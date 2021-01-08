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Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Трубников

Бизнесмен умер в своем доме в Подмосковье. Андрею Трубникову был 61 год
Андрей Трубников
Андрей Трубников (Фото: Юрий Чичков для РБК)

Создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica бизнесмен Андрей Трубников умер в возрасте 61 года. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь.

Трубников умер накануне, 7 января, в своем доме в Подмосковье. Других подробностей его смерти пока нет. Первым о смерти бизнесмена сообщил Telegram-канал Т34.

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Андрей Трубников запустил бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, спустя шесть лет появилась марка «Натура Сиберика», в 2012-м — одноименная розничная сеть Natura Siberica (сейчас в нее входят более 55 точек в России и за рубежом). Под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.

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Андрей Трубников

Совокупная выручка производителя косметики и ретейлера в 2019 году, по собственным данным, составила 14 млрд руб.

Компаниями владеют Трубников и члены его семьи.

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