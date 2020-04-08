Путин назвал «справедливую формулу» помощи бизнесу из-за вируса

Власти расширят программу помощи бизнесу из-за кризиса, связанного с коронавирусом. В первую очередь на поддержку властей смогут рассчитывать те предприятия, которые сохранят занятость сотрудников

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Помощь властей прежде всего должны получать те предприятия, которые сохраняют занятость работников. Об этом заявил на совещании с руководителями субъектов федерации президент России Владимир Путин, трансляцию вел РБК.

«Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им», — сказал глава государства.

В качестве дополнительной меры поддержки Владимир Путин предложил распространить отсрочку по выплате в страховые взносы продолжительностью в шесть месяцев на все компании малого и среднего бизнеса. Задолженность по налогам, которая возникнет в ходе такой отсрочки, должна реструктуризироваться, чтобы компании могли гасить ее плавно. Долг можно будет выплачивать плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.

Президент поручил правительству с участием Центробанка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Ее задача — позволить бизнесменам сохранить занятость и доходы сотрудников.