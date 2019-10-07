Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,18 64,27 EUR Нал. 71,57 70,54 USD Бирж. 64,62 -0,51 EUR Бирж. 70,95 -0,45 USD ЦБ. 65,03 -0,10 EUR ЦБ. 71,35 +0,05 EUR/USD 1,10 +0,00 BTC/USD Бирж. 7857,30 -231,80 IMOEX 2692,55 -0,55% RTSI 1311,65 +0,36% Brent 58,49 +2,22% DJIA 26573,72 +1,42% Nasdaq 7982,47 +1,40%
Российский покупатель дает задний ход
Лента новостей
ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков 09:00, Финансы Есть ли у вас способности к бизнесу. Тест 09:00, РБК и HUAWEI QIWI просит ЦБ отказаться от новых ограничений для электронных кошельков 09:00, PRO В Москве за ночь выпало 20% месячной нормы осадков 08:59, Общество Диетолог назвала самый полезный хлеб 08:49, Общество СМИ узнали дату назначения нового тренера «Спартака» 08:42, Спорт Большой, маленький, дорогой: что не важно для женщины при выборе авто 08:25, РБК и Subaru Российский вратарь Худобин сделал голевую передачу в матче НХЛ 08:10, Спорт Бойцы «Азова» заняли позиции в Донбассе перед отводом войск 08:07, Политика Маркировать молочную отрасль: зачем это нужно и к чему приведет 08:02, PRO Эксперты обосновали «оправдание терроризма» в деле псковской журналистки 08:00, Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:57, Общество Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье 07:51, Общество В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России 07:38, Общество Путешествие в бизнесленд: чему научил Сингапур 07:02, РБК и ВТБ Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов 07:00, Бизнес На что тратят деньги китайские туристы 07:00, PRO США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии 06:46, Политика У берегов Японии судно столкнулось с рыболовецкой шхуной из КНДР 06:42, Политика Против ветра: как Азия помогает углю конкурировать с зеленой энергетикой 06:24, Quote «Барселона» в меньшинстве разгромила «Севилью» со счетом 4:0 06:07, Спорт Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье 05:45, Общество Аргентина отложила покупку российских МиГ-29 из-за президентских выборов 05:21, Политика Осознанный бизнес на фудтраке: кейсы и советы реальных владельцев 05:11, РБК и ГАЗ AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза» 05:07, Политика Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО 04:50, Политика Авиакомпании попросили ₽30 млрд из бюджета для сдерживания цен на билеты 04:19, Бизнес СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой 04:06, Общество
Газета
Российский покупатель дает задний ход
Газета № 154 (3109) (0710) Бизнес,
0
Российский покупатель дает задний ход
АЕБ прогнозирует спад продаж легковых машин в 2019 году
Продажи новых автомобилей в России в 2019 году упадут более чем на 2%, прогнозирует Ассоциация европейского бизнеса. Это станет первым падением с 2016 года, когда отечественный рынок просел на 11%
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Почему продажи автомобилей упадут

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам 2019 года составят 1,76 млн штук, что на 2,2% меньше, чем годом ранее, сообщил в пятницу, 4 октября, комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Ранее в комитете прогнозировали «удержание уровня продаж» 2018 года (1,8 млн) и даже «выход на рост».

По итогам сентября 2019 года было реализовано 157,13 тыс. новых автомобилей, или лишь на 0,2% меньше, чем в прошлом году. Это является «неплохим результатом, принимая во внимание отрицательную динамику последних месяцев», отметил председатель комитета АЕБ Йорг Шрайбер. «Но в целом в январе—сентябре 2019 года было продано на 2% меньше, что проецирует тот же слабо негативный тренд на конец года», — отметил он.

«Мы также считаем, что рынок 2019 года может незначительно снизиться относительно 2018 года», — сказал РБК представитель крупнейшего российского автоконцерна АвтоВАЗ. По его словам, задача компании — удержать долю рынка 20% (сейчас 20,9%).

По итогам января—сентября АвтоВАЗ увеличил продажи на 2%, до 265,2 тыс. машин. У его главных конкурентов на отечественном рынке, KIA и Hyundai, они остались на уровне прошлого года — 168,14 тыс. и 131,99 тыс. шт. соответственно, следует из материалов АЕБ.

То, что рынку не удается перейти в положительную зону уже третий квартал, подтверждает прогнозы, согласно которым рынок в 2019 году не покажет роста, передал РБК через представителя директор по развитию дилерской компании «Рольф» Владимир Мирошников. «Рынок очень инертный. Клиентов, готовых делать эмоциональные покупки, практически не осталось, процесс покупки растягивается на несколько недель. Основными драйверами являются низкие ставки [кредитов] и сумма, предлагаемая производителем при сдаче старого авто. Клиент все чаще отказывается от дополнительных опций в пользу базовых комплектаций», — добавил он. «Кардинального перелома ситуации» в четвертом квартале 2019 года Мирошников не ожидает.

По итогам года динамика российского авторынка может быть около нулевых значений по отношению к 2018 году, что в целом не так плохо, считает директор «Ауди Авилон» Ренат Тюктеев. «Что касается трендов, которые мы отмечаем, то в премиум-сегменте стабильно и без значимых колебаний продаются автомобили А-B-C-сегмента», — заметил он.

«Основная причина сокращения продаж новых автомобилей кроется в снижении реальных доходов населения», — заявил в интервью ТАСС министр промышленности Денис Мантуров в начале сентября, отметив, что с 1 июля 2019 года министерство продлило господдержку российского авторынка через программы льготного автокредитования и льготного автолизинга.

«ВТБ Капитал», который ранее ожидал рост авторынка на 6–7%, теперь также прогнозирует незначительное снижение по итогам 2019 года — на 0,3%. «Пока мы видим стабилизацию, в том числе благодаря господдержке, но потребительский спрос остается слабым», — сказал РБК аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов.

Господдержка спроса на автомобили действовала с начала года до весны — на эти цели было выделено 10,4 млрд руб., и еще около 10 млрд руб. — с 1 июля. По прогнозу Минпромторга, второй этап господдержки позволит дополнительно реализовать более 75 тыс. автомобилей в 2019 году.

«Итоговый результат будет зависеть от того, насколько участники рынка готовы будут проводить промоакции, давать скидки и т.д. в оставшиеся месяцы года. Но, мне кажется, агрессивных промоакций не будет, поэтому рынок закончит год около нуля или в небольшом минусе», — заключил Беспалов.

Каков прогноз на 2020 год

В 2017–2018 годах продажи новых автомобилей выросли на 11,9 и 12,8% соответственно, а до этого падали четыре года подряд. Однако еще в январе 2019 года Шрайбер предупреждал, что начало 2019 года ожидается трудным для российского автомобильного рынка, в том числе из-за повышения НДС с 18 до 20% и возможного ужесточения западных санкций. «Перспектива на 2019 год не столь ясна. Увеличение НДС и возможное ужесточение санкций США создают существенные риски и неопределенности на рынке, в особенности в первом квартале», — говорил тогда он.

Теперь глава комитета АЕБ не исключает продолжения падения на российском рынке и в 2020 году из-за планов правительства ввести новый утилизационный сбор на автомобили. «Здесь присутствует элемент неопределенности — возможность еще одного существенного увеличения утилизационного сбора в 2020 году <...>. Если такое решение будет принято на самом деле, то это поставит вопрос о долгосрочной перспективе российского автомобильного рынка в целом», — сказал в пятницу Шрайбер.

Минпромторг предлагает провести индексацию утилизационного сбора на легковые и коммерческие автомобили с 1 января 2020 года. Согласно этой инициативе, базовые ставки останутся прежними: 20 тыс. руб. для легковых и 150 тыс. руб. для коммерческих автомобилей. Но изменятся повышающие коэффициенты, зависящие от типа машины, возраста и объема двигателя. Например, за самые популярные новые легковые машины с двигателями объемом 1–2 л нужно будет заплатить почти 180 тыс. руб. вместо нынешних 84 тыс. руб.

«Возможен небольшой эффект подорожания, вызванный введением в 2020 году утилизационного сбора. Но клиенты становятся все менее чувствительны к таким новостям и живут фактически сегодняшним днем», — замечает Мирошников.

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: АВТОВАЗ
Материалы по теме
Продажи автомобилей в России вернулись к росту Бизнес
Глава АвтоВАЗа сообщил о перспективах электромобилей Lada Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter