кодекс России запрещает размещать в морских портах эти вещества. Соответственно, отсутствует и специализированная инфраструктура для перевалки аммиака, метанола и других опасных химических грузов.

Законопроект, разработанный и внесенный в правительство Минпромторгом (копия есть у РБК, ее подтвердил источник, знакомый с текстом), в понедельник, 28 августа, рассматривался на правкомиссии по законопроектной деятельности. Источник РБК в правительстве сообщил, что вопросов и замечаний не было. Как правило, затем проекты рассматриваются на заседании всего правительства, после чего вносятся в Госдуму.

Пресс-служба правительства переадресовала запрос РБК о результатах рассмотрения в Минпромторг.

Что предлагает Минпромторг

Предложенные поправки в закон об экологической экспертизе, закон об охране окружающей среды, Градостроительный кодекс и Водный кодекс выводят аммиак, аммиачную селитру, нитрат калия (также известный, как калиевая селитра) и метанол из-под запрета на размещение в водоохранных зонах в морских портах. Такие химикаты можно будет размещать в специализированных хранилищах на территории морских портов, но за пределами границ прибрежных защитных полос. В апреле «Коммерсантъ» писал о разработке Минпромторгом соответствующих поправок в Водный кодекс.

Ширина водоохранной зоны моря составляет 500 м, а ширина прибрежной защитной полосы — от 30 до 50 м в зависимости от уклона берега. «Данное ограничение [на размещение хранилищ опасных веществ в пределах водоохранной зоны] не позволяет строить специализированные комплексы для перевалки в морской транспорт вышеуказанных грузов в морских портах», — отмечает Минпромторг в пояснительной записке к законопроекту (тоже есть у РБК). Перечень таких портов, где будет допускаться размещение спецтерминалов, будет утверждаться отдельным распоряжением правительства, следует из поправок.

Поправки также относят проектную документацию по таким спецхранилищам аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия к объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня, то есть для реализации таких проектов будет необходимо положительное заключение госэкспертизы. Еще одна корректировка предложена для закона об охране окружающей среды в части введения формулировки о том, что при эксплуатации и размещении таких портовых спецхранилищ должны соблюдаться требования, исключающие причинение вреда здоровью человека и экологии.

В сопроводительных материалах к поправкам отмечается, что законопроект подготовлен во исполнение «дорожной карты» по развитию портовых мощностей для перевалки опасных жидких, сухих и неопасных сухих минеральных удобрений, аммиака и метанола, утвержденной первым вице-премьером Андреем Белоусовым в марте 2023 года. Этот документ не публиковался (РБК направил запрос представителю Белоусова). Пресс-служба Минпромторга подтвердила, что законопроект разработан во исполнение поручения первого вице-премьера.

«Коммерсантъ» писал, что, согласно декабрьской версии дорожной карты, в 2023 году объем портовых мощностей для перевалки всех упомянутых категорий грузов должен составить 43,75 млн т, из которых 0,54 млн т будет приходиться на не переваливавшийся до сих пор в стране аммиак и 2,2 млн т — на сухие опасные минудобрения. А к 2030 году общие мощности должны увеличиться до 99,25–107,25 млн т в зависимости от решений по строительству терминала для перевалки опасных грузов на Приморском УПК (Приморский УПК — проект глубоководного комплекса в Балтийском бассейне, его учредителями являются Илья Трабер, Владимир Даниленко, Рамис Дебердеев и Артем Бегун).

Отсутствие доступа к портам соседних стран

Законопроект направлен на «обеспечение экономической безопасности и устойчивого развития [российской] экономики <...> в условиях беспрецедентных санкционных ограничений, геополитической нестабильности, а также на создание условий для строительства необходимой логистической инфраструктуры», указывает Минпромторг в пояснительной записке.

Исторически все специализированные терминалы для взрывоопасных и ядовитых веществ строились в морских портах Украины и стран Прибалтики, и такие российские грузы отгружались на экспорт транзитом через эти порты. «Введенные ограничительные меры в отношении Российской Федерации закрыли доступ российским производителям к морским портам сопредельных государств», — объясняет ведомство.

«С марта 2022 года прекращен экспорт аммиака из Российской Федерации в связи с закрытием доступа российским химическим предприятиям к специализированным терминалам в морских портах Прибалтики из-за введенных в отношении Российской Федерации санкций. Под запретом на экспортный транзит через морские порты Финляндии находятся российский аммиак и метанол», — заявили РБК в пресс-службе Минпромторга.

Фактически в России нет портовой инфраструктуры для перевалки аммиака, метанола и других опасных химикатов. «Дефицит портовых мощностей для перевалки опасных химических грузов в сложившейся ситуации составляет порядка 6 млн т», — говорится в пояснительной записке.

В этой связи «требуется срочное строительство специализированных терминалов», для чего нужно снять действующие регуляторные ограничения, считают в министерстве. С точки зрения Минпромторга, отсутствие таких ограничений — это «общемировая практика», поскольку во всех крупных морских портах Европы, Америки, стран Ближнего Востока и Азии спецхранилища аммиака, метанола, аммиачной селитры, нитрата калия «располагаются в непосредственной близости от береговой линии» при минимизации негативного влияния на окружающую среду.

Ведомство рассчитывает, что после принятия законопроекта будут заключены долгосрочные инвестиционные соглашения (в том числе на принципах ГЧП) по строительству в российских портах специализированных хранилищ для аммиачной селитры, метанола и т.д. В Минпромторге утверждают, что принятие законопроекта позволит привлечь дополнительные инвестиции в химическую отрасль и запустить производства, остановленные в связи с возникшими логистическими трудностями.

Законопроект соответствует инициативе «Еврохима», утверждает источник РБК, близкий к одному из российских производителей удобрений (представитель «Еврохима» отказался от комментариев). Но поправки «актуальны для многих портовиков (особенно в части селитры)», добавляет собеседник, прогнозируя их принятие до конца 2023 года. При этом департамент промышленности российского правительства предлагает ввести законопроект в действие через 30 дней после официального опубликования закона, следует из сопроводительных материалов к поправкам.

В декабре 2022 года заместитель гендиректора по логистике «Еврохима» Денис Илатовский говорил, что компания планирует построить специализированный портовый терминал по перевалке аммиака в 2023 году и рассчитывает «на исключительные регуляторные решения». По калию и аммиаку компания потеряла все портовые мощности на Украине и Эстонии, а в России таковых не было, поскольку «порты по перевалке жидких удобрений мы не строили, это было запрещено Водным кодексом», сказал тогда Илатовский.

В свою очередь, другой производитель — «Тольяттиазот» (группа «Уралхим») — до конца 2023 года планирует ввести первую очередь терминала по перевалке аммиака в порту Тамань Краснодарского края, который призван компенсировать остановку прокачки по аммиакопроводу Тольятти — Одесса (мощности по хранению аммиака «Тольяттиазота» в Тамани находятся за пределами водоохранной зоны).

Как будут хранить минеральные удобрения

Министерство транспорта согласовало этот законопроект, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Замечания Минюста были учтены, следует из сопроводительной документации к проекту. Законопроект в представленной редакции также согласован Минприроды «из соображений возможного отсутствия альтернативы перевозки таких грузов, кроме как морским транспортом», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Условием возможности размещения хранилищ на территории порта является их нахождение за пределами границ прибрежных защитных полос и наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект хранилища, подчеркнули в Минприроды. «Для обеспечения безопасности населения и охраны окружающей среды Ростехнадзором будут установлены требования к размещению специализированных хранилищ указанных веществ на территории морских портов», — добавили там.

Законопроект делает возможным размещение специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия в границах морских водоохранных зон, но за пределами прибрежных защитных полос (то есть на расстоянии 30–50 м от берега).

Чем могут быть опасны селитра и метанол Нитрат аммония (аммиачная селитра) — вещество в виде белого порошка, не опасное для окружающей среды само по себе. Однако при определенных условиях оно легко воспламеняется и может сдетонировать. В частности, селитра со временем может впитывать из воздуха воду и за счет изменения структуры становиться более взрывоопасной. Кроме того, нитрат аммония может со временем разлагаться на воду и закись азота, из-за чего тоже может произойти детонация. В связи с этим хранить удобрение необходимо в герметичной упаковке при температуре ниже 32 градусов по Цельсию. Наиболее опасными являются удобрения класса А с содержанием нитрата аммония 90% и более, писало издание «Морские вести России». При их транспортировке требуется соблюдать особые меры предосторожности, даже искры бывает достаточно, чтобы вызвать взрыв. Последствия разрушений от взрыва аммиачной селитры для экологии и здоровья людей могут быть гораздо больше, чем непосредственно сам продукт горения вещества — оксид азота, говорил телеканалу «Москва 24» сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов, комментируя взрыв в Бейрутском порту. Метанол (метиловый спирт, жидкость) также легко воспламеняется. Для человека метанол крайне опасен, поскольку при его окислении в организме человека образуются токсические вещества, вызывающие серьезное отравление, часто с необратимыми последствиями.

Хранение таких веществ, как аммиачная селитра, метанол, аммиак и нитрат калия, связано с большими экологическими рисками, однако современные технологии позволяют их минимизировать, говорит эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова. «Принимая во внимание экономическую целесообразность таких объектов, необходимо закрепить использование наилучших доступных технологий, привлечение экспертных групп и общественных организаций, а также открытость и прозрачность первичных данных», — подчеркивает она.

«В случае аварии ущерб будет огромен», — предупреждает Тельнова. «Путь подгонки экологических нормативов и ограничений под желаемую экономическую выгоду помножит в разы и так впечатляющий накопленный экологических ущерб прошлого», — отмечает она.

В Минпромторге подтвердили РБК, что законопроект предусматривает обязательное проведение государственной экологической экспертизы проектной документации на строительство (реконструкцию) специализированных хранилищ. «Кроме того, следует иметь в виду, что специализированные хранилища смогут быть размещены не в любом морском порту, а только в портах, перечень которых будет установлен правительством», — добавили там.

ЧП с минеральными удобрениями Одим из крупнейших стал взрыв 2,75 тыс. т аммиачной селитры в Бейруте 4 августа 2020 года. Перевозившее вещество из Грузии в Мозамбик судно Rhosus, ходившее под флагом Молдавии, в 2013 году зашло в порт Бейрута из-за неисправности. По словам моряков, судно принадлежало предпринимателю Игорю Гречушкину — проживавшему на Кипре уроженцу России. Члены экипажа утверждали, что он обанкротился и фактически бросил судно. Со временем команда, состоявшая из граждан Украины и одного россиянина, смогла вернуться на родину. Конфискованная селитра хранилась на складе в порту, ее собирались утилизировать. По версии ливанских властей, взрыв произошел из-за сварочных работ, когда сотрудники порта решили заделать отверстия на складе. В результате мощного взрыва, который было слышно даже на Кипре, удаленном более чем на 200 км, погибли не менее 190 человек, более 6 тыс. получили ранения. Власти города оценили ущерб от взрыва в $15 млрд. В 2015 году в порту Тяньцзиня на севере Китая загорелись и взорвались контейнеры с химикатами, включая аммиачную селитру. Погибли 173 человека, 797 получили ранения. Местных жителей после пожара эвакуировали из-за обнаружения в воздухе цианида натрия. В 1947 году катастрофа в порту Техас-Сити в США унесла жизни не менее 581 человека, свыше 5 тыс. человек были ранены. Пожар, начавшийся на борту французского судна привел к детонации около 2100 т аммиачной селитры. В результате произошли пожары и взрывы на других кораблях и в нефтехранилищах. Эта трагедия считается крупнейшим по числу жертв взрывом минеральных удобрений.

Экспорт химикатов

В 2021 году Россия экспортировала аммиачной селитры на 4,31 млн т общей стоимостью $1,17 млрд (в основном в Бразилию — на $542 млн), безводного аммиака на 4,42 млн т стоимостью $1,67 млрд (в основном в Эстонию и Украину — для перевалки), а метанола — на 1,89 млн т стоимостью $633 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). С 2022 года ФТС приостановила раскрытие таможенной статистики. В 2022 году Россия нарастила экспорт азотных удобрений примерно в 1,6 раза, утверждает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев со ссылкой на данные торговых партнеров.

До введения санкций крупнейшими покупателями «взрывоопасных» азотных удобрений из России были Бразилия, США, Финляндия, Эстония, Швейцария, Мексика, Канада, Перу, Казахстан, Белоруссия. «В 2022 году недружественные страны выпали из этого списка», — указал эксперт. Если Россия будет поставлять «опасные» удобрения через свои порты, это может помочь нарастить экспорт, считает Данильцев. По его мнению, перспективнее всего развивать южный коридор, который обеспечит поставки в Индию, Иран, Северную Африку.

Экспорт метанола в 2022 году из России вырос на 14%, до примерно 2,1 млн т, сообщал «Коммерсантъ». Около 80% этого объема было отгружено в Финляндию и Белоруссию (примерно поровну). При этом в октябре 2022 года вступили в силу санкции Евросоюза, запрещающие импорт в европейские страны российского метанола. Однако для контрактов, заключенных до октября 2022-го, сделано исключение: поставки по ним были возможны до июня 2023 года.

По метанолу в России наблюдается профицит производственных мощностей, на конец 2022 года они превышали 5 млн т, говорит эксперт информационно-аналитического центра Rupec Дмитрий Семягин. Фактический ежегодный объем производства последние годы держался на уровне 4,5 млн т, из них 1,9–2,1 млн т направлялось на экспорт. Основным потребителем российского метанола до 2023 года был Евросоюз, но 18 июня вступил в силу полный запрет на ввоз этого продукта на территорию ЕС. «Отечественные производители смогли лишь частично перенаправить экспортные потоки в Азию и частично на внутренний рынок. В связи с этим по итогам 2023 года ожидается снижение экспорта на 20%», — говорит Семягин.

Будет логично, если опасные виды грузов будут вывозить через те порты, откуда уже осуществляется экспорт различной химической продукции, рассуждает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. В ноябре 2021 года правительство определило список портов, через которые разрешено экспортировать удобрения, а затем расширило его. Речь идет о Большом порте Санкт-Петербурга, портах Выборг, Усть-Луга, Владивосток, Восточный, Мурманск, Новороссийск, Находка, Калининград, Туапсе, Кавказ, Ростов-на-Дону, Темрюк. «Возможно, в некоторых из этих портов можно построить инфраструктуру для перевалки опасных грузов. Наличие инфраструктуры для перевозки химической продукции упростит строительство мощностей для перевалки опасных грузов, снизит расходы инвесторов, — рассуждает Баранов. Он допускает, что наиболее предпочтительными для строительства таких мощностей могут стать порты, расположенные на юге и востоке страны.

Однако для перевалки опасных грузов не подойдут порты, расположенные в городах с большой численностью населения и близостью жилья, предупреждает Баранов. В их числе порт Новороссийска, уточняет аналитик, автор телеграм-канала «Мои инвестиции» Елена Сахнова. Подходящими для хранения опасных грузов, по ее оценке, являются порты Усть-Луга и Тамань.