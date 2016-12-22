Alibaba продаст китайцам продукты «ВкусВилла» и «Объединенных кондитеров»

Alibaba Group представила первых российских партнеров, чьи товары будет продавать в Китае. Они получат доступ к рынку страны с населением 1,4 млрд человек, которые считают продукты из России экологически чистыми

Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

​AliExpress (входит в Alibaba Group) поможет открытию представительств российских производителей на одной из своих платформ в Китае — Tmall. Компания обсуждает возможность продажи китайским пользователям товаров таких брендов, как «Балтика», «ВкусВилл», «Объединенные кондитеры», KDV Group и других. Об этом РБК рассказал глава AliExpress в России Лю Вей.

По его словам, Tmall будет закупать российские товары у поставщиков, самостоятельно привозить их на свой склад в Китае, а затем выставлять на своей площадке. Такая схема позволит доставлять товары местным покупателям в течение одного дня.

Представитель холдинга «Объединенные кондитеры» отметил, что они начали работать с группой с 2017 года, открыв шоурум (интернет-витрину) на платформе Alibaba.com. «Сейчас ведем активную работу с Tmall для поставки уже полюбившегося шоколада и печенья «Алёнка» китайским потребителям напрямую», — подтвердил он. Представители «ВкусВилла» и «Балтики» также подтвердили, что ведут переговоры о сотрудничестве с Tmall. В KDV Group не ответили на вопросы РБК.

Почему Alibaba решила помогать российским компаниям

По словам представителя AliExpress, на первом этапе компания договаривается с 30 поставщиками, речь идет примерно о 1 тыс. товарных наименований. В Китае Tmall работает по модели маркетплейса с комиссией с продаж. По какой модели площадка будет работать с российскими поставщиками, не раскрывается. На Tmall в Китае будут выставляться товары со сроком хранения не менее шести месяцев. Однако, как рассчитывает представитель «ВкусВилла», со временем компания сможет поставлять продукты и с более короткими сроками годности.​

В целом у Alibaba Group в Китае около 550 млн покупателей, но отдельные показатели для Tmall и других платформ компания не раскрывает. Каким будет оборот от продажи российских товаров в Китае и сколько на этом сможет заработать Alibaba, в компании не прогнозируют.

«Международная экспансия» российских брендов, «доступ к рынку, в четыре раза превышающему численность населения России», — одна из заявленных целей AliExpress Russia. Это совместное предприятие, о появлении которого в сентябре 2018-го договорились ​Alibaba Group с «МегаФоном» (24%), Mail.Ru Group (15%) и Российским фондом прямых инвестиций (13%). Сделку планируется закрыть в первом квартале 2019 года.

Как тогда анонсировала Труди Дай, президент b2b-направления Alibaba Group (в него входят также AliExpress, Alibaba.com, 1688.com), «совместными усилиями компании смогут способствовать выходу российских игроков на новый уровень и глобальные рынки». «Доступ российских компаний на новые рынки — это только начало. В будущем Alibaba поможет малому и среднему бизнесу участвовать в реализации стратегии глобализации, включая упрощение системы продаж, закупок, логистики и платежей. В ближайшие месяцы первым этапом может стать глобализация более сотни российских брендов, и платформой для этого выступит AliExpress», — рассказывала Труди Дай без уточнения деталей.

В чем выгода для производителей

По словам члена генерального совета «Деловой России» Александра Сучкова, выход на китайский рынок — это очень трудная задача, поскольку нужно решить вопросы с адаптацией и сертификацией продукции. «При этом выйти на рынок офлайн практически невозможно — производителю нужно несколько лет вкладывать в маркетинг, чтобы его товар стал узнаваем у покупателей и сети согласились поставить его на полки. Несколько лет назад мы пытались вывести на китайский рынок российскую марку меда, но сеть, в которой уже была представлена эта категория продукции от других зарубежных производителей, так и не согласилась взять наш продукт», — рассказал Сучков. По его мнению, российские поставщики не смогут конкурировать с китайскими в сегменте так называемого ширпотреба, но в продуктах питания смогут, и продажи онлайн через Alibaba могут дать узнаваемость товару. Он напоминает, что население Китая составляет около 1,4 млрд человек, это огромный рынок.

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

На сложности с организацией поставок в Китай, прохождением бюрократических процедур, получением сертификатов, необходимостью защиты интеллектуальной собственности и т. д. указывает и гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

По словам старшего директора по экспортным продажам и внутригрупповым поставкам «Балтики» Елены Вольгушевой, рынок Китая — «один из наиболее перспективных с точки развития экспорта». «Это самый большой пивной рынок в мире, примерно в семь раз больше российского. Доля этого рынка в экспортных продажах «Балтики» среди стран дальнего зарубежья составляет более 30% и продолжает расти», — отметила Вольгушева. Всего на экспорт приходится менее 10% в общих продажах «Балтики» (абсолютные цифры компания не раскрывает), но в компании называют это хорошим результатом, учитывая, «что российский рынок остается главным приоритетом». «В текущий момент продажи онлайн запущены в пилотном режиме. Новый канал позволяет охватить всю территорию страны и стремительно развивается. Его основное преимущество — возможность доставки в любую точку Китая в кратчайшие сроки», — указала Вольгушева.

Управляющий по качеству и закупкам компании «ВкусВилл» Евгений Римский также назвал китайский рынок перспективным. «Мы видим хороший потенциал в сотрудничестве с одной из крупнейших онлайн-платформ AliExpress как старт для нашего экспортного направления. Под торговой маркой «ВкусВилл» сейчас выпускается продукция от более 450 российских поставщиков. Конечно, нам интересно вывести производителей «ВкусВилла» на новые рынки, и рынок Китая для этого — отличная возможность», — говорит он.

По словам представителя «Объединенных кондитеров», благодаря возможности использовать платформу Tmall холдинг сможет «более полно представить кондитерские изделия для китайских потребителей и увеличить объемы продаж».

Есть ли перспективы у российских товаров

По словам Андрея Слепнева, Китай — главный контрагент России по экспорту с середины 2017 года. За первое полугодие 2018 года общий объем экспорта России в Китай вырос на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $25,9 млрд. При этом объем несырьевого неэнергетического экспорта России в Китай в первом полугодии составлял $5,8 млрд, что на 19% выше, чем в том же периоде 2017 года. «Китайский рынок обладает очень большими перспективами, чему способствуют социально-экономические процессы в стране, такие как курс на улучшение экологической ситуации и повышение уровня жизни. Наиболее перспективные несырьевые группы (по которым существует дефицит в Китае и конкурентоспособное производство в России) — продукция деревообработки, нефтехимикаты, продовольствие (масличные, зерно, готовые продукты), целлюлозно-бумажные товары, цветные металлы, драгоценные металлы», — рассказал Андрей Слепнев.

По итогам 2017 года Китай был на втором месте среди покупателей российского продовольствия после Египта, по данным РЭЦа. Китай закупил в России продовольствия на $1,717 млрд. Китаю в России интересны в первую очередь рыба и морепродукты, а также растительные масла. В целом в 2017 году экспорт продуктов питания из России вырос на 24,6%, до $19 млрд.

Представитель AliExpress отметил, что покупатели в Китае хотят пробовать новые товары. Российская продукция считается экологически чистой. Основная задача компании — увеличивать количество продавцов на своей платформе. В перспективе компании, с которыми площадка будет сотрудничать в Китае, смогут стать ее партнерами и в России.

Объем российского рынка электронной торговли, по оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2017 году составил 1,04 трлн руб., из них 374 млрд руб. пришлись на трансграничную торговлю, в первую очередь на приобретение россиянами товаров в китайских интернет-магазинах. В первом полугодии 2018 года, согласно статистике ЦБ, россияне потратили на товары в иностранных интернет-магазинах $5,19 млрд (344 млрд руб. по текущему курсу). При этом иностранцы потратили в российских интернет-магазинах $53 млн (3,5 млрд руб.).

Впрочем, глава АКИТ Артем Соколов сомневается, что партнерство будет реализовано в описанной AliExpress схеме, поскольку «вряд ли Tmall будет рисковать своими деньгами (закупая товары) ради блага российских производителей — меценатства в торговле не бывает».