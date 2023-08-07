Стоимость летнего дизтоплива впервые превысила ₽60 тыс. за тонну

Биржевые цены на летний дизель и топочный мазут достигли рекорда в 60,3 тыс. и 33,6 тыс. руб. соответственно. Дизель продолжает дорожать на фоне решения властей снизить вдвое компенсацию нефтяным компаниям за сдерживание цен

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Цены на летнее дизельное топливо в европейской части России по итогам торгов в понедельник, 7 августа, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновили рекорд, достигнув 60,3 тыс. руб. за тонну. Стоимость топочного мазута также обновила максимум — 33,6 тыс. руб. за тонну.

Рост цен на дизель продолжается с 28 июля, за это время они выросли почти на 8%. Стоимость мазута растет непрерывно с конца июня, с тех пор она удвоилась.

В пресс-службе Минэнерго сказали РБК, что внутренний рынок стабильно обеспечен дизельным топливом, а его производство превышает внутреннее потребление. «В России наблюдается многолетняя тенденция изменения розничных цен на моторное топливо темпами, близкими (временами опережая или отставая) к темпам роста инфляции», — добавили там. По данным Росстата, c начала 2023 года накопленный рост розничных цен на дизтопливо составил 0,6%, что существенно ниже накопленной инфляции 3,5%. РБК отправил запрос в аппарат вице-премьера Александра Новака.

Осенью вступают новые правила по увеличению обязательного объема продаж дизтоплива на бирже — с 8,5 до 9,5% от производства наряду с увеличением норматива продаж бензина (с 12 до 13%), что предусмотрено совместным приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго. В ФАС поясняли, что эта мера направлена на стабилизацию ценовой ситуации и позволит сформировать дополнительный объем предложения нефтепродуктов на бирже.

Действия регуляторов уже частично повлияли на рынок. После достижения пиковых значений 24 июля (бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал до 64,879 тыс. и 69,925 тыс. руб. за тонну) бензин стал дешеветь на бирже. После завершения торгов 7 августа АИ-92 подешевел до 61,77 тыс. руб. за тонну (на 4,8% ниже показателя 24 июля), а АИ-95 — до 67,38 тыс. руб. за тонну (-3,6%).

Быстрый рост цен на бензин и дизель летом продолжался на фоне дискуссий по поводу сокращения вдвое компенсаций нефтяным компаниям за сдерживания цен на бензин и другие нефтепродукты на внутреннем рынке (топливного демпфера) с 60 млрд до примерно 30 млрд руб. в месяц, о таких изменениях глава Минфина Антон Силуанов впервые сказал еще в апреле. 31 июля президент Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс, сокращающие демпфер с 1 сентября.

В марте 2023 года поставки мазута и вакуумного газойля (продукт перегонки мазута в вакуумной колонне для дальнейшей переработки) из России в Сингапур и Малайзию резко выросли и достигли более 1,1 млн т, сообщало агентство Reuters. С 20 марта по 10 апреля цены на топочный мазут на СПбМТСБ резко выросли на 101,8%, до 16,065 тыс. руб. за тонну. С 14 апреля по 7 августа стоимость мазута более чем удвоилась.