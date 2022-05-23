В России резко увеличился импорт кнопочных телефонов

В первом квартале поставки кнопочных телефонов в Россию увеличились на 43% и достигли уровня 2017 года. На это могли повлиять проблемы с логистикой и решение некоторых брендов приостановить работу

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В первом квартале этого года поставки кнопочных телефонов в Россию увеличились на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 3,5 млн устройств, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у РБК). При этом поставки смартфонов сократились на 14%, до 6,8 млн штук. В итоге всего в Россию в первом квартале было поставлено 10,3 млн телефонов и смартфонов, что соответствует уровню прошлого года. Объем этого рынка из-за роста цен на устройства вырос на 10% и составил 197 млрд руб.

В отчете отмечается, что количество ввезенных кнопочных телефонов в первом квартале оказалось на уровне того же периода 2017 года, но ниже, чем в 2019 году (4,2 млн устройств). Тогда резкий всплеск импорта кнопочных телефонов спровоцировала крупная поставка на тот момент нового бренда Inoi (российский бренд, помимо кнопочных телефонов выпускает бюджетные смартфоны, планшеты, а также беспроводные наушники). В первом квартале этого года основной объем импорта кнопочных телефонов обеспечили три российских бренда: Inoi, F+ и BQ — на них совокупно пришлось 1,9 млн устройств.

Как рассказал представитель «Ф-Плюс Мобайл» (выпускает телефоны под брендом F+), из-за значительных задержек в поставках в прошлом году в этот раз они сделали более объемный заказ, чтобы не столкнуться с нехваткой товара и иметь возможность отгружать заказчикам необходимое количество устройств.

По словам руководителя аналитического центра GS Group Александра Суркова, в январе поставки смартфонов в Россию соответствовали прошлогодним, в феврале вырос импорт кнопочных телефонов, а в марте резко упали объемы обеих категорий — суммарно до 1,6 млн штук, что в полтора-два раза меньше, чем в предыдущие годы. «Рядовой абонент все больше втягивается в экосистемы цифровых сервисов, которые не работают на кнопочных телефонах, например банковские приложения и онлайн-кинотеатры. С другой стороны, факторы популярности кнопочных телефонов все еще актуальны: простота и надежность, низкая цена, «долгая» батарея, отсутствие выхода в интернет и т.д. Но сегодня на соотношение в продажах смартфонов и кнопочных телефонов гораздо большее влияние оказывают непотребительские факторы: турбулентность логистики, лояльность к бренду, который, как оказалось, может просто бросить свой рынок, и падение покупательной способности по всему миру», — отметил он.

После начала специальной военной операции на Украине некоторые иностранные бренды смартфонов приостановили поставки своей продукции в Россию. Среди них были крупнейшие игроки этого рынка американская Apple и южнокорейская Samsung. Кроме того, из-за проблем с логистикой и ценообразованием в начале марта почти вдвое сократились поставки китайских Xiaomi, Huawei и Oppo. В конце марта российские ретейлеры прогнозировали, что запаса устройств компаний, которые прекратили работать с российским рынком, хватит на 2–3 месяца. Однако позже премьер-министр Михаил Мишустин разрешил параллельный импорт, то есть ввоз в страну без согласия правообладателя, востребованных иностранных товаров, в список Минпромторга попали телефоны, часы и наушники от Apple, гаджеты и электроника от Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеры и сканеры от китайских брендов Huawei и Lenovo.

Как продаются кнопочные телефоны

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Несмотря на рост поставок кнопочных телефонов, спрос на них по-прежнему стагнирует, говорят представители ретейлеров. По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в первом квартале в России были проданы 1,3 млн таких телефонов, что на 11% ниже, чем за тот же период прошлого года. В денежном выражении продажи составили порядка 2,2 млрд руб., а средний чек остался на уровне прошлого года, порядка 1,7 тыс. руб. «Традиционно кнопочные телефоны пользуются спросом в качестве дополнительного девайса для работы, первого устройства для детей или для пожилых людей в качестве альтернативы домашнему телефону. Кроме того, возросло число сотрудников в сфере услуг, которым требуется недорогое устройство для связи», — говорит представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов рассказал, что в их сети было зафиксировано снижение продаж кнопочных телефонов на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам представителя «Связного», в первом квартале в общих продажах на кнопочные телефоны приходилось 17%, а на смартфоны — 83%, тогда как год назад соотношение было 19% к 81%. Среди наиболее популярных брендов он назвал Nokia, Philips, Itel, TEXET и F+.

Однако представитель компании «Марвел-Дистрибуция» сообщил о росте продаж кнопочных телефонов конечному потребителю на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но абсолютный показатель он не назвал. По его словам, во втором квартале рост будет более заметный, так как раньше на спрос на эту категорию влиял сезонный фактор — начало дачного сезона или активизация строительства, которая провоцировала увеличение рабочей силы из стран ближнего зарубежья. «Однако в текущей ситуации стало сложнее прогнозировать поведение покупателей в вопросах выбора электронных устройств», — оговорился он.

По словам представителя «Ситилинка», более 70% продаж данной категории приходится на физических лиц. Розничные покупатели чаще всего выбирают кнопочные телефоны в качестве запасных устройств или в случае, если им нужна только функция звонков. Компании часто приобретают кнопочные телефоны в качестве рабочих устройств для контакт-центров и сотрудников на удаленной работе. «Спрос на кнопочные телефоны может колебаться в зависимости от периода, так как устройства имеют ограниченный функционал. На него могут влиять различные внешние факторы, такие как появление новых брендов в низком ценовом сегменте, переход компаний на удаленную работу и др.», — говорит он.