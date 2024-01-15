Правительство раскрыло траты из ФНБ на постройку отечественных лайнеров
Из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) выделят более 280 млрд руб. на новый инвестиционный проект по созданию более 600 гражданских самолетов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
«Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов и разрешило использовать для ее финансирования средства Фонда национального состояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд руб.», — заявил Мишустин.
По его словам, документ предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей и проведение соответствующих опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы. Премьер-министр отметил, что до 2030 года суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров.
«Основу парка российских авиакомпаний составят Superjet и флагманские МС-21. Эту линейку дополнят региональные Ил-114 и сверхнадежные Ту-214 для полетов на средних дистанциях, а также широкофюзеляжные, такие самолеты как Ил-96-300», — сообщил он, отметив, что в условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов России. В пресс-службе кабмина уточнили, что отечественным авиаперевозчикам планируют передать 142 самолета Sukhoi Superjet New, 270 МС-21-310, 70 Ил-114-300, 115 Ту-214 и 12 Ил-96-300.
В правительстве подчеркнули, что это решение направлено на выполнение поставленных президентом Владимиром Путиным задач по развитию авиационной отрасли и наращиванию выпуска гражданских самолетов. В частности, господдержка данного проекта даст возможность расширить производство отечественной авиатехники, обеспечить транспортную независимость страны и создать полноценную систему послепродажного обслуживания самолетов, отмечают в кабмине.
В феврале 2023 года правительство выделяло на инвестиционный проект поставок самолетов авиакомпании «Аэрофлот» 175,4 млрд руб., «Авроре» — 49,6 млрд руб., а также 44,5 млрд руб. на строительство и поставку вертолетов.
подписала соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») о покупке 210 самолетов МС-21, 89 Superjet New и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год. Средства ФНБ выделяли пока только на поставку первых 63 лайнеров. В 2023 году перевозчик не получил новых самолетов. Первые пять Ту-214 должны быть поставлены «Аэрофлоту» в декабре 2024-го — январе 2025 года.