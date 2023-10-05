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Приставы арестовали яхту жителя Петербурга из-за долгов по алиментам

Житель Петербурга лишился яхты из-за долга по алиментам в ₽380 тыс.
Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу
Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге приставы Выборгского района арестовали яхту петербуржца за долг по алиментам почти в 400 тыс. руб., сообщила пресс-служба регионального УФССП.

«Судебные приставы арестовали у 53-летнего петербуржца парусно-моторное судно. Поводом для ареста яхты стало равнодушие гражданина к собственному сыну и, как следствие, долг по алиментам», — говорится в сообщении.

Задолженность составила 380 тыс. руб. — петербуржец не платил алименты более 19 месяцев.

Приставы прибыли в форт «Константин», где находится яхта, по поручению коллег из Выборгского районного отдела, затем составили акт описи и ареста.

«Владелец судна поспешил приехать на место совершения исполнительных действий и был крайне огорчен, узнав про арест», — уточнили в службе, отметив, что петербуржец не смог объяснить причину неуплаты алиментов.

Яхту заберут в счет погашения долга.

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Размер взыскиваемых алиментов на детей определяется судом исходя из материального и семейного положения сторон. На одного ребенка родитель выплачивает 1/4 от своего дохода.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем докладе о деятельности за 2022 год предложила создать специальный государственный фонд, который занимался бы взысканием алиментов. В документе говорилось, что количество жалоб на неуплату вторым родителем алиментов увеличилось по сравнению с 2021 годом на 26%. Большая часть обращений связана с тем, что должники не предоставили данные о своих реальных доходах.

Теги
приставы ФССП Санкт-Петербург яхта алименты
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