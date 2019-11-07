СМИ узнали о планах ВС оставить срок давности по налоговым преступлениям

В новой версии своего постановления Верховный суд исключил спорную формулировку, которая фактически отменяла срок давности у таких преступлений

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Пленум Верховного суда (ВС) исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях формулировку, которая де-факто отменила бы срок давности по налоговым преступлениям. Об этом сообщает Forbes, который ознакомился с версией данного документа, подготовленного для обсуждения на Научно-консультативном совете при ВС 24 октября.

В первом варианте проекта постановления, который был подготовлен летом, предлагалось исчислять сроки давности по налоговым преступлениям с момента погашения или взыскания недоимки. Сейчас срок давности по налоговым преступлениям отсчитывают с момента неуплаты. Эксперты отмечали, что предложенная Верховным судом формулировка позволяет «сделать момент совершения преступления неопределенным, а правоохранительным органам — преследовать бизнес в течение произвольного периода времени».

Источники Forbes отмечают, что от спорной формулировки ВС отказался. По словам собеседника, близкого к РСПП, «вопрос решенный».

В пресс-службе Верховного суда и в Федеральной налоговой службе (ФНС) на запрос издания не ответили.

Ранее планы Верховного суда отменить срок давности у налоговых преступлений вызвали беспокойство у бизнеса. Предприниматели обратились к судебной инстанции с просьбой пересмотреть проект постановления. В последствии стало известно, что ВС отложил рассмотрение постановления.