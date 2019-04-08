ФАС обвинила «дочку» Samsung в координации продаж своих гаджетов

ФАС обвинила «дочку» Samsung в координации продаж своих гаджетов

Расследование антимонопольщики ведут с февраля. Ранее в координации цен на смартфоны ФАС уже обвиняла Apple и LG

Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришла к выводу, что российское подразделение Samsung — «Самсунг электроникс Рус» — координировало свою деятельность при продажах смартфонов и планшетов в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Комиссия пришла к выводу о квалификации действий «Самсунг электроникс Рус Компани» по ч. 5 ст. 11 закона (незаконная координация экономической деятельности)», — отметили антимонопольщики. В ФАС уточнили, что речь идет о действиях компании на рынках смартфонов и планшетов Samsung.

Рассмотрение дела, возбужденного по признакам координации цен на смартфоны в феврале, ведомство отложило на 22 апреля.​

Дело против российской структуры Samsung ФАС завела в середине февраля после внеплановой проверки. Под подозрение ведомства попали цены на следующие виды продукции Samsung: