ФАС обвинила «дочку» Samsung в координации продаж своих гаджетов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,87 -0,47 EUR Бирж. 73,05 -0,25 Brent 70,88 +1,34% USD Нал. 65,54 64,69 EUR Нал. 73,96 72,96 USD ЦБ 65,35 -0,06 EUR ЦБ 73,36 -0,08 EUR/USD 1,1263 +0,0048 BTC/USD Бирж. 5 231,50 -14,00 IMOEX 2 560,07 +0,75% RTSI 1 240,16 +1,17% DJIA 26 309,96 -0,44% Nasdaq 7 942,83 +0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $200 (+14,58%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
Lam Research $202,5 (+4,84%) прогноз БКС к 06.05.19 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+38,73%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Bank of America $34 (+16,8%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Facebook $200 (+14,58%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
Lam Research $202,5 (+4,84%) прогноз БКС к 06.05.19 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+38,73%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Bank of America $34 (+16,8%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 65,35 (-0,06) Quote, 14:01
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 73,36 (-0,08) Quote, 14:01
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина благодаря голу в 3-м овертайме Спорт, 22:03 Представитель армии Хафтара назвал цель авиаудара по аэропорту Триполи Политика, 21:58 Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину Общество, 21:58 Антивозрастная медицина: все о бьютификации и омоложении РБК и Helena Rubinstein, 21:55 В штабе Зеленского предложили Порошенко оплатить дебаты 50 на 50 Политика, 21:45 Минфин согласился обнулить НДС на авиаперевозки в обход Москвы Pro, 21:39 НОВАТЭК ответил на упрек о потере бюджетом ₽30 млрд из-за «Ямал СПГ» Экономика, 21:33 Порошенко оценил испытания радара для обнаружения минометов и ракет Политика, 21:22 СМИ сообщили о драке Макгрегора в пабе после фразы «русские избили тебя» Общество, 21:21 Правительство Франции пойдет на новые уступки «желтым жилетам» Политика, 21:20 Мединский фразой «очень хорошо» ответил на освобождение Серебренникова Общество, 21:18 ФАС обвинила «дочку» Samsung в координации продаж своих гаджетов Бизнес, 20:58 Российский хоккеист «Сент-Луиса» назван игроком недели в НХЛ Спорт, 20:55 В штабе Порошенко назвали главное условие дебатов с Зеленским на стадионе Политика, 20:54
Бизнес ,  
0 
ФАС обвинила «дочку» Samsung в координации продаж своих гаджетов
Расследование антимонопольщики ведут с февраля. Ранее в координации цен на смартфоны ФАС уже обвиняла Apple и LG
Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришла к выводу, что российское подразделение Samsung — «Самсунг электроникс Рус» — координировало свою деятельность при продажах смартфонов и планшетов в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Комиссия пришла к выводу о квалификации действий «Самсунг электроникс Рус Компани» по ч. 5 ст. 11 закона (незаконная координация экономической деятельности)», — отметили антимонопольщики. В ФАС уточнили, что речь идет о действиях компании на рынках смартфонов и планшетов Samsung.

Рассмотрение дела, возбужденного по признакам координации цен на смартфоны в феврале, ведомство отложило на 22 апреля.​

Дело против российской структуры Samsung ФАС завела в середине февраля после внеплановой проверки. Под подозрение ведомства попали цены на следующие виды продукции Samsung:

  • смартфоны — Galaxy A5 2017, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus, Galaxy J1 2016, Galaxy J3 2017, Galaxy J5 2017, Galaxy J7 2016, Galaxy J7 2017;
  • планшеты — Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab S2 VE, Galaxy Tab 3 Lite 7.0.

Samsung стала не единственной, кто, по мнению ФАС, нарушает антимонопольное законодательство на российском рынке смартфонов. Так, в марте 2017 года ведомство признало российское представительство Apple виновным в координации цен на ряд смартфонов iPhone. В феврале прошлого года такие же обвинения получила и российская «дочка» LG.

Авторы: Анна Трунина, Анна Балашова
Теги: Федеральная антимонопольная служба, Samsung
Материалы по теме
ФАС возбудила дело из-за цен на смартфоны и планшеты Samsung
Технологии и медиа
ФАС назвала число банкоматов одним из критериев выбора зарплатного банка
Финансы
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter