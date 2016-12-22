ФАС признала виновной «дочку» LG в координации цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала ООО «ЛГ Электроникс РУС» нарушившим ч. 5 ст. 11 закона «О защите конкуренции» (незаконная координация экономической деятельности). Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФАС.

«Комиссия установила, что координация включала в себя: установление рекомендованных розничных цен, которые публиковались на русском сайте LG и доводились до сведения реселлеров; осуществление контроля за ценами реселлеров; оказание воздействия на них с целью соблюдения рекомендованных розничных цен; применение санкций при несоблюдении рекомендованных цен (прекращение отгрузок)», — рассказали в пресс-службе.

Для мониторинга цен ретейлеров и контроля за ними компания использовала специальную программу-алгоритм.

Среди моделей, на которые LG координировала цены, оказались L90 — D410, G4s — H736, G3s — D724, Magna — H502, H502F, G4 — H818, G4c — H522y, Spirit — H422, Nexus 5 — D821, G3 — D855, K5 — X220DS, K7 — X210DS, K8 — K350E, Class — H650E, K10 LTE — K430ds, X Power — K220DS и G5 SE — H845.

Представитель ФАС добавил, что штраф ООО «ЛГ Электроникс РУС» будет назначен в рамках рассмотрения административного дела.

В конце июня 2017 ФАС заявила, что «дочка» LG получала отчет от ретейлеров о ценах на продукцию. В связи с этим ФАС возбудила дело по признакам координации цен.