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«Коммерсантъ» узнал о рисках ухода белорусского топлива из России

«Ъ»: Белоруссия может прекратить поставки топлива в Россию из-за урезания демпфера
С сентября Москва вдвое снизит выплату по демпферу топлива, что может вынудить белорусских производителей отказаться от продажи на внутреннем рынке России. На топливном рынке прогнозируют повышение цен

Белоруссия в сентябре может значительно сократить или вовсе прекратить продажу топлива в России из-за сокращения бюджетных выплат по демпферу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседники издания ожидают, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) перенаправят поставляемые в Россию объемы на продажу в дальнее зарубежье через российские порты на северо-западе страны.

С конца 2022-го белорусские НПЗ поставляют топливо на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) через российского гострейдера «Промсырьеимпорт». Эта компания закупает у Минска бензин и топливо, а затем реализует через биржу по внутрироссийским ценам. Для компенсации разрыва между закупочной и внутрироссийской стоимостью «Промсырьеимпорт» получает демпферные выплаты из бюджета России. К примеру, только за прошлый год компания получила более 1 млрд руб. в виде выплат по демпферу, причем поставки по этой схеме начались только в октябре.

В сентябре вступят в силу изменения Налогового кодекса, согласно которым выплаты по демпферу снизятся вдвое — с 60 млрд до примерно 30 млрд руб. в месяц. Таким образом, белорусским производителям станет невыгодно поставлять топливо в Россию при нынешнем уровне цен в стране, поскольку закупочная цена снизится.

В последний год объемы поставок белорусского топлива на российский рынок не имели большой доли в рамках всего рынка, но занимали важное место в биржевых продажах, влияя таким образом на топливные оптовые цены. Источник газеты уточнил, что в последние недели производители из Белоруссии ежедневно продавали 1,2–4,9 тыс. т дизтоплива и 0,6–1,14 тыс. т бензина, следовательно, на них приходилось до 4 и 14% от продаж этих видов топлива на бирже.

Прекращение поставок белорусского топлива может привести к дополнительной напряженности на рынке, особенно в дизтопливном сегменте, отмечает «Коммерсантъ». Стоимость дизтоплива 4 и 7 августа обновила абсолютные рекорды, подорожав 7 августа до 60,4 тыс. руб. за тонну. Два собеседника издания связали такую динамику с ожиданием ухода белорусского топлива и ростом спроса.

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Прежде выплаты по демпферу из российского бюджета получали только российские НПЗ, схему с поставками дизтоплива из Белоруссии с участием «Промсырьеимпорта» ввели в прошлом году.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белоруссия топливо
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