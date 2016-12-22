Forbes признал «обедневшего» Джека Ма самым богатым китайцем

Основатель компании Alibaba Джек Ма возглавил рейтинг журнала Forbes «400 богатейших людей Китая», при этом состояние миллиардера с 2017 года сократилось на $4 млрд.

Отмечается, что в 2018 году состояние 54-летнего бизнесмена оценивается в $34,6 млрд, тогда как годом ранее оно составляло $38,6 млрд.

Вторую строчку занял глава телекоммуникационной корпорации Tencent Ма Хуатэн с $32,8 млрд. На третьем месте оказался председатель правления девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь, состояние которого в 2018 году оценивается в $30,8 млрд.

При этом, согласно рейтингу исследовательского института «Хужунь», состояние Джека Ма за год выросло на $10 млрд, до $39 млрд. В списке богатейших жителей Китая, составленном «Хужунь», основатель Alibaba также оказался на первом месте. За ним следуют Сюй Цзяинь с $36,2 млрд и Ма Хуатэн с $35 млрд.