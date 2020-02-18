СМИ узнали о предложении запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Государственная дума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс о запрете отключать услуги ЖКХ должникам, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заключение правового управления Госдумы на законопроект.

По информации издания, каких-либо принципиальных замечаний к законопроекту нет.

Как сообщил автор предложенных поправок депутат Алексей Куринный, сейчас из-за отключения воды должникам страдают и другие жильцы, квартиры которых топит после перекрытия водоснабжения. «После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», — заявил он. По мнению депутата, также необходимо запретить отключать должникам и отопление, потому что семьи, которые не могут заплатить за газ, вынуждены жить в холоде.

В Госдуме ранее предложили ввести скидку для тех, кто будет оплачивать услуги ЖКХ в электронном виде и откажется от бумажных квитанций. Как заявил автор инициативы депутат Борис Чернышов, россияне, выбравшие такой вид оплаты, смогут платить меньше из-за экономии на бумаге и услугах почты.