«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

Пассажиры рейсов «Аэфролота» в Италию, Израиль и обратно могут вернуть деньги при вылете с 10 марта по 31 мая. Тем, кто едет Германию, Францию, Испанию или обратно авиакомпания позволяет бесплатно изменить маршрут и даты вылета

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Пассажиры, путешествующие в Италию и Израиль рейсами авиакомпании «Аэрофлот», а также возвращающиеся оттуда в период с 10 марта по 31 мая включительно смогут бесплатно вернуть билеты, изменить маршрут и даты путешествия. Об этом говорится в заявлении на сайте авиакомпании.

Путешественники смогут оформить вынужденный возврат и получить полную сумму билета назад даже если уже делали переоформление. Авиакомпания также позволяет им один раз изменить дату вылета (но не позднее 31 декабря этого года) с сохранением пункта отправления и назначения, класса обслуживания. Кроме этого, бесплатно можно поменять маршрут на любой рейс «Аэрофлота» (с вылетом до конца года), но при этом доплата может потребоваться из-за возможной разницы в тарифах.

Для тех, кто летит в Германию, Испанию и Францию и обратно (если билеты оформлены до 10 марта), «Аэрофлот» разрешает без штрафов поменять маршрут и даты путешествия, если сейчас они приходятся на период с 10 марта по 31 мая. В случае изменения даты вылета, нужно сохранить пункты отправления, назначения, а также класс обслуживания, в случае изменения маршрута с пассажира не будут брать плату за переоформление, но может потребоваться доплата.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила несколько рейсов в Италию и Францию на фоне распространения коронавируса. В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.