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Фонд благосостояния Норвегии проголосует против выплаты Маску в $56 млрд

В 2018 году Tesla определила выплату Маску в $56 млрд в виде ее акций. Однако в начале 2024 года судья в штате Делавэр постановил отменить ее, так как сумма несправедлива по отношению к акционерам
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Grzegorz Wajda / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Государственный пенсионный фонд Норвегии заявил, что проголосует против утверждения компенсационной выплаты гендиректору Tesla Илону Маску в размере $56 млрд, передает Reuters.

Вопрос будет вынесен на голосование акционеров на следующей неделе. Согласно данным Лондонской биржи (LSEG), фонд является восьмым по величине акционером Tesla. Ему принадлежит 1,36% акций компании на сумму $7,7 млрд (рыночная капитализация Tesla на 8 июня составляет $566 млрд).

Всего фонд владеет 1,5% всех акций, котирующихся на мировых биржах, а его состояние оценивается в $1,7 трлн, пишет Reuters.

В 2018 году Tesla приняла решение о компенсационной выплате Маску в форме акций компании вместо зарплаты на десятилетний срок. Однако в начале 2024 года судья в штате Делавэр постановил отменить выплату предпринимателю. По его словам, размер пакета несправедлив по отношению к акционерам. Судья назвал ее «непостижимой суммой». Иск против Маска подавал акционер Tesla Ричард Торнетта. Он посчитал, что план о компенсационной выплате Маску «выходит за рамки разумного».

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Фото:FrankHoermann / Sven Simon / Global Look Press

Фонд заявил, что проголосует за предложение акционеров, которые призывают Tesla принять политику уважения трудовых прав, которые включают свободу объединений в компании. Tesla при этом препятствует созданию профсоюзов внутри компании.

Голосование пройдет на фоне продолжения забастовки на шведских объектах Tesla, которая продолжается с конца октября в рамках одного из самых длительных трудовых споров в стране. В середине мая крупнейший профсоюз Швеции Unionen официально присоединился к забастовке работников автомастерских и сервисных центров. Одной из причин забастовки является отказ Маска подписать коллективный договор, который позволил бы профсоюзу IF Metal вести с предпринимателем переговоры, касающиеся заработной платы и других условий.

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Издание The Verge 6 июня сообщало, что председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм призвала акционеров компании одобрить пакет зарплаты Маска, в противном случае, по ее мнению, предприниматель может уйти из компании.

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Георгий Смирнов
Илон Маск Tesla Норвегия
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