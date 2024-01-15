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Правительство раскрыло траты из ФНБ на постройку отечественных лайнеров

Мишустин: кабмин выделит более 280 млрд руб. на создание гражданских самолетов
Кабмин выделит более 280 млрд руб. из ФНБ на создание гражданских самолетов. Ожидается, что к 2030 году отечественные авиаперевозчики получат 142 лайнера Sukhoi Superjet New, 270 МС-21-310, 70 Ил-114-300, 115 Ту-214 и 12 Ил-96
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) выделят более 280 млрд руб. на новый инвестиционный проект по созданию более 600 гражданских самолетов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

«Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов и разрешило использовать для ее финансирования средства Фонда национального состояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд руб.», — заявил Мишустин.

По его словам, документ предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей и проведение соответствующих опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы. Премьер-министр отметил, что до 2030 года суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров.

«Основу парка российских авиакомпаний составят Superjet и флагманские МС-21. Эту линейку дополнят региональные Ил-114 и сверхнадежные Ту-214 для полетов на средних дистанциях, а также широкофюзеляжные, такие самолеты как Ил-96-300», — сообщил он, отметив, что в условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов России. В пресс-службе кабмина уточнили, что отечественным авиаперевозчикам планируют передать 142 самолета Sukhoi Superjet New, 270 МС-21-310, 70 Ил-114-300, 115 Ту-214 и 12 Ил-96-300.

В правительстве подчеркнули, что это решение направлено на выполнение поставленных президентом Владимиром Путиным задач по развитию авиационной отрасли и наращиванию выпуска гражданских самолетов. В частности, господдержка данного проекта даст возможность расширить производство отечественной авиатехники, обеспечить транспортную независимость страны и создать полноценную систему послепродажного обслуживания самолетов, отмечают в кабмине.

В феврале 2023 года правительство выделяло на инвестиционный проект поставок самолетов авиакомпании «Аэрофлот» 175,4 млрд руб., «Авроре» — 49,6 млрд руб., а также 44,5 млрд руб. на строительство и поставку вертолетов.

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Бизнес
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости
США, Евросоюз и Канада в ответ на начало военной операции на Украине ввели масштабные санкции против российской авиации. В частности, прекратились обслуживание и поддержка самолетов отечественных перевозчиков и стал невозможным заказ новых Airbus и Boeing. На этом фоне «Аэрофлот» заказал российскую технику. В сентябре 2022 года авиакомпания подписала соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») о покупке 210 самолетов МС-21, 89 Superjet New и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год. Средства ФНБ выделяли пока только на поставку первых 63 лайнеров. В 2023 году перевозчик не получил новых самолетов. Первые пять Ту-214 должны быть поставлены «Аэрофлоту» в декабре 2024-го — январе 2025 года.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия правительство ФНБ гражданская авиация
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