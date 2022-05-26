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Twitter заплатит $150 млн штрафа из-за разглашения данных пользователей

Соцсеть с мая 2013 года по сентябрь 2019 года вводила в заблуждение пользователей по поводу использования персональных данных, утверждают американские власти
Twitter TWTR $39,3 +8,77% Купить

Социальная сеть Twitter согласилась заплатить штраф в размере $150 млн после обвинений в разглашении конфиденциальных данных, говорится в совместном заявлении Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии.

Согласно иску американских властей, поданному в суд Северного округа штата Калифорния, администрация Twitter с мая 2013 года по сентябрь 2019 года вводила в заблуждение пользователей по поводу использования персональных данных. В частности, как утверждают ведомства, соцсеть использовала телефонные номера и адреса электронной почты пользователей, которыми те делились в целях безопасности, для таргетинга. Это затронуло более 140 млн пользователей Twitter, сообщила председатель Федеральной торговой комиссии Лина Хан.

Соцсеть согласилась уладить дело, заплатив $150 млн штрафа и пообещав принять меры по защите данных. Так, администрация Twitter обязана разработать комплексную программу по обеспечению конфиденциальности данных и информационной безопасности и отчитываться о внедрении любого нового продукта или услуги, который собирает личную информацию пользователей, а также проводить регулярные проверки системы безопасности данных.

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В 2011 году Twitter запретили вводить в заблуждение пользователей относительно того, как соцсеть использует данные. Тогда Федеральная торговая комиссия уже выявляла серьезные недостатки в системе безопасности данных, которые позволили хакерам получить контроль над Twitter, включая доступ к закрытой пользовательской информации и твитам, а также возможность рассылать фальшивые твиты с любой учетной записи.

Специалист по защите данных Twitter Дэмиен Киран отметил, что обеспечение безопасности данных и соблюдение конфиденциальности — это то, к чему в Twitter относятся всерьез.

В апреле основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил 9,2% акций Twitter за $2,89 млрд, став одним из крупнейших акционеров соцсети. После этого он предложил владельцам продать ему Twitter. В конце апреля миллиардер приобрел соцсеть за $44 млрд. В середине мая Маск приостановил сделку из-за инициированной им проверки числа фейковых подписчиков и ботов. После этого Twitter обвинил его в нарушении соглашения о неразглашении.

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Елена Чернышова
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