ФАС обвинила «дочку» Samsung в координации продаж своих гаджетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришла к выводу, что российское подразделение Samsung — «Самсунг электроникс Рус» — координировало свою деятельность при продажах смартфонов и планшетов в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
«Комиссия пришла к выводу о квалификации действий «Самсунг электроникс Рус Компани» по ч. 5 ст. 11 закона (незаконная координация экономической деятельности)», — отметили антимонопольщики. В ФАС уточнили, что речь идет о действиях компании на рынках смартфонов и планшетов Samsung.
Рассмотрение дела, возбужденного по признакам координации цен на смартфоны в феврале, ведомство отложило на 22 апреля.
Дело против российской структуры Samsung ФАС завела в середине февраля после внеплановой проверки. Под подозрение ведомства попали цены на следующие виды продукции Samsung:
- смартфоны — Galaxy A5 2017, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus, Galaxy J1 2016, Galaxy J3 2017, Galaxy J5 2017, Galaxy J7 2016, Galaxy J7 2017;
- планшеты — Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab S2 VE, Galaxy Tab 3 Lite 7.0.