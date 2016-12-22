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Власти отменили тендер на электрификацию Крымского моста
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Власти отменили тендер на электрификацию Крымского моста
Бизнес, 14:36
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Власти отменили тендер на электрификацию Крымского моста
Росжелдор отменил тендер на электрификацию железнодорожной части Крымского моста. В случае отказа от электрификации по мосту пойдут тепловозы, которые проигрывают электровозам по скорости и мощности почти в два раза
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Управление служебных зданий федеральных органов исполнительной власти в области транспорта (структура Росжелдора) отменило тендер на электрификацию на переменном токе участка транспортного перехода через Керченский пролив — поселок Багерово (Крымский мост и подход к нему), следует из карточки на портале госзакупок.

Росжелдор, заказчик проекта, объявил этот тендер еще 28 сентября, прием заявок заканчивался 28 октября. Как следует из карточки закупки, прием заявок повторно был открыт 19 ноября, но на следующий день его отменили.

Контракт предусматривал разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ на участке от Крымского моста до поселка Багерово на территории полуострова. Это должны было стать первым этапом проекта электрификации железной дороги, которая будет проходить по мосту до станции Джанкой с ответвлением на Керчь и Феодосию. Стоимость закупки — 4,1 млрд руб., финансировать работы планировалось из федерального бюджета.

Глава Минтранса Евгений Дитрих рассказывал в ходе «Открытого диалога» 22 ноября с сенаторами о перспективах строительства железных дорог в Крыму. Тогда он говорил, что проекты электрификации «дорогие и очень сложные», поэтому окончательного решения об этом нет (в августе 2017 года сообщалось, что электрификация железной дороги Тамани и Крымского полуострова обойдется в 57 млрд руб.) В качестве альтернативного варианта (если не будет проводиться электрификация железнодорожной части) рассматривается замена электропоездов на подходе к мосту новыми современными тепловозами, добавил он.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса (ему подведомствен Росжелдор) и Минэнерго. Представитель ФГУП «Крымская железная дорога» сообщил РБК, что не может комментировать отмену закупки и не владеет информацией об отказе от электрификации железной дороги.

Строительство железнодорожной части Крымского моста и подхода со стороны Керчи должно завершиться до декабря 2019 года. Заказчиком проекта выступил Росжелдор, подрядчиком — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, который строит весь мост. Генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин заявлял в августе, что на полуостров будут ходить поезда из 11 городов России.

Источник, знакомый с планами Росжелдора, пояснил, что подрядчик «Стройгазмонтаж» в любом случае не будет заниматься электрификацией железнодорожной части моста и подхода к нему. Представитель «Стройгазмонтажа» отказался от комментариев.

«Электрификация участка стоит не дороже затрат на перемену тяглового состава, поэтому, скорее всего, не идет речь об отказе от электрификации. К тому же тепловоз по скорости и мощности практически в два раза проигрывает электровозу, к тому же электричество дешевле», — отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Авторы: Валерия Комарова, Алина Фадеева.
Теги: Крымский мост , железная дорога , Росжелдор , Минтранс
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