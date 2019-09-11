СМИ узнали претендентов на покупку Национального резервного банка

Почти 97% НРБ могут приобрести Государственная транспортная лизинговая компания и Евразийский банк развития, сообщил «Коммерсантъ». Прежние попытки акционеров продать банк оказались безуспешны

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Совладелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев и его партнер Юрий Кудимов собираются продать почти 97% в Национальном резервном банке (НРБ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с условиями сделки и близкие к одному из покупателей.

По данным на сайте Центробанка, 78,19% НРБ принадлежит Лебедеву через Национальную резервную корпорацию, 18,68% — кипрской Ginsberero Trading Limited, 2,74% — Росимуществу.

Как сообщает газета, долю Лебедева может приобрести Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), а долю Кудимова — Евразийский банк развития (ЕАБР). Источник издания сообщил, что Лебедев безуспешно пытается продать свою долю в НРБ на протяжении четырех лет. Однако, отмечает издание, у банка «достаточно тяжелая структура баланса», в том числе на нем значительный объем недвижимости, и собственник оценивает ее выше, чем покупатели. По данным источников издания, Лебедев оценил банк в 0,8–0,9 капитала (по состоянию на середину текущего года он составлял 8,9 млрд руб.).

Росимущество также пытается продать свою долю. Начальная цена пакета составила 55,9 млн руб., а минимальная — 27,95 млн руб. Ведомство оценило банк в 0,2 капитала. Торги переносились несколько раз, следующие должны пройти в октябре, отмечает «Коммерсантъ».

Лебедев, ГТЛК и ЕАБР не стали комментировать изданию возможную сделку, с Кудимовым связаться не удалось.