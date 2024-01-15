Правительство раскрыло траты из ФНБ на постройку отечественных лайнеров

Кабмин выделит более 280 млрд руб. из ФНБ на создание гражданских самолетов. Ожидается, что к 2030 году отечественные авиаперевозчики получат 142 лайнера Sukhoi Superjet New, 270 МС-21-310, 70 Ил-114-300, 115 Ту-214 и 12 Ил-96

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Из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) выделят более 280 млрд руб. на новый инвестиционный проект по созданию более 600 гражданских самолетов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

«Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов и разрешило использовать для ее финансирования средства Фонда национального состояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд руб.», — заявил Мишустин.

По его словам, документ предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей и проведение соответствующих опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы. Премьер-министр отметил, что до 2030 года суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров.

«Основу парка российских авиакомпаний составят Superjet и флагманские МС-21. Эту линейку дополнят региональные Ил-114 и сверхнадежные Ту-214 для полетов на средних дистанциях, а также широкофюзеляжные, такие самолеты как Ил-96-300», — сообщил он, отметив, что в условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов России. В пресс-службе кабмина уточнили, что отечественным авиаперевозчикам планируют передать 142 самолета Sukhoi Superjet New, 270 МС-21-310, 70 Ил-114-300, 115 Ту-214 и 12 Ил-96-300.

В правительстве подчеркнули, что это решение направлено на выполнение поставленных президентом Владимиром Путиным задач по развитию авиационной отрасли и наращиванию выпуска гражданских самолетов. В частности, господдержка данного проекта даст возможность расширить производство отечественной авиатехники, обеспечить транспортную независимость страны и создать полноценную систему послепродажного обслуживания самолетов, отмечают в кабмине.

В феврале 2023 года правительство выделяло на инвестиционный проект поставок самолетов авиакомпании «Аэрофлот» 175,4 млрд руб., «Авроре» — 49,6 млрд руб., а также 44,5 млрд руб. на строительство и поставку вертолетов.