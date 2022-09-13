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Эксперты предложили ограничить доступ новичков на некоторые горы в России

Фото: Илья Питалев / ТАСС
Фото: Илья Питалев / ТАСС

В России можно попробовать ввести перечень из 10–15 гор, которые не могут быть «первой горой в жизни человека» для восхождения. С таким предложением выступил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, комментируя идею не пускать на горные маршруты туристов, которые не согласовали свой маршрут. Идею высказал ранее полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев на итоговом брифинге Восточного экономического форума в связи с трагедией на Ключевской Сопке.

«Должен быть перечень вершин на территории России, 10–15 вершин, которые не могут быть первой горой в жизни человека. Есть объективно очень сложные маршруты, в том числе Ключевская Сопка. Человек сходит на вершину пониже, подумает, нужно ли ему это, хлебнет, как говорится, лиха в более безопасной ситуации», — считает Ромашкин. Он в целом согласился с идеей «некоторой бюрократизации», чтобы «неподготовленные люди не лезли на маршруты, которые им не под силу».

Кроме этого, он предложил МЧС не только проверять документы на подъем, но и просматривать снаряжение, одежду: «На Ключевской Сопке пять человек сорвались. Но еще четыре замерзли. Скорее всего, у них не было подходящей для такого холода одежды. Люди на Эльбрусе в прошлом сентябре тоже замерзли». По мнению альпиниста, требуется создать базу спасателей, расположенную близко к месту подъема. Особенно подобная стоянка спасателей требуется в сезон восхождений: «Так, спасатели могут в сезон, два месяца в году, находиться в вагончике вулканологов, где спаслись выжившие туристы. Закрывается сезон, заканчивается работа спасателей — гора закрыта, никого не пускаем. Во многих странах восхождение возможно только в период работы спасательных служб в данном регионе», — прокомментировал Ромашкин.

Однако «тотально запрещать всем идти на маршрут точно не нужно — послушаются процентов 10–20, остальные все равно будут водить [туристов]», полагает гендиректор туроператора AltaiTravel Сергей Карелин. «Если туристов просто привозят в горы на транспорте, пусть даже рядом с обрывом, — на такие туры, я считаю, не нужно разрешение комиссии. Если это сложные маршруты, которые имеют категорию сложности, — эти меры оправданны. Эльбрус, Белуха, Ключевская Сопка — там однозначно нужны квалифицированные гиды», — добавил он.

В турфирме «ЛенАльпТурс» выделили несколько направлений для создания системы поддержки экстремального туризма. Среди них там назвали обучение и всероссийскую сертификацию гидов и создание служб безопасности в горах России. В компании предложили создавать «сертифицированные веревочные перила, домики на промежуточных высотах и т.д., а не рассчитывать, что это — вопрос каждой коммерческой или спортивной группы». Туроператор также предложил проверять работу служб МЧС, «которые не только регистрируют группу, идущую в заведомо плохие погодные условия, но и сами умеют анализировать непогодную ситуацию» с полномочиями запретить выход, а также экзаменовать по компетенциям для самостоятельного подъема в горы без вертолета.

Власти предложили ограничения после гибели туристов на Ключевской Сопке
Общество
Юрий Трутнев

Почетный президент Федерации спортивного туризма Ставропольского края Николай Трюхан посчитал, что в трагедии на Ключевской Сопке «сыграло свою роль и то, что у гида был недостаточный опыт». «Ходить по Алтаю или Кавказу и ходить по вулканам — это разные вещи. На Камчатке туристы имеют дело со льдом, смерзшимся с вулканическим пеплом, туфом. Эта масса непрочная, там ледобур не закрутишь, очень сложно организовать точки страховки», — так что опытность гида при подготовке к восхождению должен оценивать сотрудник госслужб.

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При организациях спортивного туризма есть маршрутно-квалификационные комиссии, которые работают на добровольных началах, но следует закрепить штатного специалиста комиссии при министерстве, порекомендовал Трюхан.

30 августа группа из десяти туристов и двух гидов выдвинулась на вулкан Ключевская Сопка. Организатором тура выступила компания из Новосибирска. МЧС сообщало, что они прошли регистрацию. По словам Трутнева, тургруппа не получила допуск от квалификационной комиссии.

2 сентября девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. м и еще три туриста остались в лагере. На следующий день один из гидов вышел на связь и сообщил, что несколько туристов сорвались во время восхождения, еще один гид сломал ногу. На тот момент туристы находились на высоте примерно 4,2 тыс. м.

Спустя два дня три человека из группы вышли на связь и сообщили, что находятся на высоте 3,3 тыс. м в домике вулканологов — в тепле и с продовольствием. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По этой статье грозит до четырех лет лишения свободы. Следователи также задержали организатора тура — директора турклуба «Экстрим тайм».

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Камчатка Ключевская сопка эвакуация новости туристы экстрим
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