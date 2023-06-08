Владелец Vans займется в России оптовыми поставками из Китая и Бангладеш

Российская дочка американской VF Corporation — владельца брендов Vans и The North Face — получила декларацию соответствия на свои линейки одежды и займется оптовыми поставками в Россию после закрытия всех точек в стране, пишет «Ъ»

Фото: Pablo Cuadra / Getty Image

Американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face и другие) решил закрыть свои магазины в России, а местное подразделение перевести на оптовые поставки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность российской структуры VF Corporation ООО «ВФ Си-Ай-Эс».

VF Corporation развивала в России розничную сеть магазинов под маркой Vans с 2020 года, выкупив работающие под этим брендом магазины у своего франчайзи A3 Retail Group. По данным компании, на конец 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге работало 12 магазинов Vans, однако уже весной последние точки Vans в России были закрыты.

В апреле этого года «ВФ Си-Ай-Эс» получила первую в этом году декларацию соответствия на женскую и мужскую одежду под торговыми марками The North Face, Vans, Napapijri, Dickies, Disney и Timberland, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росаккредитации. Поставщиком указана швейцарская VF International SAGL, а производственными площадками — предприятия в Японии, Китае, Бангладеш, Малайзии, Вьетнаме, странах ЕС.

Указанные марки не подпадают под санкции ЕС, запрещающие поставки одежды в России дороже €300 за единицу товара, отмечает издание. Как уточнила «Коммерсанту» гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс, переориентация бизнеса VF Corporation в России исключительно на оптовые продажи является компромиссным вариантом. По ее словам, продолжение работы на рынке в качестве партнера-дистрибутора дает возможность компании поддержать известность собственных брендов как минимум через представленность в мультибрендовых сетях и сохранить обороты бизнеса.

После начала российской военной операции на Украине VF Corporation приостановила работу розничных магазинов, оптовые поставки и онлайн-продажи. По итогам 2022 года выручка «ВФ Си-Ай-Эс» снизилась на 50,8% год к году, до 1,36 млрд руб. Чистый убыток был 306,97 млн руб. против прибыли в 420 млн руб. в 2021 году, отмечал «Коммерсантъ».

По данным экономистов Йельского университета, с февраля 2022 года из России ушла 521 иностранная компания, еще 505 приостановили свою деятельность. Лидер по числу оставшихся в стране компаний — Китай, сразу за ним идут Германия, США и Франция.

Из крупнейших производителей одежды об уходе из России ранее объявили Adidas, Nike, Reebook, а также группа Inditex, шведская H&M и ряд других компаний. Затем часть магазинов начала постепенно возвращаться на рынок под другими названиями и с новыми иностранными владельцами.

Так, сейчас на месте магазинов Reebok постепенно открываются точки под новым названием Sneaker Box. Также в мае по аналогичной схеме возобновили работу в России магазины, принадлежавшие польской LPP SA (управляет брендами одежды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay). Магазины открылись под новыми названиями: Reserved стал RE, Cropp — CR, Sinsay — SIN, House — XC. Бывшие магазины Zara в апреле начали открываться под брендом Maag.