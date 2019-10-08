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Авиакомпания «Россия» сократит число рейсов из Москвы
Авиакомпания «Россия», несмотря на спор с Пулково из-за оплаты аэропортового обслуживания, сконцентрируется на полетах из Петербурга. Компания сократит рейсы из Шереметьево и передаст часть самолетов «Победе» и «Аэрофлоту»
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», передаст семь среднемагистральных самолетов Boeing-737 другим перевозчикам группы, сократив число рейсов из Шереметьево. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с планами группы. Информацию о перераспределении лайнеров РБК подтвердили в пресс-службе «Аэрофлота». По словам представителя «Аэрофлота», три лайнера Boeing 737 перейдут к «Аэрофлоту» (премиальный перевозчик одноименной группы), в дальнейшем авиакомпания может перевести их в Красноярск, где с марта 2020 года начнет работу новый хаб. Оставшиеся четыре перейдут лоукостеру «Победа».

«С учетом перераспределения самолетов «России» между компаниями группы развитие среднемагистральной маршрутной сети компании сосредоточится в петербургском аэропорту Пулково», — поясняет представитель «Аэрофлота». В пресс-службе «России» сообщили РБК, что вместо самолетов Boeing будут закуплены в том же количестве Airbus 320, они будут летать из Санкт-Петербурга.

По словам собеседников РБК, «Россия» будет выполнять полеты из столичного Шереметьево только по дальнемагистральным направлениям, включая Владивосток и Хабаровск. Прекратятся полеты компании из Шереметьево на юг России (Сочи, Минеральные Воды и др.), Оренбург, а также в Париж. Всего флот авиакомпании состоит из 60 самолетов. Осенью 2018 года она перебазировала 15 лайнеров — девять дальнемагистральных и шесть среднемагистральных — из Внуково в Шереметьево, писали «Ведомости».

В конце августа «Россия» заявляла, что может лишиться возможности выполнять рейсы из Пулково. Представитель аэропорта говорил о наличии у авиакомпании просроченной задолженности в размере 123 млн руб., хотя еще в июле ни о какой задолженности не сообщалось, говорили в пресс-службе перевозчика. Аэропорт объяснял это тем, что с 1 августа ввел новые правила обслуживания авиакомпаний. Теперь на оплату услуг по факту могут рассчитывать только перевозчики, увеличившие в предыдущем году пассажиропоток не менее чем на 10%.

Кроме того, аэропорт Пулково планирует делать ставку на иностранных перевозчиков. 17 сентября курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов поддержал идею ввести режим «открытого неба» в Санкт-Петербурге, позволяющий летать в третьи страны. Гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (оператор Пулково) Леонид Сергеев рассказывал РБК, что три иностранных лоукостера — Ryanair, EasyJet и Wizz Air уже подали заявки на полеты из Петербурга и предоставили планы маршрутной сети. Сергеев объяснял, что за счет этих лоукостеров к 2025 году аэропорт планирует привлечь в город до 6 млн дополнительных туристов в год. Источники РБК среди крупнейших авиакомпаний России выражали опасение, что такие меры приведут к сокращению пассажиропотока российских перевозчиков и значительным издержкам. 

Автор: Мария Кокорева
Теги: авиакомпания «Россия», Группа «Аэрофлот», Шереметьево
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