Boeing на фоне кризиса компании заключил сделку на $8,3 млрд

Спустя 20 лет после разделения Boeing снова объединится со своим главным поставщиком. Кризис в обеих компаниях возник после оторвавшейся во время полета двери в самолете и других происшествий

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Американская авиакорпорация Boeing приобретет за $4,7 млрд поставщика аэрокосмической техники Spirit AeroSystems на фоне масштабного кризиса систем безопасности и регулирования, охватившего обе компании, передает The Financial Times.

Общая стоимость сделки составляет примерно $8,3 млрд, включая долг Spirit AeroSystems. Как объясняют в Boeing, покупка повысит безопасность производственного процесса.

«Реинтегрируя Spirit, мы можем полностью привести наши коммерческие производственные системы, включая наши системы управления безопасностью и качеством, а также нашу рабочую силу к одним и тем же приоритетам, стимулам и результатам — с упором на безопасность и качество», — сказал глава Boeing Дэйв Кэлхун.

Закрытие сделки ожидается к 2025 году.

Торги акциями Spirit закрылись в пятницу на уровне $32,87 за бумагу, что дает компании рыночную капитализацию около $3,8 млрд.

Основной конкурент Boeing — европейская корпорация Airbus приобретет продаваемые Spirit AeroSystems активы по символической цене в $1.

Spirit AeroSystems среди прочего производит корпус для самолетов Boeing 737 Max, который несколько раз попадал в авиакатастрофы и попал под проверки регуляторов. В прошлом году генеральный директор Spirit был заменен бывшим руководителем Boeing Патриком Шанаханом. Boeing до 2005 года владела Spirit AeroSystems, а затем оставалась ее крупнейшим клиентом.

О переговорах по покупке Spirit в Boeing объявили весной, вскоре после того, как во время полета оторвалась часть фюзеляжа нового Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines, что привело к кризису в обеих компаниях. Выпуск новых самолетов замедлился из-за проверок, стоимость акций Boeing с начала года упала более чем на 30%.

Болты, на которых крепилась часть фюзеляжа, не были надежно закреплены на заводе, следует из предварительного отчета Национального совета по безопасности на транспорте. Американский регулятор FAA предупредил, что не позволит Boeing расширять производство, пока не убедится в надежности выпускаемых машин.