Миноритарий «Восточного» оспорил оценку пакета акций из дела Калви

Акционер «Восточного» Шерзод Юсупов обжаловал решение арбитража, утвердившего оценку пакета акций, вокруг которого строится обвинение против Майкла Калви. Юсупов просит отменить судебный вердикт

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов обжаловал решение Арбитражного суда Москвы, который утвердил оценку акций люксембургской фирмы International Financial Technology Group (IFTG), следует из документов апелляционного суда. Он просит отменить решение и вернуть дело на рассмотрение в первую инстанцию.

Передача пакета IFTG в банк «Восточный» в погашение кредита Первого коллекторского бюро (ПКБ) на 2,5 млрд руб. легла в основу уголовного дела о мошенничестве против Майкла Калви и других менеджеров инвестфонда Baring Vostok, который контролирует 52% акций «Восточного». Пакет для сделки был оценен в 3 млрд руб., тогда как, по версии следствия, стоил 600 тыс. руб. Дело возбуждено по заявлению Юсупова.

Московский арбитраж заказывал экспертную оценку пакета IFTG в ноябре 2018 года, за три месяца до ареста Калви, в рамках иска ПКБ (также контролируется Baring Vostok) к своему гендиректору Максиму Владимирову (находится под арестом по делу Калви).

По версии ПКБ, реальная стоимость акций IFTG, наоборот, была выше долга перед банком, и менеджер совершил невыгодную для компании сделку. Компания «МСК-Эксперт» провела независимую оценку пакета акций IFTG, оценив его в 3,08 млрд руб. Это оценка на уровне суммы спорной сделки. В связи с этим арбитраж отказал ПКБ в иске к Владимирову. Банк «Восточный» проходил по делу в качестве третьей стороны.

Юсупов, владеющий 4,8% акций «Восточного», в своей жалобе (есть в распоряжении РБК) заявляет, что не согласен с решением суда и считает, что «истец и ответчик искусственно создали спор только для того, чтобы недобросовестно получить внешне безупречное решение суда и использовать его в противоправных целях — причинить значительные убытки банку и его акционерам». Юсупов утверждает, что не знаком с актом судебной экспертизы, но полагает, что оценка была проведена исходя из стоимости активов IFTG и не учитывает ограничения в уставе компании, из-за которых рыночная стоимость указанного пакета акций не привязана к объему активов. Ссылаясь на заключение аудиторов PwC и юристов компании Bouvy & Advocats, Юсупов пишет, что реальная стоимость этих акций составляет $6906. По текущему курсу это около 450 тыс. руб.