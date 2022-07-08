Газпромбанк допустил продажу швейцарской «дочки»

Если найдется покупатель, Газпромбанк рассчитывает завершить сделку к концу третьего квартала 2022 года. Его швейцарская «дочка» в основном занимается торговым и экспортным финансированием

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Газпромбанк начал изучать варианты возможной продажи отдельных активов или бизнеса в Швейцарии в целом, сообщается на сайте его «дочки».

«Банк рассчитывает завершить процесс изучения возможных вариантов, включая поиск инвестора, к концу третьего квартала 2022 года. Стороны, заинтересованные в участии, должны связаться с нашим представителем», — сказано в сообщении.

В банке подчеркнули, что это сообщение «не является предложением или обещанием какой-либо сделки» и не может быть истолковано как таковое.

Как пишет Reuters, Газпромбанк — один из последних оставшихся каналов финансирования торговых потоков между Россией и Швейцарией, поскольку другие крупные российские банки попали под западные санкции после начала спецоперации на Украине.

Всего в швейцарской «дочке» работают около 80 человек. Это подразделение в основном занимается торговым и экспортным финансированием, в том числе помогает швейцарским промышленным группам финансировать экспорт в Восточную Европу. Также дочерний банк финансирует добычу, транспортировку и переработку сырья, поступающего из России в Западную Европу для трейдеров товарных рынков. По словам источника Reuters, с учетом собственного капитала в размере около 200 млн швейцарских франков банк может быть оценен примерно в 150 млн швейцарских франков ($154 млн).

Газпромбанк, через который идут международные расчеты за поставляемый Россией газ, остается единственным государственным банком и одним из немногих крупных банков, который еще может проводить валютные переводы по России и за рубеж.

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В начале июня замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что ЕС начал работать над седьмым пакетом санкций. По его словам, в том числе обсуждается отключение Газпромбанка от SWIFT.

Газпромбанк с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые накладывают запрет на предоставление долгосрочного финансирования, но эти санкции не распространяются на его «дочек». В начале марта Ассоциация швейцарских банкиров (SBA) исключила Газпромбанк и Сбербанк из банковской системы страны.

А в мае США ввели санкции против 27 топ-менеджеров ГПБ и его структур. Тогда в Вашингтоне заявили, что речь не идет о блокировании операций Газпромбанка и заморозке его активов. «Мы сигнализируем о том, что Газпромбанк не является безопасным местом, и поэтому вводим санкции против некоторых его топ-менеджеров <...> чтобы создать сдерживающий эффект», — сказал представитель администрации президента США.