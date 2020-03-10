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«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

Пассажиры рейсов «Аэфролота» в Италию, Израиль и обратно могут вернуть деньги при вылете с 10 марта по 31 мая. Тем, кто едет Германию, Францию, Испанию или обратно авиакомпания позволяет бесплатно изменить маршрут и даты вылета
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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Пассажиры, путешествующие в Италию и Израиль рейсами авиакомпании «Аэрофлот», а также возвращающиеся оттуда в период с 10 марта по 31 мая включительно смогут бесплатно вернуть билеты, изменить маршрут и даты путешествия. Об этом говорится в заявлении на сайте авиакомпании.

Путешественники смогут оформить вынужденный возврат и получить полную сумму билета назад даже если уже делали переоформление. Авиакомпания также позволяет им один раз изменить дату вылета (но не позднее 31 декабря этого года) с сохранением пункта отправления и назначения, класса обслуживания. Кроме этого, бесплатно можно поменять маршрут на любой рейс «Аэрофлота» (с вылетом до конца года), но при этом доплата может потребоваться из-за возможной разницы в тарифах.

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Для тех, кто летит в Германию, Испанию и Францию и обратно (если билеты оформлены до 10 марта), «Аэрофлот» разрешает без штрафов поменять маршрут и даты путешествия, если сейчас они приходятся на период с 10 марта по 31 мая. В случае изменения даты вылета, нужно сохранить пункты отправления, назначения, а также класс обслуживания, в случае изменения маршрута с пассажира не будут брать плату за переоформление, но может потребоваться доплата. 

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила несколько рейсов в Италию и Францию на фоне распространения коронавируса. В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.

К 10 марта в мире зафиксировали свыше 113 тыс. случаев коронавируса. Большинство зараженных (80 754 человека) выявили в Китае. Италия стала лидером по числу заболевших за пределами КНР — там коронавирус обнаружили больше чем у девяти тыс. человек, 463 погибли от вызываемого им заболевания. В Иране вирус выявили у 8042 человек, его жертвами стали 292 человека. Еще свыше семи тыс. зараженных в Южной Корее (из-за COVID-19 погибли 54 человека). В России зафиксировали 20 случаев заражения коронавирусом. Среди них два гражданина КНР (их уже вылечили и выписали) и итальянец. На прошлой неделе врачи выписали москвича, вернувшегося из Милана с коронавирусом. Еще троих россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess с заболеванием, выписали 8 марта.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Италия, Израиль, «Аэрофлот», коронавирус
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