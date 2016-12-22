ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,99 65,59 EUR Нал. 77,44 76,12 USD Бирж. 66,27 -0,63 EUR Бирж. 76,81 -0,24 USD ЦБ. 66,77 +0,59 EUR ЦБ. 77,08 +1,01 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6302,86 -3,74 IMOEX 2366,47 -2,12% RTSI 1124,08 -1,69% Brent 80,87 -3,07% DJIA 25050,29 -2,19% Nasdaq 7329,10 -1,31%
Alibaba продаст китайцам продукты «ВкусВилла» и «Объединенных кондитеров»
Лента новостей
Alibaba продаст китайцам продукты «ВкусВилла» и «Объединенных кондитеров» 07:01, Технологии и медиа Власти предложили создать госкомпанию на рынке переработки мусора 06:40, Бизнес Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 06:33, РБК и FW Raiffeisen Покупатель самоуничтожившейся картины Бэнкси оставил сделку в силе 06:10, Общество «Коммерсантъ» назвал вероятную причину аварии ракеты «Союз» 05:19, Общество NBC узнал о договоренностях между США и Турцией по пастору Брансону 05:15, Политика Умер командующий Восточным округом войск Росгвардии 04:36, Общество В Турции задержали двух россиян по подозрению в принадлежности к ИГ 04:21, Политика Средний чек в магазинах России вырос после пяти месяцев падения 03:47, Общество Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного 03:40, Общество Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 03:32, РБК и Mastercard Футболист Смолов предложил простить Мамаева и Кокорина 03:05, Общество Порошенко разрешил войскам в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия 02:30, Политика Кадыров сообщил о наказании для бросившего банку в метро Москвы чеченца 02:07, Общество РСПП предложил дать попавшим под санкции компаниям налоговые льготы 01:57, Бизнес Саратовский министр отказалась жить на прожиточный минимум 01:16, Общество С Вайнштейна сняли одно из шести обвинений 00:51, Общество Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 00:45, РБК и Philips Сборная России сыграла вничью со Швецией в Лиге наций 00:42, Спорт Защита подозреваемого в избиении футболиста Мамаева обжалует его арест 00:16, Общество Железняк связал уход с постов в «Единой России» с пенсионной реформой 00:04, Политика Ротация продолжается: почему покинул пост глава Башкирии Рустэм Хамитов 11 окт, 23:30, Политика Предупредившая о сбоях интернета ICANN обновила ключи безопасности 11 окт, 23:13, Технологии и медиа В Чувашии задержали водителя попавшего в ДТП с 12 погибшими грузовика 11 окт, 23:07, Общество Тайна журналиста: почему отношения США и Саудовской Аравии могут охладеть 11 окт, 23:04, Политика В пользу Маска: какими будут последствия аварии российского «Союза-ФГ» 11 окт, 22:59, Политика Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 11 окт, 22:59, РБК и Lenovo Суд вынес приговор сбившему пешеходов в центре Москвы во время ЧМ-2018 11 окт, 22:49, Общество
Alibaba продаст китайцам продукты «ВкусВилла» и «Объединенных кондитеров»
Технологии и медиа, 07:01
0
Alibaba продаст китайцам продукты «ВкусВилла» и «Объединенных кондитеров»
Alibaba Group представила первых российских партнеров, чьи товары будет продавать в Китае. Они получат доступ к рынку страны с населением 1,4 млрд человек, которые считают продукты из России экологически чистыми
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

​AliExpress (входит в Alibaba Group) поможет открытию представительств российских производителей на одной из своих платформ в Китае — Tmall. Компания обсуждает возможность продажи китайским пользователям товаров таких брендов, как «Балтика», «ВкусВилл», «Объединенные кондитеры», KDV Group и других. Об этом РБК рассказал глава AliExpress в России Лю Вей.

По его словам, Tmall будет закупать российские товары у поставщиков, самостоятельно привозить их на свой склад в Китае, а затем выставлять на своей площадке. Такая схема позволит доставлять товары местным покупателям в течение одного дня.

Представитель холдинга «Объединенные кондитеры» отметил, что они начали работать с группой с 2017 года, открыв шоурум (интернет-витрину) на платформе Alibaba.com. «Сейчас ведем активную работу с Tmall для поставки уже полюбившегося шоколада и печенья «Алёнка» китайским потребителям напрямую», — подтвердил он. Представители «ВкусВилла» и «Балтики» также подтвердили, что ведут переговоры о сотрудничестве с Tmall. В KDV Group не ответили на вопросы РБК.

Почему Alibaba решила помогать российским компаниям

По словам представителя AliExpress, на первом этапе компания договаривается с 30 поставщиками, речь идет примерно о 1 тыс. товарных наименований. В Китае Tmall работает по модели маркетплейса с комиссией с продаж. По какой модели площадка будет работать с российскими поставщиками, не раскрывается. На Tmall в Китае будут выставляться товары со сроком хранения не менее шести месяцев. Однако, как рассчитывает представитель «ВкусВилла», со временем компания сможет поставлять продукты и с более короткими сроками годности.​

В целом у Alibaba Group в Китае около 550 млн покупателей, но отдельные показатели для Tmall и других платформ компания не раскрывает. Каким будет оборот от продажи российских товаров в Китае и сколько на этом сможет заработать Alibaba, в компании не прогнозируют.

«Международная экспансия» российских брендов, «доступ к рынку, в четыре раза превышающему численность населения России», — одна из заявленных целей AliExpress Russia. Это совместное предприятие, о появлении которого в сентябре 2018-го договорились ​Alibaba Group с «МегаФоном» (24%), Mail.Ru Group (15%) и Российским фондом прямых инвестиций (13%). Сделку планируется закрыть в первом квартале 2019 года.

Как тогда анонсировала Труди Дай, президент b2b-направления Alibaba Group (в него входят также AliExpress, Alibaba.com, 1688.com), «совместными усилиями компании смогут способствовать выходу российских игроков на новый уровень и глобальные рынки». «Доступ российских компаний на новые рынки — это только начало. В будущем Alibaba поможет малому и среднему бизнесу участвовать в реализации стратегии глобализации, включая упрощение системы продаж, закупок, логистики и платежей. В ближайшие месяцы первым этапом может стать глобализация более сотни российских брендов, и платформой для этого выступит AliExpress», — рассказывала Труди Дай без уточнения деталей.

В чем выгода для производителей

По словам члена генерального совета «Деловой России» Александра Сучкова, выход на китайский рынок — это очень трудная задача, поскольку нужно решить вопросы с адаптацией и сертификацией продукции. «При этом выйти на рынок офлайн практически невозможно — производителю нужно несколько лет вкладывать в маркетинг, чтобы его товар стал узнаваем у покупателей и сети согласились поставить его на полки. Несколько лет назад мы пытались вывести на китайский рынок российскую марку меда, но сеть, в которой уже была представлена эта категория продукции от других зарубежных производителей, так и не согласилась взять наш продукт», — рассказал Сучков. По его мнению, российские поставщики не смогут конкурировать с китайскими в сегменте так называемого ширпотреба, но в продуктах питания смогут, и продажи онлайн через Alibaba могут дать узнаваемость товару. Он напоминает, что население Китая составляет около 1,4 млрд человек, это огромный рынок.

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

На сложности с организацией поставок в Китай, прохождением бюрократических процедур, получением сертификатов, необходимостью защиты интеллектуальной собственности и т. д. указывает и гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

По словам старшего директора по экспортным продажам и внутригрупповым поставкам «Балтики» Елены Вольгушевой, рынок Китая — «один из наиболее перспективных с точки развития экспорта». «Это самый большой пивной рынок в мире, примерно в семь раз больше российского. Доля этого рынка в экспортных продажах «Балтики» среди стран дальнего зарубежья составляет более 30% и продолжает расти», — отметила Вольгушева. Всего на экспорт приходится менее 10% в общих продажах «Балтики» (абсолютные цифры компания не раскрывает), но в компании называют это хорошим результатом, учитывая, «что российский рынок остается главным приоритетом». «В текущий момент продажи онлайн запущены в пилотном режиме. Новый канал позволяет охватить всю территорию страны и стремительно развивается. Его основное преимущество — возможность доставки в любую точку Китая в кратчайшие сроки», — указала Вольгушева.

Управляющий по качеству и закупкам компании «ВкусВилл» Евгений Римский также назвал китайский рынок перспективным. «Мы видим хороший потенциал в сотрудничестве с одной из крупнейших онлайн-платформ AliExpress как старт для нашего экспортного направления. Под торговой маркой «ВкусВилл» сейчас выпускается продукция от более 450 российских поставщиков. Конечно, нам интересно вывести производителей «ВкусВилла» на новые рынки, и рынок Китая для этого — отличная возможность», — говорит он.

По словам представителя «Объединенных кондитеров», благодаря возможности использовать платформу Tmall холдинг сможет «более полно представить кондитерские изделия для китайских потребителей и увеличить объемы продаж».

Есть ли перспективы у российских товаров

По словам Андрея Слепнева, Китай — главный контрагент России по экспорту с середины 2017 года. За первое полугодие 2018 года общий объем экспорта России в Китай вырос на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $25,9 млрд. При этом объем несырьевого неэнергетического экспорта России в Китай в первом полугодии составлял $5,8 млрд, что на 19% выше, чем в том же периоде 2017 года. «Китайский рынок обладает очень большими перспективами, чему способствуют социально-экономические процессы в стране, такие как курс на улучшение экологической ситуации и повышение уровня жизни. Наиболее перспективные несырьевые группы (по которым существует дефицит в Китае и конкурентоспособное производство в России) — продукция деревообработки, нефтехимикаты, продовольствие (масличные, зерно, готовые продукты), целлюлозно-бумажные товары, цветные металлы, драгоценные металлы», — рассказал Андрей Слепнев.

По итогам 2017 года Китай был на втором месте среди покупателей российского продовольствия после Египта, по данным РЭЦа. Китай закупил в России продовольствия на $1,717 млрд. Китаю в России интересны в первую очередь рыба и морепродукты, а также растительные масла. В целом в 2017 году экспорт продуктов питания из России вырос на 24,6%, до $19 млрд.

Представитель AliExpress отметил, что покупатели в Китае хотят пробовать новые товары. Российская продукция считается экологически чистой. Основная задача компании — увеличивать количество продавцов на своей платформе. В перспективе компании, с которыми площадка будет сотрудничать в Китае, смогут стать ее партнерами и в России.

Объем российского рынка электронной торговли, по оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2017 году составил 1,04 трлн руб., из них 374 млрд руб. пришлись на трансграничную торговлю, в первую очередь на приобретение россиянами товаров в китайских интернет-магазинах. В первом полугодии 2018 года, согласно статистике ЦБ, россияне потратили на товары в иностранных интернет-магазинах $5,19 млрд (344 млрд руб. по текущему курсу). При этом иностранцы потратили в российских интернет-магазинах $53 млн (3,5 млрд руб.).

Впрочем, глава АКИТ Артем Соколов сомневается, что партнерство будет реализовано в описанной AliExpress схеме, поскольку «вряд ли Tmall будет рисковать своими деньгами (закупая товары) ради блага российских производителей — меценатства в торговле не бывает».

Авторы: Анна Балашова, Ольга Дубравицкая.
Теги: Alibaba Group , AliExpress , Tmall , «ВкусВилл»
Главное
Власти предложили создать госкомпанию на рынке переработки мусора Бизнес
Материалы по теме
Иван Бегтин Сокровища для Alibaba: почему Россия готова поделиться данными с Китаем Мнение
Акции Mail.Ru Group и «МегаФона» показали рост на фоне сделки с Alibaba Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter