В Рыбном союзе заявили о переизбытке красной икры

Нехватки красной икры, несмотря на невысокий вылов лососевых, не ожидается. С учетом запасов прошлого года предложение превышает уровень потребления, заявили в Рыбном союзе. Но из-за ажиотажа цены на деликатес выросли

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Предложение красной икры на российском рынке в 2024 году превысит объем потребления, дефицита «нет и не будет», заявил РБК председатель Рыбного союза (объединяет более 30 производственных и перерабатывающих предприятий рыбного хозяйства) Александр Панин.

Потребление красной икры — продукции лососевых видов рыбы — в России, по экспертным оценкам, составляет около 15 тыс. т в год, говорит Панин. На долю икры традиционно приходится около 5% от общей массы вылова лососевых видов рыб. На текущий момент на Дальнем Востоке добыто около 230 тыс. т лососевых. Исходя из этого, производство в этом году может составить 11,5 тыс. т, приводит расчет эксперт.

«Производство до среднегодовых объемов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не будет», — подчеркивает Панин. Это связано с тем, что у переработчиков сохранились большие переходящие остатки замороженной икры с прошлого года.

В 2023 году в России на фоне высоких объемов вылова было произведено около 25 тыс. т красной икры, что на 10 тыс. т превышает среднегодовое потребление. «Замороженные остатки переходят на нерыбный год, и с учетом производства текущего года итоговое предложение точно превышает среднегодовой спрос в 15 тыс. т. У нас не дефицит, а переизбыток красной икры», — говорит Панин.

В подведомственном Росрыболовству Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) уточнили, что с начала 2024 года российские рыбаки добыли 228,6 тыс. т лососевых. Этого достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и экспорта, подчеркнули в институте. В прошлом году вылов лососевых был почти в три раза больше — он превысил 600 тыс. т. Но во ВНИРО напоминают, что уловы лососевых из-за особенностей их жизненного цикла сравниваются не год к году, а через год: в четные годы рыбы добывается всегда меньше, чем в нечетные. В сопоставимом с текущим 2022 году было добыто 272,1 тыс. т лососевых, а в 2020 году — 299,7 тыс. т.

Лососевая путина, то есть сезон активной добычи горбуши, кеты, нерки и других видов тихоокеанских лососей, в этом году действительно рискует стать самой худшей за прошедшие 20 лет, напоминает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Но и он отмечает, что потребители с нехваткой красной рыбы и икры не столкнутся.

«Мы не ожидаем резкого дефицита лососевой продукции внутри страны, в том числе за счет роста выпуска аквакультурной рыбы и импорта», — говорит Зверев. Но он подчеркивает важный социальный аспект: тихоокеанские лососи — доступная по цене рыба массового спроса, она в несколько раз дешевле премиальной форели или семги.

Что касается производства красной икры, ранее президент ВАРПЭ прогнозировал, что оно в 2024 году составит 11–12 тыс. т. Это хоть и почти в два раза меньше уровня прошлого года, но в целом это соответствует уровню среднегодового потребления, которое Зверев оценивал в 12–13 тыс. т, и дефицита здесь также не ожидается.

Что происходит с ценами

Данные о средних ценах на лососевую икру в рознице в сентябре пока недоступны. В августе средняя стоимость деликатеса в магазинах еще была на 3,8% меньше, чем год назад, — около 6 тыс. руб. за 1 кг. Зафиксированное Росстатом снижение в Рыбном союзе объясняли тем, что в прошлом году в конце лета на рынок влиял предыдущий неурожайный год, тогда как в этом августе на ценах отражался предыдущий урожайный год.

Но оптовые цены на икру на Дальнем Востоке, где добываются тихоокеанские лососи, уже пошли вверх. К концу сентября цена достигла 8 тыс. руб., рассказывал РБК управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. По его словам, рынок оказался перегрет: «Рыбаки хотят получить очень высокую цену, но по такой цене мало кто покупает».

Цены на красную икру действительно высокие — на это повлияли в том числе сообщения о нехватке улова, которые раскручивают «недобросовестные участники рынка, желающие продать подороже», признает глава Рыбного союза. Он соглашается, что в среднем цены достигают 8 тыс. руб. за 1 кг, но есть икра и дешевле. На волне ажиотажа потребители начинают скупать деликатес, чтобы не остаться без него на Новый год. «Исключительно на волне предновогодней истерии, ажиотажа цена подрастет, но после Нового года она снизится, потому что спрос резко упадет, а продавать икру надо, потому что ее с избытком. Поэтому она начнет дешеветь в оптовом сегменте, а потом дойдет до розницы», — ожидает Панин. Небольшой подъем цены может быть к Масленице, потому что там качественной икры уже останется немного, добавляет эксперт.

Комментируя вопрос цен, президент ВАРПЭ отмечает, что ассоциация в прошлом году проводила исследование о том, как уловы тихоокеанских лососей влияли на оптовую стоимость продукции из этих видов рыб с 2010 по 2022 год. Исследование показало, что изменение вылова горбуши — самого массового вида лососевых — в сравнении с прошлым годом на 1% (как в большую, так и в меньшую сторону) приводит к обратно пропорциональному изменению цены на 0,37%, приводит данные Зверев. Уменьшение вылова, по его словам, «подбрасывает» средние цены на такой уровень, что для ее снижения и возвращения на прежний уровень требуется очень богатый улов.

«Плохая путина 2024 года не приведет к физическому дефициту рыбы и икры, но существенно меняет экономические координаты в лососевом секторе на длительную перспективу, так как, по прогнозу ученых, в ближайшие 5–7 лет рекордных «красных путин» ожидать не стоит», — говорит Зверев. Эксперт также отмечает, что на уровень отпускных цен повлияет рост ключевой ставки и рост инфляции.