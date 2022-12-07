Для развития альтернативы аэропорта Сочи выберут инвестора

Власти Абхазии пообещали определиться с российским инвестором для развития аэропорта Сухума. Актуальность проекта стоимостью минимум ₽10 млрд повысилась на фоне закрытия ряда южных аэропортов России

Здание разрушенного Сухумского международного аэропорта (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Абхазские власти скоро определятся с российским инвестором в аэропорт Сухума, который может стать альтернативой закрытым из-за военной операции на Украине черноморским аэропортам России. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, не раскрывая подробностей.

По его словам, срок ввода обновленного аэропорта Сухума в эксплуатацию — конец 2024 года. Это единственный аэропорт, обслуживавший пассажирские авиалинии в Абхазии, но грузинские власти закрыли его после грузино-абхазской войны в октябре 1993 года. В 2008-м, после вооруженного конфликта с Грузией из-за Южной Осетии, занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев признал Абхазию в качестве суверенного и независимого государства. После этого российские и абхазские власти стали активнее обсуждать восстановление пассажирского авиасообщения. Но официальный Тбилиси в 2019 году подчеркивал, что международные авиаперевозки из Сухума возможны только с разрешения Грузии (согласно резолюции Генассамблеи ООН, Абхазия остается частью Грузии).

РБК направил запросы Анквабу и в пресс-службу правительства Грузии.

Кто готов инвестировать в аэропорт Сухума

Аэропорт Сухума расположен вблизи села Бабушара Гулрыпшского района, в 18 км от столицы Абхазии. Участие российских инвесторов в его реконструкции периодически обсуждается на протяжении более десяти лет. Так, в 2011 году инвестировать в аэропорт предлагалось «Ренове» Виктора Вексельберга (до июля 2020 года владела холдингом «Аэропорты регионов») и крупнейшему аэропортовому холдингу в России «Новапорту» Романа Троценко.

В 2019 году власти Абхазии разрешили использовать аэродром Сухума для совместного базирования военных и гражданских воздушных судов. После этого тема возрождения гражданской авиации в республике периодически поднималась на межправительственном уровне. Например, специалисты Росавиации обсуждали проект развития аэропорта как минимум трижды — в 2019-м, 2020-м и 2021 годах. В августе 2022 года аэропорт Сухума посетил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В ходе этого визита также речь шла о мероприятиях по возобновлению полетов между Абхазией и Россией. По мнению местных властей, главное условие для реализации проекта — аэродром, объекты управления воздушным движением, светосигнальное оборудование должны остаться в республиканской собственности. Но для реконструкции этих объектов проводятся консультации с российскими властями. РБК направил запросы в пресс-службы Минэкономразвития, Минтранса и Росавиации.

Тогда же заместитель директора компании «Сибирские аэропорты» (входит в холдинг En+, основанный Олегом Дерипаской) Алексей Васильченко, которого цитировал ТАСС по сообщению абхазского госагентства «Апсныпресс», назвал аэродром уникальным, отметив, что он позволяет осуществлять посадки с двух курсов, «что для черноморского побережья большая редкость». Но представитель «Сибирских аэропортов» в среду сказал РБК, что компания не заинтересована в инвестиционном проекте развития аэропорта Сухума, а Васильченко был приглашен в Абхазию выразить мнение как эксперт в отрасли.

По словам трех источников РБК, знакомых с планами абхазских властей, развитие аэропорта Сухума может быть интересно в том числе «Аэропортам регионов» (управляет в том числе аэропортом в Ростове-на-Дону). Сухумский аэропорт стал особенно интересен российским инвесторам после закрытия аэропортов в Ростове, а также Анапе и Краснодаре (входит в холдинг «Аэродинамика», один из акционеров которого Дерипаска). Всего в целях безопасности на фоне проведения военной спецоперации на Украине с 24 февраля закрыто 11 аэропортов. Если бы они были открыты, российские авиакомпании в 2022-м могли перевезти дополнительно около 19 млн пассажиров, говорил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства 30 ноября. Представитель «Аэропортов регионов» отказался от комментариев. РБК направил запрос представителю холдинга «Аэродинамика».

В «Новапорте» в 2011 году планировали вложить в новый терминал в Сухуме $100 млн, чтобы принимать к 2015 году 250 тыс. пассажиров. Сейчас для обеспечения пассажиропотока хотя бы до 1,5 млн пассажиров в год вложения в аэропорт Сухума могут составить не менее 10 млрд руб. (почти $160 млн) с перроном, взлетно-посадочной полосой и системой по организации воздушного движения, говорит директор по развитию воздушного транспорта Центра экономики инфраструктуры Александр Терентьев. РБК обратился за комментариями к Троценко.

Насколько популярным будет авиасообщение с Сухумом

В 2021 году Абхазия была крупнейшим направлением выезда россиян за рубеж, следует из данных статистики погранслужбы ФСБ. В прошлом году граждане России совершили туда 5,2 млн поездок (учитывались визиты со всеми целями — деловыми, рабочими, туристическими, частными, учебными, переезд на постоянное место жительства, а также «обслуживание транспортных средств» и «военнослужащие»), абсолютное большинство поездок были с туристическими целями. Для сравнения: в Турцию, которая находится на втором месте по выезду граждан России за рубеж и является наиболее популярным местом пляжного отдыха, россияне совершили 4,9 млн поездок в прошлом году. За девять месяцев 2022 года погранслужба зафиксировала 4,4 млн поездок россиян в Абхазию, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но аэропорт в Сухуме нужен скорее не российским туристам, а жителям самой Абхазии, считает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Этот город находится дальше, чем аэропорт Сочи, от популярных курортов Абхазии, таких как Гагра и Пицунда. При этом появление нового аэропорта может способствовать развитию туристических направлений на юго-востоке Абхазии, считает эксперт.

По словам Терентьева, сухумский аэропорт будет востребован у россиян, так как есть ограничения в международном туризме. При этом на развитие сочинского аэропорта сухумский влияния не окажет, так как сейчас абхазских пассажиров в единственном открытом на черноморском побережье аэропорту не более 5%, замечает он.

Потенциал у аэропорта Сухума гораздо ниже, чем у Сочи, где есть хорошо развитая туристическая инфраструктура, добавляет исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. До последнего времени спорность территории Абхазии была весомым фактором при рассмотрении вопроса об открытии туда полетов, указывает он. Но после того как против российских авиакомпаний были введены санкции, многим из них «нечего терять» с точки зрения взаимодействия с теми, кто может ввести дополнительные санкции за полеты в непризнанные республики, замечает Пантелеев. Найти решение, которое позволит организовать регулярные авиаперевозки по этому направлению и корректно их оформлять документально, вполне возможно, заключает он.