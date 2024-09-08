Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья во Франции и на Бали

С января по июнь 2024 года самыми популярными странами для покупки недвижимости у россиян стали Франция, Индонезия, ОАЭ, Кипр и Испания. Это связано с высокой доходностью от инвестиций и возможностью получения ВНЖ

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За первые шесть месяцев года наиболее востребованными странами для покупки недвижимости у россиян стали Франция, Индонезия (а именно остров Бали), ОАЭ, Кипр и Испания, следует из подсчетов аналитиков «Ricci | Зарубежная недвижимость».

Число запросов на приобретение инвестиционных объектов в первых трех государствах увеличилось со 105–110 до более чем 120 (+15% год к году), в последних двух — с 90–95 до более чем 100 (+10%), приводят данные аналитики. Схожие направления называет и директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина. Наибольший прирост спроса со стороны россиян наблюдается в ОАЭ, Таиланде, Франции, Испании, а также Венгрии, уточняет она. Абсолютные цифры по числу сделок в этих странах собеседники РБК не приводят.

Почему растет интерес

Владение недвижимостью во всех этих странах дает юридические основания получить разрешение различного статуса на пребывание в стране, отмечает генеральный директор «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерина Ломтева.

Рост спроса на покупку недвижимости опрошенные РБК консультанты связывают с различными факторами. К примеру, в Испании повышение интереса связано с предстоящим завершением программы предоставления ВНЖ, что побуждает россиян оперативнее заключать сделки, поясняет Ларина. Во Франции потенциальные покупатели заинтересованы в оформлении вида на жительство по программе «Паспорт-талант», объясняет она (эта программа введена для привлечения в страну инвесторов, предпринимателей и квалифицированных специалистов, ВНЖ — вид на жительство — выдается на четыре года с правом продления). Многие россияне рассматривают приобретение недвижимости в ключевых районах страны с целью инвестиций и проживания, добавляет Ломтева. Популярностью среди них традиционно пользуются Париж и окрестности, а также небольшие квартиры на Лазурном побережье в городах с развитой инфраструктурой, напоминает она.

Кипр, в свою очередь, — одна из последних стран ЕС с программой постоянного места жительства (ПМЖ) за инвестиции в недвижимость, доступной россиянам, отмечают в Tranio. Кроме того, по данным компании, спрос на кипрскую недвижимость связан и с IT-миграцией. Здесь уже сформировался стартап-кластер, который насчитывает более 846 компаний суммарной стоимостью свыше €32,5 млрд. По данным Евростата, только в 2023 году на острове было выдано 12 тыс. ВНЖ россиянам, из них 4,1 тыс. — рабочие, указывают в Tranio. Еще одна причина — невысокий порог входа, который дает право на ПМЖ при приобретении жилой или коммерческой недвижимости стоимостью от €300 тыс., говорит Ломтева.

Интерес к Бали во многом связан с активным ростом экономики, который составляет около 5% в год, а также работой местных властей по поддержанию популярности острова, указывает основатель Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева. «Бали стал понятной для европейцев экзотикой», — говорят в Tranio. Предложение на туристическом рынке стало шире: на остров пришли известные гостиничные операторы и застройщики, а также появилось больше проектов и курортов, соответствующих мировым стандартам. Регион востребован у россиян как для инвестиций, так и для получения ВНЖ по «золотой визе», которую можно получить при условии владения недвижимостью стоимостью от $350 тыс., подчеркивает Ломтева.

Программу «золотых виз» для привлечения иностранных индивидуальных и корпоративных инвесторов, которые должны помочь стимулировать экономику страны, Индонезия запустила в сентябре 2023 года. Чтобы получить пятилетнюю визу, индивидуальным инвесторам нужно создать компанию стоимостью $2,5 млн. Чтобы получить визу на 10 лет, потребуется инвестировать $5 млн.

ОАЭ остаются лидером в структуре спроса благодаря широким возможностям для проживания и инвестиционного потенциала недвижимости в долгосрочной перспективе, объясняет Ларина. Российские покупатели интересуются преимущественно объектами в Дубае, чаще всего — апартаментами с одной-двумя спальнями в районе Business Bay и Dubai Marina, рассказывает Ломтева. В число частых запросов входит также недвижимость в проектах на острове Садият в Абу-Даби, добавляет она. Но сейчас, по данным Tranio, часть потенциальных инвесторов, рассматривающих покупку недвижимости в ОАЭ для жизни или как инструмент для получения «золотой визы», уходит с рынка. Это связано с появлением альтернатив на рынках Омана и Саудовской Аравии с новыми инвестиционными ВНЖ, указывают в компании. Об этом же говорит и Румянцева, которая также называет в качестве альтернатив ОАЭ находящиеся рядом Катар и Бахрейн. Еще часть клиентов планируют реализовать стратегии по выходу или диверсифицировать портфель недвижимостью в странах Юго-Восточной Азии, резюмируют в Tranio.

Где еще россияне покупают жилье

Лидирующие позиции по спросу россиян на покупку недвижимости занимает и Таиланд, говорят опрошенные РБК эксперты. По данным Tranio, с января по август 2024 года доля инвесторов, интересующихся вложениями в недвижимость в данном регионе, увеличилась на 70% год к году. Во многом это связано с открытием новых прямых авиарейсов и улучшением транспортной инфраструктуры на островах, поясняют в компании. Кроме того, растет и туристический поток: по итогам 2024 года число поездок россиян в Таиланд может достичь 1,9 млн человек, сообщала Ассоциация туроператоров России. Многие инвесторы, которые приобрели здесь недвижимость ранее и получили высокий доход за несколько сезонов, возвращаются для вложения более крупных инвестиций в регион, отмечают в Tranio.

За первые шесть месяцев 2024 года также увеличилась популярность Черногории, отмечает Румянцева. По закону иностранные инвесторы в стране имеют те же права, что и местные предприниматели, говорит она. Кроме того, это связано и с высокой доходностью от инвестиций, объясняет эксперт. К примеру, в новых проектах на полуострове Луштица доходность при сдаче в аренду составляет около 12–15% годовых в долларах, а при перепродаже — до 40%.

В первом полугодии стали проходить и единичные сделки в тех странах, которыми раньше покупатели не интересовались вовсе, указывают в Intermark Global. Так, впервые за последние 2,5 года россияне покупали недвижимость во Вьетнаме, Камбодже и Маврикии, указывают в компании.