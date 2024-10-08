Каждая седьмая компания допустила уход из Британии при повышении налогов

Бизнесмены в королевстве пессимистично относятся к налоговой политике лейбористов, которые пожаловались на дыру в бюджете и пообещали повысить ставки налогов. Изменения станут известны представлены в конце октября

Рэйчел Ривз (Фото: Phil Noble / Reuters)

В каждой седьмой британской компании руководство изучит возможность переноса бизнеса за пределы страны, если в королевстве повысят налоги, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос компании Savanta.

В конце октября канцлер казначейства Рэйчел Ривз должна будет представить новый бюджет, в котором может быть предусмотрено увеличение налогов на прирост капитала, богатство и имущество. Опрос показал, что бизнесмены настроены скорее пессимистично, чем оптимистично, в отношении экономической политики недавно пришедших к власти лейбористов. Из 1 тыс. руководителей, которые стали участниками исследования, пессимизм выразили 46%, оптимизм — 37%.

Ривз, первая женщина на своем посту, отмечала, что новое правительство получило в наследство от предыдущих властей дыру в бюджете в £22 млрд ($28 млрд) и потому налоги придется повысить. Она обещала, что не изменятся ставки подоходного налога, налога на добавленную стоимость, корпоративного налога и взносов национального страхования.

Налог на прирост капитала в прошлом финансовом году принес £15 млрд или 4% от всех налогов на прибыль, отмечает Reuters. Если ставки вырастут, подсчитал аналитический центр Resolution Foundation, правительство сможет привлечь £7,5 млрд.

Источники Bloomberg говорили, что лейбористы также могут рассмотреть изменение налоговой политики в отношении иностранцев-нерезидентов со статусом non-domiciled (отсутствие постоянного места жительства), проживающих в королевстве: они сейчас избегают уплаты налогов на доходы, полученные за границей.

В прошлом году агентство публиковало статью главы одного из агентств недвижимости британской столицы, клиентом которого был миллиардер-владелец пентхауса в Белгравии (район в историческом центре столицы). Этот бизнесмен решил продать его, заявив, что «с Лондоном покончено», и выбрал для переселения Дубай.

Риэлтор объяснял, что у его клиента был статус non-domiciled, но он истек, и потому миллиардер, который не хочет платить налоги, решил переехать.