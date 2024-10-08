РСПП попросит признать безнадежными непокрываемые из-за санкций долги

РСПП намерен направить в правительство письмо с просьбой изменить Налоговый кодекс, чтобы безнадежными можно было признать долги иностранных контрагентов перед российскими компаниями, невозвращаемые из-за санкций, пишет Forbes

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) намерен попросить правительство внести в Налоговый кодекс положение о признании безнадежными долгов иностранных контрагентов перед российскими компаниями, если исполнить обязательства по ним невозможно из-за введенных санкций. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письмо за подписью главы РСПП Александра Шохина на имя премьера Михаила Мишустина.

Письмо еще не отправлено, отмечает журнал. Подлинность документа и планы направить его в правительство в ближайшие дни изданию подтвердили два источника, близких к РСПП.

В РСПП отказались от комментариев РБК.

Поправки союз предлагает вести в п. 2 ст. 266 Налогового кодекса. Там предлагается прописать положение о признании безнадежным долга, который иностранная компания не может выплатить российскому налогоплательщику, в нескольких ситуациях.

Речь, в частности, идет о случаях, когда контрагент зарегистрирован в юрисдикции, присоединившейся к санкциям, или санкции введены непосредственно против российского налогоплательщика или его взаимозависимых лиц.

В письме указано, что многие российские компании из разных отраслей промышленности из-за санкций столкнулись с «существенными финансовыми трудностями» из-за того, что иностранные организации не могут выплатить им долги. Особой проблемой в РСПП назвали невозврат переведенных авансов за импортируемый товар. «Проведенный анализ иностранного санкционного законодательства свидетельствует, что судебное взыскание такой задолженности невозможно до окончания неопределенного срока действия санкций», — говорится в обращении союза.

Компании несут значительные убытки, поскольку из текущей редакции статьи следует, что безнадежными могут быть признаны только долги, которые невозможно взыскать в силу истечения исковой давности, банкротства контрагента и ряда других причин. Невозвратные из-за санкций задолженности к таковым не относятся — бизнес не может уменьшить на них налогооблагаемую базу, подчеркнули в РСПП. Взыскать долг через суд также нельзя «до окончания неопределенного срока действия санкций».

Это противоречит принципу экономической обоснованности налога, поскольку вынуждает компании платить налог на прибыль в ее отсутствие, пояснили в союзе.

Россия считает санкции западных стран незаконными. Как отмечали в Кремле, подобные ограничения бьют в том числе по тем, кто их инициирует.