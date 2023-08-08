Литр бензина на заправках Москвы за месяц подорожал на 1 руб.

По данным Московской топливной ассоциации, стоимость литра бензина на московских заправках выросла примерно на 1 руб. за месяц. Это произошло на фоне роста оптовых цен на топливо из-за планов властей снизить компенсации нефтяникам

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Средние цены на бензин марки «Премиум-95» на АЗС Москвы за последние четыре недели, с 10 июля по 6 августа, выросли на 1,08 руб., до 55,57 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Стоимость марки «Регуляр-92» выросла на 97 коп., до 50,14 за литр.

По итогам прошлой недели (31 июля — 6 августа) средние цены на АИ-92 выросли на 21 коп. за литр, а на АИ-95 — на 25 коп. за литр. Но рост оказался чуть меньше, чем за предыдущую неделю (24–30 июля) — тогда топливо подорожало на 23 коп. и 29 коп. за литр соответственно.

Быстрее розничные цены росли 17–23 июля — обе марки на 32 коп. за литр на фоне взлета оптовой стоимости топлива. За аналогичный период цена АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла на 6,8%, до рекордных 64,879 тыс. руб. за тонну. Биржевая стоимость АИ-95 увеличилась на 4,9%, до 69,925 тыс. руб. за тонну, что тоже стало рекордом.

Рост на бирже ускорился на фоне планов властей снизить вдвое компенсации нефтяникам (топливный демпфер) за сдерживание цен на внутреннем рынке, с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц. Глава Минфина Антон Силуанов впервые рассказал об этой идее в апреле, а в конце июля президент Владимир Путин подписал соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Для того чтобы остановить рост оптовых цен, власти приняли ряд мер. Минэнерго и ФАС подготовили совместный приказ о повышении обязательного объема продаж на бирже, который заработает осенью: для бензина — с 12 до 13% от производства, для дизеля — с 8,5 до 9,5%. К тому же Минэнерго решило ограничить число экспортеров бензина. После этих заявлений цены на бирже начали снижаться. Так, АИ-92 8 августа стоил 61,473 тыс. руб. за тонну, или на 5,2% ниже рекордных. Но оптовые цены на АИ-95, наоборот, возобновили рост, достигнув 67,714 тыс. руб. за тонну по итогам торгов 8 августа.

Цены на дизель на московских АЗС за последнюю неделю выросли на 12 коп., до 59,25 руб. за литр, а за месяц — на 34 коп., или на 0,58%. Однако биржевые цены на летний дизель продолжают расти: с 10 июля по 8 августа они выросли на 18%, до рекордных 61,224 тыс. за тонну. 7 августа в пресс-службе Минэнерго сообщили, что внутренний рынок стабильно обеспечен дизельным топливом, а его производство превышает внутреннее потребление. Согласно данным Росстата, накопленный рост розничных цен на дизель с декабря 2022 года к 31 июлю составил 0,57%, а общая накопленная инфляция с начала 2023 года достигла 3,52%. При этом накопленный рост цен на бензин превысил общий и составил 4,75% к декабрю прошлого года.