AliExpress назвал самые популярные запросы у россиян в 2018 году

Пользователи AliExpress и Tmall в 2018 году больше всего интересовались продукцией Xiaomi, Huawei и Apple, а также наушниками, часами, рюкзаками и купальниками

Фото: Feature China / Barcroft Media / ТАСС

Торговые площадки AliExpress и подконтрольная ей Tmall составили рейтинг товаров, которыми российские покупатели интересовались больше всего. Лидерами по числу запросов стали бренды Xiaomi, Huawei и Apple — об этом говорится в сообщении маркетплейса, поступившем в РБК.

Чаще всего россияне искали смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 (примерно в десять раз чаще, чем в прошлом году) и Xiaomi Redmi 4. Всего за год пользователи оставили более 10 млн запросов по тегу «смартфоны». В топ-10 запросов 2018 года также вошли наушники, часы, рюкзаки и купальники.

Главным трендом уходящего года стало то, что покупатели из России стали искать на AliExpress и Tmall больше товаров известных брендов. Например, продукцию Bosch искали в семь раз больше, чем в 2017 году, товары от Samsung — почти в восемь раз больше.

Гендиректор AliExpress в России Лю Вэй заявил, что интерес к более дорогим товарам связан как с ростом покупательской уверенности, так и с сокращением сроков доставки из Китая в Россию. Летом Tmall запустил бесплатную доставку день в день для покупателей из Москвы, а в сентябре «Почта России» открыла новый маршрут из Китая, который в два раза сократил сроки доставки посылок на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток.

«Мы начали продавать товары для дома и сада, открыли категорию DIY, товаров и кормов для животных, а также успешно внедряем новую стратегию по продаже товаров на AliExpress из разных стран — первым таким брендом стал турецкий Trendyol», — добавил Лю.

Одними из наиболее популярных товаров на AliExpress раньше считались чехлы для телефонов, в этом году они уступили место попсокетам — держателям, которые крепятся на заднюю панель смартфона и облегчают взаимодействие с устройством. Отмечается, что за год спрос на попсокеты вырос в 30 раз. Однако в 2018 году самыми востребованными все еще остаются чехлы для iPhone 5s, однако их ищут в три раза меньше, чем в 2017 году.

Другим открытием года стал запуск российских магазинов на платформе Tmall: по данным на середину ноября, на маркетплейсе были зарегистрированы около 100 продавцов из России. Самыми популярными оказались российские бренды befree, MODIS и Lucky Child.

Tmall был открыт в России в сентябре 2017 года на базе AliExpress, средний чек в 2018 году составил 6 тыс. руб., ассортимент интернет-магазина превышает 50 тыс. позиций. Самые популярные категории — электроника, детские товары и одежда. В октябре 2018 года Лю Вэй в интервью РБК раскрыл численность покупателей на AliExpress из России — покупки здесь совершают, по его словам, около 20 млн человек.