Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Трубников

Бизнесмен умер в своем доме в Подмосковье. Андрею Трубникову был 61 год

Андрей Трубников (Фото: Юрий Чичков для РБК)

Создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica бизнесмен Андрей Трубников умер в возрасте 61 года. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь.

Трубников умер накануне, 7 января, в своем доме в Подмосковье. Других подробностей его смерти пока нет. Первым о смерти бизнесмена сообщил Telegram-канал Т34.

Андрей Трубников запустил бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, спустя шесть лет появилась марка «Натура Сиберика», в 2012-м — одноименная розничная сеть Natura Siberica (сейчас в нее входят более 55 точек в России и за рубежом). Под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.