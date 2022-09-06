«Соллерс» запустит новый собственный бренд автомобилей в России

Глава «Соллерс Авто»: мы запускаем собственный бренд для новых проектов автомобилей

Стратегия «Соллерс Авто» будет базироваться «на разумном балансе интегрированности в глобальный автопром» и технологической независимости по критическим технологиям, подчеркнул глава группы

Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС

Российская автомобилестроительная компания «Соллерс Авто» запустит новый собственный автомобильный бренд наряду с УАЗ. Об этом заявил гендиректор группы Николай Соболев, передает корреспондент РБК.

«Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, это был УАЗ. На большинстве новых проектов мы будем использовать и продвигать бренд «Соллерс», — сказал он на Восточном экономическом форуме.

Соболев выразил надежду, что уже в самое ближайшее время компания сможет объявить о первых проектах, которые будут локализованы под этим брендом.

По его словам, «Соллерс Авто» намерена развивать стратегию «на разумном балансе интегрированности в глобальный автопром и необходимой технологической независимости по критическим технологиям».

«Соллерс Авто» объединяет Ульяновский автомобильный завод и промплощадку Заволжского моторного завода, имеет в России совместные предприятия с Ford («Соллерс Форд») и Mazda («Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»). В состав «Соллерс Авто» также входит инжиниринговый центр полного цикла «Соллерс Инжиниринг».

В середине июля российская автомобилестроительная компания АвтоВАЗ сообщила, что в долгосрочной перспективе намерена создать новое семейство автомобилей Lada с машинами С-класса.

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С-класс известен как «низший средний класс». Машинами С-класса, например, являются Volkswagen Golf, Opel Astra, Renault Megane.

Соколов не раскрыл сумму инвестиций, сочтя это преждевременным, но заверил, что этот объем соответствует трендам мирового автомобилестроения. Глава АвтоВАЗа также указал на стоящую перед компанией задачу глубокой локализации, чтобы добиться технологического суверенитета.