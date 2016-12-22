AliExpress пообещал доставку посылок день в день

Торговая площадка Tmall (работает на базе маркетплейса AliExpress в России) с 19 июля запустит бесплатную доставку день в день для покупателей из Москвы. Об этом говорится в сообщении AliExpress, поступившем в РБК.

В дальнейшем доставка день в день будет работать в крупнейших российских городах. Первоначально услуга будет распространяться на популярную электронику и бытовую технику, а затем должна охватить остальной ассортимент торговой площадки.

В конце июня стало известно, что AliExpress начнет доставлять заказы в пункты выдачи и постаматы. Об этом сообщали источники газеты «Коммерсантъ». После запуска услуги россияне смогут получать посылки из Китая в среднем через 8–15 дней. Опция будет доступна во многих российских городах в более чем 1,8 тыс. пикап-зон, в которых можно будет забирать заказы. В их число входят пункты PickPoint, салоны «Ростелекома» и Tele2, постаматы Qiwi и Pulse Express.