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Пандемия коронавируса ,  
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Новое обращение Владимира Путина. Полная версия

Владимир Путин на встрече с губернаторами выступил с обращением к россиянам и дал поручения ввести новые меры в связи с распространением коронавируса. Полная версия обращения

В связи с чем Владимир Путин выступал с обращениями к гражданам

Президент Владимир Путин неоднократно обращался к гражданам по разным поводам, не считая традиционных новогодних выступлений.

Часть обращений была посвящена изменениям законодательства. Последний такой пример был в августе 2018 года — президент говорил о повышении пенсионного возраста. В самом начале первого президентского срока Путина, 17 мая 2000 года, он заявил о том, что внес в Госдуму пакет законопроектов об изменении принципов формирования Совфеда и отстранении губернаторов за принятие идущих вразрез с федеральными законами актов.

Владимир Путин также обращался к нации в связи с трагедиями — например, 26 октября 2002 года после штурма и освобождения заложников из Театрального центра на Дубровке, а также 4 сентября 2004 года после событий в Беслане.

Ряд обращений Путина предшествовали выборам. Так, он обращался к нации перед президентскими выборами в 2000-м (в качестве исполняющего обязанности президента), в 2004-м (затем последовало обращение после инаугурации), в 2008 и 2018 годах (Путин в 2018-м также обратился к нации после обнародования официальных результатов голосования).

Специальное обращение к гражданам прозвучало в 2007 году — в связи со смертью первого президента России Бориса Ельцина.

Некоторые обращения были посвящены международным вопросам. Так, Путин записал обращение после крушения малайзийского Boeing на Донбассе в июле 2014 года. В 2016 году специальное обращение было посвящено совместному заявлению России и США по Сирии (о прекращении боевых действий и исключении из режима тишины террористических организаций).

Обращение Владимира Путина к гражданам 25 марта 2020 года было связано с пандемией новой коронавирусной инфекции. Президент объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, заявил о мерах по поддержке бизнеса в период эпидемии, а также предложил новые налоги.

Теги: Владимир Путин, коронавирус, пандемия
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