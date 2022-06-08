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Попавший под санкции Нисанов вышел из совета директоров «Олимпийского»

Сооснователь «Киевской площади» также вышел из всех органов управления спорткомплекса «Олимпийский». Ранее Нисанов попал под санкции США
Год Нисанов
Год Нисанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен Год Нисанов решил сложить полномочия председателя совета директоров спортивного комплекса «Олимпийский» и вышел из всех органов управления данного проекта. Об этом РБК сообщила его пресс-служба.

Год Нисанов является сооснователем группы компаний «Киевская площадь». Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США 2 июня включило Нисанова в санкционный список.

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Алексей Мордашов

«Киевская площадь» в течение десяти лет остается на первой строчке в рейтинге «королей российской недвижимости» по версии Forbes. По данным издания, за 2020 год она заработала на аренде $1,28 млрд.

Среди крупнейших объектов «Киевской площади» — агрокластер «Фуд Сити», торгово-развлекательный центр «Европейский», гастромаркет «Депо», гостиница «Украина» в Москве. В октябре 2021 года компания открыла на месте Щелковского автовокзала торгово-пересадочный узел «Щелковский».

В декабре 2017 года «Киевская площадь» приобрела спорткомплекс «Олимпийский» у группы компаний «Альянс» Мусы Бажаева. Инвестиции в проект оценивались ранее в $300–400 млн.

На его месте строят многофункциональный комплекс с концертным залом, бассейном, ресторанами. К 2023 году планируется завершить его реконструкцию.

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Спорткомплекс «Олимпийский» был построен к Олимпийским играм в Москве в 1980 году. В 2012 году мэрия Москвы решила продать «Олимпийский», однако торги несколько раз переносились из-за отсутствия заявок. 23 мая 2014 года ГК «Альянс» выкупила за 4,7 млрд руб. 64% акций спорткомплекса, принадлежавших столичной мэрии.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Олимпийский спортивный комплекс Год Нисанов
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