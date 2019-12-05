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России и другим странам ОПЕК+ предписали снизить добычу на 0,5 млн барр.
ОПЕК, а также Россия и еще несколько добывающих стран могут почти в полтора раза увеличить сокращение добычи нефти до 1,7 млн барр. в сутки. Рекомендацию дал министерский мониторинговый комитет, встреча ОПЕК+ пройдет в пятницу

24 страны-участницы сделки ОПЕК+ (помимо стран, входящих в картель, в соглашении участвуют Россия и еще несколько нефтедобывающих государств) могут увеличить сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки. Такую рекомендацию министрам энергетики в четверг, 5 декабря, дали эксперты мониторингового комитета. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак (цитата по «Интерфаксу»). «Что касается конкретных квот по странам, это будет еще обсуждаться», — сказал он. Таким образом, сокращение увеличится почти в полтора раза — с 1,2 млн барр. до 1,7 млн барр. в сутки.

Накануне заседания мониторингового комитета министр нефти Ирака Тамир Гадбан говорил журналистам, что 5-6 декабря министры будут обсуждать продление сделки на три-девять месяцев и ужесточение квот на 400 тыс. барр., консенсус среди стран ОПЕК на этот счет уже есть, вопрос лишь в сроках.

Встреча министров стран ОПЕК и не входящих в картель должна пройти в Вене в пятницу, 6 декабря. Как правило, министры утверждают предложение экспертов мониторингового комитета без изменений.

Год назад страны-участницы соглашения договорились сократить добычу на 1,2 млн бар. в сутки к уровню октября 2018 года, а в июле 2019 года продлили это решение до апреля 2020 года. Квота России составила 228 тыс. барр. в сутки, в ноябре она выполнила ее на 85%.

Рекомендация экспертов увеличить сокращение добычи выглядит логично, сказал РБК директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов: по-прежнему высок риск вступления мировой экономики в рецессию, темпы роста спроса на нефть замедляются, на рынке неопределенность, которая усугубляется конкуренцией жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) с возобновляемыми источниками энергии в рамках так называемого энергоперехода. Ситуация усложняется тем, что растет риск распродажи активов на американском фондовом рынке, стоимость которых сейчас очень высокая, говорит эксперт. В случае, если инвесторы начнут выходить из рисковых активов, к которым относятся и нефтяные фьючерсы, решение ОПЕК+ дополнительно сократить добычу и может поддержать нефтяные цены, заключает Борисов.

Одним из главных непонятных факторов на рынке остается перспектива роста добычи сланцевой нефти в США, писал «Интерфакс». Прогнозы роста добычи на следующий год в США разнятся от 400 тыс. барр. до 1,2 млн барр. в сутки. Согласно прогнозам, в среднем потребление в следующем году может вырасти на 1 млн барр., и в зависимости от роста сланцевой добычи в США в следующем году на рынке может сложиться как профицит, так и дефицит нефти.

Утром в четверг в преддверии рекомендаций мониторингового комитета фьючерсы на нефть марки Brent росли на 0,55% до $63,53 за баррель. Но с момента последней встречи министров 1 июля цена упала на 2,6%. После новостей о рекомендациях комитета цены на нефть ускорили рост, который превысил 1%.

Автор: Алина Фадеева
Теги: ОПЕК, нефть
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