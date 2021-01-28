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Бизнес ,  
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Forbes назвал «королей российской недвижимости»

На первой строчке десятый год подряд оказалась «Киевская площадь» Года Нисанова и Захара Илиева. Новички — АФК «Система» Владимира Евтушенкова и группа «РАМО-М»
Торговый центр «Европейский» в Москве
Торговый центр «Европейский» в Москве (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Лидером рейтинга «российских королей недвижимости» по версии журнала Forbes вновь стала компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Захара Илиева. По данным издания, за 2020 год она заработала на аренде $1,28 млрд.

Среди крупнейших объектов «Киевской площади» — агрокластер «Фуд Сити» (930 тыс. кв. м) и торгово-развлекательный центр «Европейский» (180 тыс. кв. м) в Москве. Как отмечает издание, в октябре компания открыла на месте Щелковского автовокзала торгово-пересадочный узел «Щелковский», а к 2023 году планируется завершить реконструкцию спорткомплекса «Олимпийский».

Второе место заняла группа «Ташир» Самвела Карапетяна с доходами от аренды $585 млн. Среди ее крупнейших объектов — ТЦ «Рио» на Дмитровском шоссе (220 тыс. кв. м), многофункциональный комплекс Kvartal West (140 тыс. кв. м) и гостиница Novotel Moscow City на 360 номеров.

На третьей строчке рейтинга расположилась группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Ее доходы от аренды, по данным Forbes, составили $460 млн. Крупнейшие объекты группы — отель Moscow Marriott Grand на 387 номеров и ТЦ «Калейдоскоп» (115,7 тыс. кв. м). Помимо десятков знаковых объектов в центре Москвы, в частности Marriott на Тверской и «Националь», «Сафмару» принадлежит почти 1,5 млн кв. м складских площадей, отмечает издание.

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Бизнес
Год Нисанов

В 2020 году в рейтинге крупнейших российских рантье попали два новичка — АФК «Система» Владимира Евтушенкова ($90 млн, 20-е место), которой принадлежит более 1 млн кв. м коммерческой недвижимости, а также группа «РАМО-М», получающая основной доход от пяти крупных торговых центров в Краснодарском крае (65 млн, 27-е место).

На фоне пандемии коронавируса и строгого карантина, который действовал в России с весны до лета 2020 года, совокупный доход 30-компаний участников рейтинга упал на 24%, составив $5,8 млрд по сравнению с $7,7 млрд годом ранее. По данным издания, которое выпустило 17-й по счету рейтинг, его участники впервые сталкиваются со столь значительными потерями.

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Больше всех пострадали владельцы торговой недвижимости и гостиниц, заполняемость которых упала до 10%, отмечает Forbes. Потери также понесли собственники бизнес-центров — причиной стал переход многих арендаторов на удаленку. Лучше всего на фоне пандемии, по данным издания, себя чувствовали склады: рост онлайн-бизнеса лишь усилил интерес к таким объектам.

Автор
Виктория Полякова
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