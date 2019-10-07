Российский покупатель дает задний ход

АЕБ прогнозирует спад продаж легковых машин в 2019 году

Продажи новых автомобилей в России в 2019 году упадут более чем на 2%, прогнозирует Ассоциация европейского бизнеса. Это станет первым падением с 2016 года, когда отечественный рынок просел на 11%

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Почему продажи автомобилей упадут

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам 2019 года составят 1,76 млн штук, что на 2,2% меньше, чем годом ранее, сообщил в пятницу, 4 октября, комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Ранее в комитете прогнозировали «удержание уровня продаж» 2018 года (1,8 млн) и даже «выход на рост».

По итогам сентября 2019 года было реализовано 157,13 тыс. новых автомобилей, или лишь на 0,2% меньше, чем в прошлом году. Это является «неплохим результатом, принимая во внимание отрицательную динамику последних месяцев», отметил председатель комитета АЕБ Йорг Шрайбер. «Но в целом в январе—сентябре 2019 года было продано на 2% меньше, что проецирует тот же слабо негативный тренд на конец года», — отметил он.

«Мы также считаем, что рынок 2019 года может незначительно снизиться относительно 2018 года», — сказал РБК представитель крупнейшего российского автоконцерна АвтоВАЗ. По его словам, задача компании — удержать долю рынка 20% (сейчас 20,9%).

По итогам января—сентября АвтоВАЗ увеличил продажи на 2%, до 265,2 тыс. машин. У его главных конкурентов на отечественном рынке, KIA и Hyundai, они остались на уровне прошлого года — 168,14 тыс. и 131,99 тыс. шт. соответственно, следует из материалов АЕБ.

То, что рынку не удается перейти в положительную зону уже третий квартал, подтверждает прогнозы, согласно которым рынок в 2019 году не покажет роста, передал РБК через представителя директор по развитию дилерской компании «Рольф» Владимир Мирошников. «Рынок очень инертный. Клиентов, готовых делать эмоциональные покупки, практически не осталось, процесс покупки растягивается на несколько недель. Основными драйверами являются низкие ставки [кредитов] и сумма, предлагаемая производителем при сдаче старого авто. Клиент все чаще отказывается от дополнительных опций в пользу базовых комплектаций», — добавил он. «Кардинального перелома ситуации» в четвертом квартале 2019 года Мирошников не ожидает.

По итогам года динамика российского авторынка может быть около нулевых значений по отношению к 2018 году, что в целом не так плохо, считает директор «Ауди Авилон» Ренат Тюктеев. «Что касается трендов, которые мы отмечаем, то в премиум-сегменте стабильно и без значимых колебаний продаются автомобили А-B-C-сегмента», — заметил он.

«Основная причина сокращения продаж новых автомобилей кроется в снижении реальных доходов населения», — заявил в интервью ТАСС министр промышленности Денис Мантуров в начале сентября, отметив, что с 1 июля 2019 года министерство продлило господдержку российского авторынка через программы льготного автокредитования и льготного автолизинга.

«ВТБ Капитал», который ранее ожидал рост авторынка на 6–7%, теперь также прогнозирует незначительное снижение по итогам 2019 года — на 0,3%. «Пока мы видим стабилизацию, в том числе благодаря господдержке, но потребительский спрос остается слабым», — сказал РБК аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов.

Господдержка спроса на автомобили действовала с начала года до весны — на эти цели было выделено 10,4 млрд руб., и еще около 10 млрд руб. — с 1 июля. По прогнозу Минпромторга, второй этап господдержки позволит дополнительно реализовать более 75 тыс. автомобилей в 2019 году.

«Итоговый результат будет зависеть от того, насколько участники рынка готовы будут проводить промоакции, давать скидки и т.д. в оставшиеся месяцы года. Но, мне кажется, агрессивных промоакций не будет, поэтому рынок закончит год около нуля или в небольшом минусе», — заключил Беспалов.

Каков прогноз на 2020 год

В 2017–2018 годах продажи новых автомобилей выросли на 11,9 и 12,8% соответственно, а до этого падали четыре года подряд. Однако еще в январе 2019 года Шрайбер предупреждал, что начало 2019 года ожидается трудным для российского автомобильного рынка, в том числе из-за повышения НДС с 18 до 20% и возможного ужесточения западных санкций. «Перспектива на 2019 год не столь ясна. Увеличение НДС и возможное ужесточение санкций США создают существенные риски и неопределенности на рынке, в особенности в первом квартале», — говорил тогда он.

Теперь глава комитета АЕБ не исключает продолжения падения на российском рынке и в 2020 году из-за планов правительства ввести новый утилизационный сбор на автомобили. «Здесь присутствует элемент неопределенности — возможность еще одного существенного увеличения утилизационного сбора в 2020 году <...>. Если такое решение будет принято на самом деле, то это поставит вопрос о долгосрочной перспективе российского автомобильного рынка в целом», — сказал в пятницу Шрайбер.

Минпромторг предлагает провести индексацию утилизационного сбора на легковые и коммерческие автомобили с 1 января 2020 года. Согласно этой инициативе, базовые ставки останутся прежними: 20 тыс. руб. для легковых и 150 тыс. руб. для коммерческих автомобилей. Но изменятся повышающие коэффициенты, зависящие от типа машины, возраста и объема двигателя. Например, за самые популярные новые легковые машины с двигателями объемом 1–2 л нужно будет заплатить почти 180 тыс. руб. вместо нынешних 84 тыс. руб.

«Возможен небольшой эффект подорожания, вызванный введением в 2020 году утилизационного сбора. Но клиенты становятся все менее чувствительны к таким новостям и живут фактически сегодняшним днем», — замечает Мирошников.