У крупнейшего производителя авиационных моторов в России сменится глава

Александр Артюхов получил предложение перейти на должность управляющего директора по авиапроектам в «Ростехе» для работы «в тандеме» с Анатолием Сердюковым. ОДК возглавит гендиректор УЗГА Вадим Бадеха, сообщили источники РБК

Александр Артюхов (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Возглавляющий с июля 2015 года Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК, входит в «Ростех») Александр Артюхов уйдет с должности гендиректора предприятия в начале февраля, сообщил РБК источник, близкий к корпорации.

По его словам, Артюхов получил предложение перейти на должность управляющего директора по авиапроектам в «Ростехе», где будет управлять «конкретными большими проектами» и «работать в тандеме» с индустриальным директором авиационного комплекса корпорации Анатолием Сердюковым.

«Для него (Артюхова. — РБК) это, безусловно, повышение. Вы знаете, какой большой объем задач возложен на авиапром. Для их решения необходима слаженная, четко координированная работа комплектаторов и финишеров. Основной задачей управляющего директора будет как раз координация работы всей кооперации», — добавил он.

По данным того же источника, ОДК возглавит гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха. Собеседник РБК, близкий к УЗГА, рассказал, что последний перейдет в ОДК с 1 февраля.

Бадеха в разговоре с РБК не стал подтверждать или опровергать эту информацию.

В то же время источники «Ведомостей», близкие к ОДК, говорят, что переход Артюхова не является для него повышением, а решение о назначении было принято с учетом возникших за последние годы проблем. В том числе оно связано с двигателем ТВ7-117СТ, из-за трудностей с которым были приостановлены программы создания и производства Ил-112 и Ил‑114, уточняют собеседники издания.

РБК направил запрос представителю «Ростеха» и в пресс-службу Объединенной двигателестроительной корпорации.

Артюхов стал гендиректором ОДК в июле 2015 года, сменив Владислава Масалова, который руководил корпорацией с 2012 года. В ОДК тогда сказали, что последний «сложил с себя полномочия и в перспективе сосредоточится на реализации других значимых проектов в промышленности»

До этого Артюхов около девяти лет возглавлял одно из дочерних предприятий корпорации — Уфимское моторостроительное производственное объединение.

ОДК является национальным центром по разработке и производству современных газотурбинных двигателей в интересах авиационной, ракетной промышленности, энергетики, морского, железнодорожного, трубопроводного и наземного транспорта, указано в отчетности корпорации. ОДК объединяет все основные активы отрасли.