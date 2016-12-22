ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,35 66,30 EUR Нал. 76,54 75,39 USD Бирж. 66,87 +0,30 EUR Бирж. 76,10 +0,57 USD ЦБ. 66,74 -0,09 EUR ЦБ. 75,61 -0,10 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3428,50 -448,00 IMOEX 2412,31 -1,36% RTSI 1134,07 -1,64% Brent 59,51 -5,28% DJIA 24947,67 -0,32% Nasdaq 7188,26 +0,42%
AliExpress назвал самые популярные запросы у россиян в 2018 году
Лента новостей
Кевин Харт отказался вести церемонию вручения «Оскара» 09:22, Общество В Кемеровской области два человека погибли и 20 пострадали из-за морозов 09:17, Общество Борьба с тревогой в офисе: нужны ли сотрудникам медитации 09:13, Потребрынок  Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 09:03, РБК и Thomson Reuters Количество DDoS-атак на онлайн-кассы выросло на 836% 09:00, Технологии и медиа В Нью-Йорке эвакуировали редакцию CNN из-за сообщения о бомбе 08:49, Общество Соцслужбы не получали заявления пенсионера о переводе доплаты Медведеву 08:32, Общество Инвесторы из Welltower вложат $1 млрд в больницы и дома престарелых 08:28, Quote Group-IB сообщила о сборе хакерами данных для санкций против россиян 08:22, Финансы Цифровая трансформация транспорта в России: быстрее, удобнее, надёжнее 08:20, РБК и ГТЛК СМИ узнали о совете ЦБ банкам на случай отключений от платежных систем 08:08, Финансы AliExpress назвал самые популярные запросы у россиян в 2018 году 08:00, Бизнес Ветер вынес рыболовецкое судно КНДР на мель в Приморье 07:41, Общество 9 способов навести порядок в мыслях и на рабочем месте 07:33, РБК, Jardin и Greenfield СМИ сообщили о планах властей Японии исключить Huawei и ZTE из госзакупок 07:29, Бизнес СМИ сообщили о скорых переменах в руководстве Пенсионного фонда 06:35, Общество Адвокат заявил об отсутствии планов Ассанжа покинуть посольство Эквадора 06:35, Политика Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 06:33, РБК и Huawei Bloomberg узнал о решении Трампа назначить Нойерт постпредом США при ООН 05:58, Политика Москалькова посетила трех раненых моряков в «Матросской Тишине» 05:26, Общество WSJ объяснила связь задержания финдиректора Huawei и санкций против Ирана 05:24, Общество Власти Франции привлекут более 89 тыс. полицейских на митинги в субботу 04:52, Политика 5 модных трендов этого сезона 04:22, РБК Pink и KUPIVIP.RU Пентагон разошелся с послом США в России в оценке будущего договора СНВ-3 04:19, Политика Джорджа Буша-старшего похоронили на территории библиотеки в Техасе 04:18, Общество Умер солист британской группы Buzzcocks Пит Шелли 03:41, Общество «Коммерсантъ» узнал о новых претензиях прокуратуры к сервису BlaBlaCar 03:32, Общество Генассамблея ООН не приняла резолюцию США по осуждению движения ХАМАС 03:17, Политика
AliExpress назвал самые популярные запросы у россиян в 2018 году
Бизнес, 08:00
0
AliExpress назвал самые популярные запросы у россиян в 2018 году
Пользователи AliExpress и Tmall в 2018 году больше всего интересовались продукцией Xiaomi, Huawei и Apple, а также наушниками, часами, рюкзаками и купальниками
Фото: Feature China / Barcroft Media / ТАСС

Торговые площадки AliExpress и подконтрольная ей Tmall составили рейтинг товаров, которыми российские покупатели интересовались больше всего. Лидерами по числу запросов стали бренды Xiaomi, Huawei и Apple — об этом говорится в сообщении маркетплейса, поступившем в РБК.

Чаще всего россияне искали смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 (примерно в десять раз чаще, чем в прошлом году) и Xiaomi Redmi 4. Всего за год пользователи оставили более 10 млн запросов по тегу «смартфоны». В топ-10 запросов 2018 года также вошли наушники, часы, рюкзаки и купальники.

Главным трендом уходящего года стало то, что покупатели из России стали искать на AliExpress и Tmall больше товаров известных брендов. Например, продукцию Bosch искали в семь раз больше, чем в 2017 году, товары от Samsung — почти в восемь раз больше.

«Аленка» для китайцев: какие российские товары Alibaba продаст в КНР
Технологии и медиа

Гендиректор AliExpress в России Лю Вэй заявил, что интерес к более дорогим товарам связан как с ростом покупательской уверенности, так и с сокращением сроков доставки из Китая в Россию. Летом Tmall запустил бесплатную доставку день в день для покупателей из Москвы, а в сентябре «Почта России» открыла новый маршрут из Китая, который в два раза сократил сроки доставки посылок на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток.

«Мы начали продавать товары для дома и сада, открыли категорию DIY, товаров и кормов для животных, а также успешно внедряем новую стратегию по продаже товаров на AliExpress из разных стран — первым таким брендом стал турецкий Trendyol», — добавил Лю.

Одними из наиболее популярных товаров на AliExpress раньше считались чехлы для телефонов, в этом году они уступили место попсокетам — держателям, которые крепятся на заднюю панель смартфона и облегчают взаимодействие с устройством. Отмечается, что за год спрос на попсокеты вырос в 30 раз. Однако в 2018 году самыми востребованными все еще остаются чехлы для iPhone 5s, однако их ищут в три раза меньше, чем в 2017 году.

Сокровища для Alibaba: почему Россия готова поделиться данными с Китаем
Мнение

Другим открытием года стал запуск российских магазинов на платформе Tmall: по данным на середину ноября, на маркетплейсе были зарегистрированы около 100 продавцов из России. Самыми популярными оказались российские бренды befree, MODIS и Lucky Child.

Tmall был открыт в России в сентябре 2017 года на базе AliExpress, средний чек в 2018 году составил 6 тыс. руб., ассортимент интернет-магазина превышает 50 тыс. позиций. Самые популярные категории — электроника, детские товары и одежда. В октябре 2018 года Лю Вэй в интервью РБК раскрыл численность покупателей на AliExpress из России — покупки здесь совершают, по его словам, около 20 млн человек.

Авторы: Григорий Дубов, Ирина Парфентьева.
Теги: AliExpress , Tmall , интернет-магазины , Россияне
Главное
Group-IB сообщила о сборе хакерами данных для санкций против россиян Финансы
Материалы по теме
Alipay впервые раскрыла данные о числе пользователей в России Бизнес
Alibaba поставила рекорд продаж в День холостяка Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter