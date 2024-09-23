Bloomberg узнал о бегстве богачей из Британии на фоне дискуссии о налогах

На фоне анонсированного лейбористами повышения налогов все больше сверхбогатых британцев ищут возможности для продажи своих активов и переезда, пишет Bloomberg. Чаще всего бизнесмены релоцируются в Швейцарию и Италию

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После прихода к власти в Великобритании Лейбористской партии, обещавшей отменить льготный налоговый режим для состоятельных иностранных резидентов (нерезидентов), а также ужесточить условия частных инвестиций в акционерный капитал и ввести дополнительный налог на обучение в частных школах, все больше богатых британцев обналичивают инвестиции или переезжают в другие страны, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных консультантов по управлению капиталом и богатых бизнесменов.

Агентство пишет о предупреждении частной инвестиционной компании General Atlantic о том, что часть сотрудников может покинуть ее лондонский офис. Британский миллиардер, управляющий и соучредитель хедж-фонда Brevan Howard Asset Management Алан Ховард ($3,9 млрд по версии Forbes) также говорил, что рассматривает возможность переезда из Лондона в Женеву. В то же время первопроходец британского сектора частных инвестиций Джереми Коллер (£320 млн по оценке Sunday Times в 2019 году) уже переехал в Швейцарию.

«Люди просто уезжают. Утечка мозгов — это одно, но утечка богатства — это совсем другая игра», — заявил нигерийско-ливанский предприниматель Бассим Хайдар, который решил переехать в Грецию после двух лет жизни в Лондоне.

Как отмечает Bloomberg, лидер лейбористов Кир Стармер, победивший на выборах этим летом, пообещал «перераспределить богатство» после 14 лет правления консерваторов. Канцлер Казначейства Рэйчел Ривз отмечала, что необходимо заполнить «черную дыру» в размере £22 млрд в бюджете. Планы лейбористов включают в себя введение 40-процентного налога на наследство на офшорное богатство, а также налог на проценты по вкладам (часть инвестиционного дохода, делимая между управляющими фондами) по ставке до 45 вместо 28% в настоящее время. Ожидается, что вопросы дополнительных налогов начнут обсуждать на этой неделе.

Помимо Швейцарии, сверхбогатые британцы предпочитают переезжать в Италию, рассказали Bloomberg источники среди бизнесменов. В пример агентство приводит члена исполнительного комитета инвестиционной компании Astrog Франсуа Де Митри, который недавно переехал из Лондона в Милан. Собеседники агентства также сообщили, что в настоящее время возможность переезда в Италию рассматривает и 58-летний уроженец Бразилии, экс-глава Noble Group Рикардо Лейман.

Италия в отличие от большинства европейских стран разрешает богатым нерезидентам выплачивать единовременную сумму, чтобы избежать уплаты налогов на свои зарубежные доходы и заработки в течение 15 лет. Однако в прошлом месяце ежегодный платеж удвоился и теперь составляет €200 тыс., пишет Bloomberg.

Великобритания может лишиться 9500 миллионеров в этом году, больше, чем любая другая страна, за исключением Китая, это вдвое больше, чем число тех, кто покинул страну в 2023 году, подсчитали в Henley & Partners. В консультационной компании отмечают, что отъезд даже небольшого числа сверхбогатых может сказаться на прогнозах правительства по доходам.

«Настроение определенно изменилось», — заявил Bloomberg глава отдела частных инвестиций в компании по управлению активами London & Capital Иэн Тейт. По его словам, почти все его 30 клиентов, в основном британцы, пересматривают вложения в британские активы, некоторые из них стремятся продать их до принятия бюджета в следующем месяце.

Управляющий партнер финансовой компании First Alliance Group из Цюриха Марсело Гуларт также заявил, что большинство из его примерно 40 клиентов, работающих в Великобритании, планируют уйти. «Это действительно происходит», — сказал он.

Медианная сумма инвестиций нерезидентов в Великобританию составила от £10 млн до £30 млн, согласно исследованию Foreign Investors for Britain. «Они являются крошечной частью населения, но они экономически значимы», — подчеркнул партнер в юридической фирме Charles Russell Speechlys Доминик Лоуренс.

Статус нерезидента был введен в Британии еще в 1799 году для защиты колониальных инвестиций. Вопрос об отмене этого статуса обсуждается в стране с 2022 года, после скандала с женой действующего премьер-министра Риши Сунака Акшатой Мурти. Тогда выяснилось, что Мурти не уплачивала в Британии доходы от доли в индийском IT-гиганте Infosys Ltd, предпочитая платить их в Индии.

По оценкам консультативной компании по вопросам гражданства Henley & Partners, только в прошлом году Великобритания могла потерять около 3,2 тыс. состоятельных человек, что является наибольшим показателем в Европе и в два раза превышает оценки за 2022 год. Репутация Британии как страны с юридической и политической стабильностью пошатнулась после Brexit и смены пяти премьер-министров-консерваторов с 2016 года, писал ранее Bloomberg. Кроме этого Британия сегодня уступает свои позиции в рейтинге лучших территорий для состоятельных людей таким государствам, как ОАЭ, Монако и Швейцария, пишет агентство.