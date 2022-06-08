Попавший под санкции Нисанов вышел из совета директоров «Олимпийского»

Сооснователь «Киевской площади» также вышел из всех органов управления спорткомплекса «Олимпийский». Ранее Нисанов попал под санкции США

Год Нисанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен Год Нисанов решил сложить полномочия председателя совета директоров спортивного комплекса «Олимпийский» и вышел из всех органов управления данного проекта. Об этом РБК сообщила его пресс-служба.

Год Нисанов является сооснователем группы компаний «Киевская площадь». Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США 2 июня включило Нисанова в санкционный список.

«Киевская площадь» в течение десяти лет остается на первой строчке в рейтинге «королей российской недвижимости» по версии Forbes. По данным издания, за 2020 год она заработала на аренде $1,28 млрд.

Среди крупнейших объектов «Киевской площади» — агрокластер «Фуд Сити», торгово-развлекательный центр «Европейский», гастромаркет «Депо», гостиница «Украина» в Москве. В октябре 2021 года компания открыла на месте Щелковского автовокзала торгово-пересадочный узел «Щелковский».

В декабре 2017 года «Киевская площадь» приобрела спорткомплекс «Олимпийский» у группы компаний «Альянс» Мусы Бажаева. Инвестиции в проект оценивались ранее в $300–400 млн.

На его месте строят многофункциональный комплекс с концертным залом, бассейном, ресторанами. К 2023 году планируется завершить его реконструкцию.

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