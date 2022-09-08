«Ведомости» узнали о планах выпускать китайские JAC под маркой «Соллерс»

На заводе «Соллерс Форд» планируется выпускать автомобили на базе JAC Sunray и JAC-N25/35

Фото: Егор Алеев / ТАСС

«Соллерс авто» будет выпускать китайские машины JAC под своей маркой, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с деталями нового проекта компании.

По словам собеседников издания, на заводе «Соллерс Форд» собираются производить автомобиль, схожий по массогабаритным характеристикам с Ford Transit и Mercedes Sprinter. Основой для него станет фургон JAC Sunray. Один из источников уточнил, что фургон «Соллерс», вероятно, будет выпускаться на базе модели JAC-N25/35, схожей с легкими коммерческими автомобилями (LCV) Hyundai Porter. Сейчас эти модели JAC производятся в Казахстане на предприятии «СарыаркаАвтоПром».

РБК направил запрос представителю «Соллерс».

7 сентября на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение, предусматривающее организацию выпуска новой линейки LCV на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Елабуге (на нем же производят российские автомобили Aurus). Там планируется выпускать машины бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 т, сообщили в Минпромторге без указания наименования будущих моделей. По словам вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова, это позволит заменить приостановленное производство автомобилей Ford Transit в России, расширить модельную линейку и удовлетворить спрос на коммерческие машины. Запустить производство рассчитывают в этом году.

О том, что «Соллерс авто» запускает собственный автомобильный бренд (сейчас компании принадлежит производитель внедорожников УАЗ), генеральный директор группы Николай Соболев на сообщил на ВЭФ 6 сентября.

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«Соллерс Авто» объединяет Ульяновский автомобильный завод и промплощадку Заволжского моторного завода, имеет в России совместные предприятия с Ford («Соллерс Форд») и Mazda («Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»). В состав «Соллерс Авто» также входит инжиниринговый центр полного цикла «Соллерс Инжиниринг».

В конце июня президент Владимир Путин заявил, что

Россия ведет переговоры об увеличении доли китайских автомобилей и техники на российском рынке.