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Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Nielsen зафиксировал сокращение доли россиян, вынужденных экономить: индекс потребительного доверия вырос впервые за прошедший год. Треть опрошенных надеются на «хорошие» и «отличные» финансовые перспективы в ближайшие полгода
Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

Во втором квартале 2019 года 76% россиян заявили о наличии у них свободных средств, выяснилось в ходе совместного исследования The Conference Board и Nielsen (результаты есть у РБК). Рост составил 4 п.п. к первому кварталу 2019-го. За указанный период сократилось количество граждан, вынужденных экономить: их доля сократилась до 67% по сравнению с 69% в предыдущем квартале.

Глобальное онлайн-исследование потребительского доверия проводилось в июне 2019 года, в нем приняли участие 32 тыс. респондентов из 64 стран мира.

Готовых к тратам стало больше, приводят данные аналитики. Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска. На 2 п.п. сократилось количество потребителей, которые выплачивают долги, — до 31%. Сбережением средств по-прежнему занимаются 28% россиян.

Индекс потребительского доверия в указанный период вырос впервые за год со второго квартала 2018 года. По сравнению с первым кварталом 2019-го индекс поднялся на семь пунктов, но оказался на один пункт ниже, чем во втором квартале 2018-го, когда в последний раз показывал рост. Индекс складывается на основе трех основных показателей, два из них улучшились. Число россиян, ожидающих «хороших» или «отличных» финансовых перспектив в ближайшие полгода, выросло на 8 п.п., до 33%, доля тех, кто считает время подходящим для траты денег, выросло на 6 п.п., до 20%. Неизменной осталась оценка своих перспектив на рынке труда: только 20% оценили ее оптимистично, что соответствует уровню предыдущего квартала.

Несмотря на то что большинство считает, что Россия находится в состоянии рецессии — сейчас такого мнения придерживаются 77% граждан, — их на 2 п.п. меньше, чем в первом квартале. 8% россиян верят в улучшение экономического положения в ближайший год.

Почему растет уверенность россиян

На потребительскую уверенность во втором квартале повлияли стабильный курс рубля и снижение инфляционных ожиданий россиян, объяснила директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Марина Волкова. Также ретейлеры на фоне низкого потребительского спроса увеличили долю промотоваров, что несколько компенсировало повышение цен из-за роста НДС, добавила она. Благодаря сумме этих факторов уровень потребительской уверенности по итогам второго квартала практически сравнялся со значениями аналогичного периода прошлого года, когда произошел всеобщий подъем настроения из-за проведения чемпионата мира по футболу, заключила Волкова.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов сомневается, что потребитель стал увереннее смотреть в будущее и больше тратить. По его словам, средний чек у крупных ретейлеров продолжает снижаться — это говорит о том, что потребитель к стратегии трат подходит достаточно разумно и формирует структуру покупок из соображений экономии. В обороте сетей доля промопродукции продолжает увеличиваться, что также подтверждает этот факт, отметил Карпов. Поэтому, по мнению эксперта, пока говорить о восстановлении потребительского спроса не приходится.
Как следует из опубликованной в начале июня аналитики ЦБ за апрель, потребительский спрос в апреле 2019 года оставался сдержанным. Темпы роста оказались ниже ожиданий Банка России и понизились до 1,2%, что стало минимальным значением с сентября 2017 года. Как отмечают в ЦБ, замедлился рост продаж как продовольственных, так и непродовольственных категорий. Причиной стало снижение реальных располагаемых доходов населения, следует из комментариев регулятора. Расширение потребительского кредитования не смогло компенсировать его негативное влияние на спрос, отмечают в ЦБ. Временное ускорение цен из-за повышения НДС с начала 2019 года также стало одной из причин стагнации, но влияние этого фактора уже практически исчерпано, считают в Банке России.

Перспективы дальнейшего роста

Нет оснований полагать, что индекс потребительского доверия будет существенно расти в ближайшее время, прогнозирует руководитель группы потребительских товаров Deloitte Оксана Жупина. По данным исследования консалтинговой компании, выяснилось, что достаточно высокая доля бюджета россиян приходится на питание (31%) и обязательные платежи (25%), напомнила она. Доля же затрат на досуг и отдых, а также сбережений постоянно снижалась и достигла 9 и 6% соответственно, говорит эксперт. Учитывая, что россияне хотели бы увеличить долю своих трат на досуг, отдых и туризм почти в два раза, возможно, ближе к лету они оплачивали предстоящие поездки и стали больше посещать места общественного питания по причине более располагающей погоды, объясняет Жупина. По ее мнению, именно это могло повлиять на незначительный рост индекса. Пока говорить о долгосрочной позитивной тенденции рано, считает эксперт.

Автор: Ольга Дубравицкая
Теги: индекс потребительского доверия
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