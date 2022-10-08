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Компания Абрамовича купила здание столовой дома Наркомфина

Компания Романа Абрамовича выкупила часть дома Наркомфина в Москве
Millhouse Романа Абрамовича выкупила коммунальный блок дома Наркомфина — памятника конструктивизма, переделанного в элитный комплекс. В нем уже открыли кафе, которое пока доступно только для жителей дома и патронов музея «Гараж»
Вид на коммунальный корпус&nbsp;дома Наркомфина
Вид на коммунальный корпус дома Наркомфина (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Компания «Парк девелопмент», подконтрольная Millhouse Романа Абрамовича, выкупила коммунальный блок дома Наркомфина на Новинском бульваре недалеко от Белого дома в Москве. Это следует из данных Единого государственного реестра недвижимости (выписка из ЕГРН есть у РБК).

«Парк девелопмент» получила пристройку площадью 830 кв. м, соединенную с жилой частью дома крытым переходом. Блок при строительстве задумывался как место, где жители дома смогут проводить время вместе — в столовой, спортзале или библиотеке.

Ранее собственником этой пристройки был Олег Маркович Говорун — полный тезка заместителя председателя ВЭБ.РФ. Говорун пришел в ВЭБ летом 2020 года, до этого он был гендиректором фонда защиты прав дольщиков, а раньше — министром регионального развития России, полпредом президента в Центральном федеральном округе, работал в администрации президента. На госслужбе он работает с 2000 года. Последнюю декларацию о доходах и имуществе Говорун подавал за 2018 год, когда еще работал в администрации президента. В ней указано, что он за счет собственных накоплений купил нежилое помещение площадью 1,3 тыс. кв. м. Где оно расположено, в декларации не указано, но помещение такой же площади, по данным ЕГРН, принадлежало Говоруну в доме Наркомфина. Сейчас, согласно данным Росреестра, это помещение снято с учета, обычно это означает, что оно разделено на несколько других помещений, которым присвоены свои кадастровые номера.

В пресс-службе ВЭБа отказались от комментариев, поскольку вопросы не касаются госкорпорации. Связаться с самим Говоруном на момент публикации не удалось.

Чем известен дом Наркомфина

Дом для работников Народного комиссариата финансов СССР (Наркомфина) построен в 1928–1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса и инженера Сергея Прохорова. Этот памятник конструктивизма охраняется государством, он признан объектом культурного наследия. Дом задумывался как «опытный коммунальный дом переходного периода». Переход предполагался от буржуазного дома к социалистической коммуне. Квартиры в нем рассматривались как жилые ячейки. Например, ячейки площадью 37 кв. м были рассчитаны на проживание двух человек. Весь дом был рассчитан на 50 семей. На крыше дома располагалась квартира (ее называют «первым советским пентхаусом») наркома финансов РСФСР Николая Милютина. В 2020 году завершилась реставрация этого здания: его фасады и интерьеры были обновлены, он был превращен в элитный жилой дом. Реставрацией занимался внук Моисея Гинзбурга Алексей Гинзбург.

Согласно госреестру недвижимости, «Парк девелопмент» стала собственником пристройки летом 2021 года. В сентябре прошлого года компания получила права на товарные знаки «Наркомфин» и «Дом Наркомфина», следует из данных Роспатента. Партнер Nikoliers Владимир Сергунин оценивает стоимость 1 кв. м блока в 180–200 тыс. руб., то есть весь блок мог обойтись примерно в 150–170 млн руб. При этом стоимость квартир в доме после реконструкции начиналась от 810 тыс. руб. за 1 кв. м.

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В июле 2022 года договор аренды коммунального блока на три года заключила компания «Кейтеринг мероприятий», почти 20% в которой, по данным ЕГРЮЛ, контролирует Абрамович, почти 80% принадлежит гендиректору этой компании Кириллу Есипову.

В пресс-службе Millhouse отказались от комментариев о покупке недвижимости, а вопросы о ее использовании переадресовали в музей «Гараж», основанный Абрамовичем и его бывшей женой Дарьей Жуковой. В коммунальном блоке уже открылось кафе под названием НРКМФН, пока оно работает только для жителей дома и патронов музея «Гараж», сообщили РБК в пресс-службе музея. Статус патрона «Гаража» можно получить, поддерживая музей, минимальная сумма — 600 тыс. руб. В ближайшее время планируется расширить аудиторию кафе сначала для владельцев карт музея, а затем и для всех желающих, добавили в пресс-службе.

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Персоны
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
При участии
Анна Левинская
Недвижимость рестораны Роман Абрамович Москва Millhouse

Роман Абрамович

бизнесмен

24 октября 1966 года
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