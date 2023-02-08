У разработчика военно-транспортных самолетов Ил-76 сменится руководитель

Глава компании «Ил», которая производит военно-транспортные самолеты Ил-76, Сергей Ярковой уйдет в отставку. С начала 2023 года это третья перестановка в российском авиапроме, находящемся под международными санкциями

Даниил Бренерман (Фото: UACRussia / Youtube)

Управляющий директор «Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина» («Ил»; головная компании дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации) Сергей Ярковой, который был назначен в июне 2020 года, в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом РБК рассказали три источника, близких к ОАК. Новым управляющим директором «Ила» станет Даниил Бренерман, который пришел в компанию весной прошлого года.

Источники не объяснили причин перестановок, но отметили, что Ярковой, который также являлся первым заместителем гендиректора ОАК, продолжит курировать «Ил» на этом посту, а Бренерман сохранит должность управляющего директора Опытно-конструкторского бюро имени А.С. Яковлева (тоже входит в ОАК). РБК направил запросы в пресс-службы ОАК и «Ростех», в который входит эта корпорация.

После начала военной спецоперации России на Украине «Ил» попала под международные санкции, как и большинство предприятий российской авиастроительной отрасли. В структуру «Ила» входят два авиазавода — Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО), которое занимается сборкой дальнемагистральных самолетов Ил-96 и построило прототип легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, и «Авиастар» в Ульяновске. Главная разработка «Авиастара» — тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, который завод строит по заказу Минобороны.

Перед «Ил» стоят задачи наращивания серийного производства Ил-76МД-90А, а также развитие программы Ил-112В, отмечала пресс-служба ОАК, комментируя назначения Яркового главой компании 2,5 года назад. Благодаря модернизации производственных мощностей и внедрению нового технологического процесса завод «Авиастар» «в ближайшей перспективе» планировал выйти на темпы производства 12 Ил-76 ежегодно. Но в прошлом году завод построил только пять таких самолетов, сообщал Центр анализа стратегий и технологий. По данным аэрокосмического журнала «Взлет», к настоящему времени летают полтора десятка серийных Ил-76МД-90А

В августе 2021 года произошла катастрофа во время выполнения тренировочного полета единственного опытного летного образца Ил-112В. Из-за нее были приостановлены испытания еще одной машины — региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 (оба самолета оборудованы российским двигателем ТВ7-117СТ), разработчиком которых является «Ил». Летом 2022 года Государственная транспортная лизинговая компания предупреждала ОАК о риске задержки поставок Ил-114-300. В январе 2023 года на Луховицком авиационном заводе, который занимается окончательной сборкой этого самолета, новым директором был назанчен Зуфар Миргалимов. Перед ним поставлены задачи по ускорению производства Ил-114-300 и повышению эффективности завода, сообщала пресс-служба ОАК.

Речь идет о «донастройке системы» управления программами транспортной авиации под актуальные задачи, утверждает источник, близкий к ОАК. Первый заместитель генедиректора корпорации Сергей Ярковой, отвечающий, в том числе, за реализацию программ транспортной авиации, станет председателем совета директоров «Ила» и продолжит курировать дивизион транспортной авиации ОАК. Ярковой, по сути, был направлен 2,5 года назад в «Ил» «стабилизировать ситуацию», задача выполнена, добавил собеседник. По его словам, за это время прошло объединение «Ил», «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» и заводов «Авиастар» и ВАСО: «Это позволило повысить оперативность решения вопросов и снять антагонизм между заводами и конструкторским блоком».

С начала 2023 года в российском авиапроме произошло еще несколько перестановок. 1 февраля ушел в отставку гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех» и поставляет авиационные моторы, в том числе, для самолетов производства и разработки «Ила») Александр Артюхов, который перешел в «Ростех». Новым главой ОДК стал Вадим Бадеха, покинувший пост гендиректора Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). И.о. руководителя этого завода, свою очередь, стал Сергей Федоров).