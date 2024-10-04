Производители сидра предупредили о росте цен на фоне нехватки яблок

В 2025 году сидр подорожает в том числе из-за нехватки яблок. Майские заморозки снизили урожай в центре и на севере страны, а цены на оставшиеся яблоки взлетели вдвое. Урожай на юге не пострадал, но для сидра он не подходит

Фото: Bernd Wüstneck / dpa-Zentralbild / Global Look Press

Российские производители сидра столкнулись с нехваткой и подорожанием яблок, необходимых им для выпуска напитка. Об этом РБК рассказали опрошенные участники рынка. По словам председателя Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александра Казакова, владельца сидродельни «Заповедник», рост цен на техническое яблоко, используемое в отрасли, в зависимости от региона составил от 25 до 100% год к году.

Это связано со снижением урожая в центральном, северном и северо-западном округах страны из-за майских заморозков, пояснил Казаков. Именно в этих регионах расположена большая часть производств традиционного сидра (то есть того, который производится из свежих яблок, а не из концентрата яблочного сока), пояснил Казаков. Например, в Псковской области, по его словам, в этом году было собрано лишь 30% от традиционного урожая.

Информацию о подорожании яблок и яблочного сока подтвердил и подмосковный производитель сидра Максим Брехт. На поздний урожай, который наиболее востребован у производителей, цены в годовом выражении выросли почти в два раза, уточнил он. Так, в прошлом году литр яблочного сока стоил 25 руб., а в этом уже 50 руб., рассказал Брехт на основе проведенного им опроса почти 30 производителей сидра. По словам сооснователя «Токсовской сидрерии» Константина Шмолдаева, в северо-западном регионе урожай яблок составил всего 30–40% от традиционного объема. Сейчас яблоки стоят дороже на 15–20%, чем в прошлом году, добавил Шмолдаев.

По словам тульского производителя сидра St.Anton Олега Горелова, урожай яблок в этом году ниже «минимум в три раза». На этом фоне крестьянско-фермерские хозяйства еще в августе подняли цены с 11–12 руб. за 1 кг технического яблока годом ранее до 20 руб. Сейчас стоимость 1 кг яблок составляет уже 27 руб., продолжает Горелов.

Что случилось с яблоками

В мае этого года в центральной России наблюдалась аномально холодная погода, которая привела к гибели сельскохозяйственных культур. В ряде регионов, в частности в Воронежской, Ростовской, Тамбовской, Липецкой и Волгоградской областях, вводился режим ЧС.

На этом фоне Национальный плодоовощной союз просил Минсельхоз поддержать садоводческие хозяйства из-за риска банкротства. В обращении отмечалось, что аграрии столкнулись с гибелью будущего урожая: у ООО «Агроном-сад» в Липецкой области к концу мая погибло около 75% урожая яблок, у ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» — до 85%, у белгородских ООО «Белгородские яблоки» и ООО «Владимировский сад» — 100% урожая яблок.

В начале июня глава Минсельхоза Оксана Лут сообщала, что из-за заморозков министерство снизило прогноз урожая яблок в России в 2024 году с 1,8 млн до 1,5 млн т и прорабатывает с дружественными странами поставки дополнительных объемов яблок (в 2023 году, для сравнения, было собрано 1,7 млн т). При этом замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин со ссылкой на прогноз Минсельхоза отмечал, что майские заморозки приведут к «небольшому недобору урожая» плодовых. Он обещал, что нехватки яблок на российском рынке не будет и цены не вырастут, «потому что это все будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран — из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья».

К началу осени и сезона сбора урожая ситуация, впрочем, улучшилась. Основные крупные производства яблок сосредоточены в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, не пострадавших от непогоды, отмечали в Национальном плодоовощном союзе.

В сентябре Минсельхоз повысил свой прогноз по урожаю до 1,6 млн т, сообщала Лут на совещании президента России Владимира Путина с правительством. «С учетом последних данных из регионов юга и Северного Кавказа мы обновили прогноз по урожаю плодов и ягод и рассчитываем, что наши садоводы соберут около 1,7 млн т плодов, в том числе 1,6 млн т яблок. Эти результаты выше средних многолетних значений за последние пять лет», — подчеркивала Лут.

В пресс-службе Минсельхоза РБК сообщили, что уборка урожая еще продолжается. По состоянию на 1 октября собрано около 710 тыс. т яблок с 45% площадей. В министерстве подчеркнули, что, несмотря на неблагоприятные погодные явления весной в ряде садоводческих регионов, в том числе производящих продукцию для переработки, «рассчитывают на достойный урожай по итогам года».

«Ценовая ситуация стабильная и соответствует сезонным трендам. По данным на 2 октября, стоимость одного килограмма яблок у производителей в среднем составляет 53,3 руб.», — добавил представитель Минсельхоза.

Что будет с сидром в России

По данным Национальной ассоциации производителей традиционного сидра, в прошлом году в России было произведено 8 млн дал сидра. Почти 97% приходилось на сидр из концентрата, а традиционный напиток из свежих яблок занимал не более 3%. Крупные промышленные производители AB InBev Efes (бренд Bon Season) и «Балтика» («Яблочный сидровар») на запрос РБК не ответили.

До прошлого года рынок сидра, по словам Казакова, «динамично рос». В прошлом году он был лидером по темпам роста среди алкогольных напитков — в январе—феврале 2023 года его продажи выросли на 60% год к году. За весь 2023 год объем реализации этого напитка увеличился на 13,5%. Но после массового отравления россиян суррогатом «Мистер сидр» ситуация изменилась. В июне 2023 года более 100 жителей ряда российских регионов отравились суррогатом с метиловым спиртом, 46 из них погибли. На этом фоне продажи сидра в рознице в июне 2023 года рухнули. По итогам первого полугодия 2024 года продажи сидра увеличились, но гораздо менее значительно, чем росли раньше, — всего на 2,3%, сообщал Shopper's.

Как сложившаяся ситуация скажется на объемах производства сидра, Казаков пока затрудняется оценить. Сейчас производители пытаются найти нужный объем яблок в южных регионах, говорит Казаков. Но там яблоки, по его словам, тоже дорожают — пока рост в пределах 30%. В результате в следующем году вырастут цены на сидр — рост, по его оценкам, составит до 20% в зависимости от производителя и конкретной ситуации в его регионе с сырьем.

Вариант заместить яблоки продукцией южного региона, по словам Брехта, есть не у всех, так как они в принципе меньше подходят для изготовления сидра. Кроме того, доставка яблок с юга обойдется в два-три раза дороже в зависимости от конечного пункта, добавил Брехт. Оценить, на сколько из-за сложившейся ситуации подорожает сидр, он затруднился, предположив, что производители будут действовать по-разному. Он также напомнил, что на ценах скажется и рост акцизов. Сильнее всего подорожание отразится на сидре массового сегмента, цена которого на полке составляет около 200 руб. за бутылку 0,5 л, резюмировал Брехт.

«Токсовская сидрерия» в рамках своей бизнес-модели использует только местные яблоки и не готова замещать их южными, так как это изменит вкус сидра, категоричен Шмолдаев. Сейчас компания пытается найти альтернативных поставщиков на северо-западе страны, при этом производственный план сокращен на 20%.

Генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков рассказал РБК, что яблоки в южных регионах начали дорожать еще в 2023 году. Это произошло на фоне падения импорта примерно на 30% по сравнению с 2022 годом и, соответственно, увеличения спроса, пояснил он. В этом году из-за заморозков и сокращения урожая в центральных и северных регионах спрос вырос еще больше, и подорожание продолжилось — оно составило 10–15% к 2023 году, оценивает Щербаков. При этом он подчеркивает, что доля производителей сидра среди покупателей яблок минимальна и составляет, по его оценкам, менее 1%.

Себестоимость производства традиционного сидра и так дороже, чем у сидра из концентрата, стоимость которого на полке ниже более чем в три раза, говорит производитель сидра St.Anton. Горелов тоже напоминает «о росте ставки акциза на 4 руб., стоимости логистики и необходимых для производства комплектующих».