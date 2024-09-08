 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья во Франции и на Бали

Сюжет
Эксклюзивы РБК
С января по июнь 2024 года самыми популярными странами для покупки недвижимости у россиян стали Франция, Индонезия, ОАЭ, Кипр и Испания. Это связано с высокой доходностью от инвестиций и возможностью получения ВНЖ
Фото: AsiaTravel / Reuters
Фото: AsiaTravel / Reuters

За первые шесть месяцев года наиболее востребованными странами для покупки недвижимости у россиян стали Франция, Индонезия (а именно остров Бали), ОАЭ, Кипр и Испания, следует из подсчетов аналитиков «Ricci | Зарубежная недвижимость».

Число запросов на приобретение инвестиционных объектов в первых трех государствах увеличилось со 105–110 до более чем 120 (+15% год к году), в последних двух — с 90–95 до более чем 100 (+10%), приводят данные аналитики. Схожие направления называет и директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина. Наибольший прирост спроса со стороны россиян наблюдается в ОАЭ, Таиланде, Франции, Испании, а также Венгрии, уточняет она. Абсолютные цифры по числу сделок в этих странах собеседники РБК не приводят.

Почему растет интерес

Владение недвижимостью во всех этих странах дает юридические основания получить разрешение различного статуса на пребывание в стране, отмечает генеральный директор «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерина Ломтева.

У россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в Европе
Бизнес
Фото:Stefan Auth / Global Look Press

Рост спроса на покупку недвижимости опрошенные РБК консультанты связывают с различными факторами. К примеру, в Испании повышение интереса связано с предстоящим завершением программы предоставления ВНЖ, что побуждает россиян оперативнее заключать сделки, поясняет Ларина. Во Франции потенциальные покупатели заинтересованы в оформлении вида на жительство по программе «Паспорт-талант», объясняет она (эта программа введена для привлечения в страну инвесторов, предпринимателей и квалифицированных специалистов, ВНЖ — вид на жительство — выдается на четыре года с правом продления). Многие россияне рассматривают приобретение недвижимости в ключевых районах страны с целью инвестиций и проживания, добавляет Ломтева. Популярностью среди них традиционно пользуются Париж и окрестности, а также небольшие квартиры на Лазурном побережье в городах с развитой инфраструктурой, напоминает она.

Кипр, в свою очередь, — одна из последних стран ЕС с программой постоянного места жительства (ПМЖ) за инвестиции в недвижимость, доступной россиянам, отмечают в Tranio. Кроме того, по данным компании, спрос на кипрскую недвижимость связан и с IT-миграцией. Здесь уже сформировался стартап-кластер, который насчитывает более 846 компаний суммарной стоимостью свыше €32,5 млрд. По данным Евростата, только в 2023 году на острове было выдано 12 тыс. ВНЖ россиянам, из них 4,1 тыс. — рабочие, указывают в Tranio. Еще одна причина — невысокий порог входа, который дает право на ПМЖ при приобретении жилой или коммерческой недвижимости стоимостью от €300 тыс., говорит Ломтева.

Макрон взял на себя ответственность за выдачу гражданства Франции Дурову
Политика
Эмманюэль Макрон

Интерес к Бали во многом связан с активным ростом экономики, который составляет около 5% в год, а также работой местных властей по поддержанию популярности острова, указывает основатель Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева. «Бали стал понятной для европейцев экзотикой», — говорят в Tranio. Предложение на туристическом рынке стало шире: на остров пришли известные гостиничные операторы и застройщики, а также появилось больше проектов и курортов, соответствующих мировым стандартам. Регион востребован у россиян как для инвестиций, так и для получения ВНЖ по «золотой визе», которую можно получить при условии владения недвижимостью стоимостью от $350 тыс., подчеркивает Ломтева.

Программу «золотых виз» для привлечения иностранных индивидуальных и корпоративных инвесторов, которые должны помочь стимулировать экономику страны, Индонезия запустила в сентябре 2023 года. Чтобы получить пятилетнюю визу, индивидуальным инвесторам нужно создать компанию стоимостью $2,5 млн. Чтобы получить визу на 10 лет, потребуется инвестировать $5 млн.

ОАЭ остаются лидером в структуре спроса благодаря широким возможностям для проживания и инвестиционного потенциала недвижимости в долгосрочной перспективе, объясняет Ларина. Российские покупатели интересуются преимущественно объектами в Дубае, чаще всего — апартаментами с одной-двумя спальнями в районе Business Bay и Dubai Marina, рассказывает Ломтева. В число частых запросов входит также недвижимость в проектах на острове Садият в Абу-Даби, добавляет она. Но сейчас, по данным Tranio, часть потенциальных инвесторов, рассматривающих покупку недвижимости в ОАЭ для жизни или как инструмент для получения «золотой визы», уходит с рынка. Это связано с появлением альтернатив на рынках Омана и Саудовской Аравии с новыми инвестиционными ВНЖ, указывают в компании. Об этом же говорит и Румянцева, которая также называет в качестве альтернатив ОАЭ находящиеся рядом Катар и Бахрейн. Еще часть клиентов планируют реализовать стратегии по выходу или диверсифицировать портфель недвижимостью в странах Юго-Восточной Азии, резюмируют в Tranio.

Где еще россияне покупают жилье

Лидирующие позиции по спросу россиян на покупку недвижимости занимает и Таиланд, говорят опрошенные РБК эксперты. По данным Tranio, с января по август 2024 года доля инвесторов, интересующихся вложениями в недвижимость в данном регионе, увеличилась на 70% год к году. Во многом это связано с открытием новых прямых авиарейсов и улучшением транспортной инфраструктуры на островах, поясняют в компании. Кроме того, растет и туристический поток: по итогам 2024 года число поездок россиян в Таиланд может достичь 1,9 млн человек, сообщала Ассоциация туроператоров России. Многие инвесторы, которые приобрели здесь недвижимость ранее и получили высокий доход за несколько сезонов, возвращаются для вложения более крупных инвестиций в регион, отмечают в Tranio.

«Золотые визы» и ВНЖ за инвестиции в Европе: что еще доступно россиянам
Pro
Фото:Zowy Voeten / Getty Images

За первые шесть месяцев 2024 года также увеличилась популярность Черногории, отмечает Румянцева. По закону иностранные инвесторы в стране имеют те же права, что и местные предприниматели, говорит она. Кроме того, это связано и с высокой доходностью от инвестиций, объясняет эксперт. К примеру, в новых проектах на полуострове Луштица доходность при сдаче в аренду составляет около 12–15% годовых в долларах, а при перепродаже — до 40%.

В первом полугодии стали проходить и единичные сделки в тех странах, которыми раньше покупатели не интересовались вовсе, указывают в Intermark Global. Так, впервые за последние 2,5 года россияне покупали недвижимость во Вьетнаме, Камбодже и Маврикии, указывают в компании.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Молоткова
недвижимость за рубежом Франция Бали Индонезия ОАЭ Кипр Испания ВНЖ Катар Бахрейн Таиланд Черногория Вьетнам Маврикий Камбоджа ...
Материалы по теме
Россияне поставили рекорд за 10 лет по сделкам с недвижимостью в Испании
Бизнес
У россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в Европе
Бизнес
Индонезия ввела золотые визы для инвесторов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Петр Ян не увидел ничего особенного в брате НурмагомедоваСпорт, 15:43
На заводе АвтоВАЗа в Тольятти произошел пожарОбщество, 15:36
ТАСС сообщил о взятии группировки ВСУ в Селидово в клещиПолитика, 15:31
Костин призвал бороться с «путем в никуда»Экономика, 15:23
Три израильтянина погибли из-за стрельбы на КПП у ИорданииПолитика, 15:20
Тутберидзе оплатит весь долг 12-летней фигуристки перед ПлющенкоСпорт, 14:52
«Страна» опубликовала список погибших при ударе по училищу в ПолтавеПолитика, 14:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти Сочи опровергли информацию о найденной на пляже украинской минеПолитика, 14:39
Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья во Франции и на БалиБизнес, 14:22
Путин примет участие в военных ученияхПолитика, 14:15
«Индийский Джеймс Бонд» приедет в Россию обсудить мир на УкраинеПолитика, 14:11
Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в ПарижеСпорт, 13:59
Памфилова рассказала о нарушениях во время Единого дня голосованияПолитика, 13:51
Российские гребцы отказались от участия в этапах Кубка мираСпорт, 13:38